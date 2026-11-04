Nhã Phương cất đồ bánh bèo, đổi style cuốn vô đối, hút 1 triệu người xem

Nhã Phương mới đây khiến dân tình chú ý khi khoe style mới vừa cool vừa sành điệu.

Nhã Phương (SN 1990) vốn gắn liền với hình ảnh một mỹ nhân dịu dàng, nữ tính của showbiz Việt. Sau 3 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, trẻ trung và gu thời trang được nhiều chị em yêu thích. Tủ đồ của bà xã Trường Giang thường ưu ái những thiết kế mềm mại, điệu đà như váy đầm dáng dài hay các set đồ mang nét thanh lịch, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, màn đổi gió sang phong cách cá tính, có phần trẻ trung, sành điệu hơn của cô mới đây khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Trên TikTok, Nhã Phương vừa đăng tải 2 đoạn clip khoe loạt outfit được phối theo nhiều phong cách khác nhau, kết hợp cùng kiểu tóc mái mới lạ. Không còn là những bộ cánh thướt tha quen thuộc, nữ diễn viên ưu ái những item như áo da, quần jeans, áo thun hay những thiết kế mang hơi hướng Y2K đầy trẻ trung. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.





Nhã Phương chỉ đổi gió 1 chút cho phong cách ăn vận, ngay lập tức gây ấn tượng với giao diện trẻ trung, sành điệu. Trong một outfit, nữ diễn viên lựa chọn áo trắng tay ngắn với thiết kế cách điệu, phom ôm nhẹ và chi tiết xẻ tinh tế, tạo điểm nhấn cho trang phục. Cô phối item này cùng quần trắng đồng điệu, khoác ngoài một chiếc áo da cá tính, mang đến tổng thể vừa thời thượng vừa cool ngầu. Màn biến hóa này mang đến hình ảnh khá mới mẻ cho Nhã Phương, khác hẳn phong cách bánh bèo, nữ tính thường thấy. Cách phối đồ kết hợp cùng layout makeup và kiểu tóc mái càng giúp diện mạo nữ diễn viên thêm trẻ trung, cuốn hút. Dù có màn đổi gió với phong cách cá tính sành điệu, những item Nhã Phương lựa chọn đều khá cơ bản, dễ tìm và không khó phối. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo công thức này để F5 tủ đồ, làm mới diện mạo mà không cần sắm sửa quá nhiều trang phục cầu kỳ.

Tạm cất những mẫu váy áo điệu đà, Nhã Phương chuyển sang kết thân với các item casual nhưng vẫn có cách phối hợp đầy khéo léo, mang đến diện mạo trẻ trung và cuốn hút. Lần này, nữ diễn viên lựa chọn áo thun dáng ôm kết hợp cùng quần jeans - công thức phối đồ kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Điểm thú vị nằm ở chi tiết sử dụng một sợi dây ren hoa thay cho thắt lưng thông thường, tạo điểm nhấn mềm mại và độc đáo cho tổng thể. Để outfit thêm phần cá tính, Nhã Phương còn kết hợp cùng túi xách và kính râm. Chỉ với vài món đồ cơ bản cùng cách nhấn nhá phụ kiện tinh tế, cô đã có ngay set đồ đời thường vừa sành điệu vừa mang đậm dấu ấn riêng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Dù đã là mẹ 3 con, Nhã Phương vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn, gu thời trang thì ngày càng đa dạng, không ngại thử sức với những phong cách mới mẻ. Trong một outfit mang hơi hướng Y2K, nữ diễn viên lựa chọn chiếc áo tay phồng dáng ôm với sắc cam rực rỡ, phối cùng quần ống loe và một đôi guốc cao gót. Thiết kế quần ôm nhẹ ở phần trên, loe dần xuống dưới tạo hiệu ứng đôi chân dài và tổng thể trang phục thêm nổi bật. Sự kết hợp giữa gam màu bắt mắt và những item mang hơi hướng retro giúp Nhã Phương có diện mạo vừa cá tính, vừa thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Trong đoạn clip khoe màn mix đồ hút gần 1 triệu lượt xem, outfit cuối cùng của Nhã Phương mang sắc thái dịu dàng hơn nhưng vẫn cực kỳ trendy và có gu. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế sơ mi đen dài tay, không có họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn tạo điểm nhấn nhờ phần lông được đính ở gấu áo, giúp tổng thể trở nên mới mẻ và bắt mắt hơn. Cô khéo léo kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh, tạo nên diện mạo vừa nữ tính, thanh lịch lại không kém phần thời thượng. Một chiếc áo đen tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần có chi tiết nhấn nhá thú vị là đã đủ khiến outfit trở nên nổi bật, rất đáng để chị em tham khảo khi muốn đổi gió phong cách.