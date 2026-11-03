Vạn vật đều thua visual của Jennie (BLACKPINK) vào năm 2018, style đến giờ nhìn lại vẫn sành điệu điên

Jennie năm 2018 vừa gây thương nhớ với visual ngọt ngào, vừa khiến chị em mê mẩn gu mặc đến giờ vẫn sành điệu.

Nhắc đến những giai đoạn đạt đỉnh nhan sắc của Jennie, chắc chắn không thể bỏ qua năm 2018. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má đầy và nụ cười tươi mang đến cảm giác ngọt ngào, nhưng chỉ cần đổi ánh nhìn, cô nàng đã "chuyển mood" sắc sảo, kiêu kỳ cực mượt. Hai nét tưởng trái ngược ấy lại kết hợp rất duyên, tạo nên một Jennie vừa gần gũi như “tình đầu”, vừa có khí chất tiểu thư khó trộn lẫn, bảo sao đây vẫn là một trong những thời kỳ visual được fan nhắc mãi.

Style ăn mặc của cô nàng trong năm 2018 cũng bắt rất đúng sự thú vị ấy. Váy áo nữ tính được thêm thắt chút bụi bặm, outfit mang cảm hứng học đường lại không quên điểm chi tiết tôn dáng, còn sơ mi và jeans vẫn sang chảnh khó rời mắt. Bởi vậy, nhìn lại loạt outfit gắn với Jennie thời kỳ này, cảm giác muốn “xin công thức” vẫn còn y nguyên.

Tiêu biểu là set váy trắng và áo khoác da. Nữ idol chọn váy dáng babydoll với phần ngực nhún nhẹ, đường chân ngực cao và gấu bèo mang đến nét mềm mại, có chút mong manh. Jennie còn khoác bên ngoài một chiếc áo da đen rộng, để hai chất liệu đối lập xuất hiện cạnh nhau: một bên nhẹ nhàng, một bên bóng, có độ đứng và đường khóa kéo mạnh mẽ. Nhờ đó, outfit vừa giữ được nét điệu đà vừa thêm cảm giác phóng khoáng. Tỷ lệ trang phục cũng góp phần làm outfit đẹp mắt. Áo khoác có chiều dài gần chạm gấu váy, phần tay rộng khiến dáng mặc trông thoải mái. Bên dưới, đôi boots trắng buộc dây đen, đế dày nối tiếp bảng màu của cả bộ, tạo điểm nhấn đủ rõ mà không cần thêm màu sắc khác. Đến giờ, công thức váy mềm phối áo da và boots vẫn là công thức "ruột" cho những nàng mê style vừa ngọt vừa cá tính.

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Ở hậu trường MV Solo, Jennie chọn kết hợp cardigan da báo với váy đen, cho thấy khả năng cân bằng một họa tiết vốn khá nổi bật. Chiếc váy có phần thân trên gọn, để lộ vai và cổ, trong khi chân váy chia tầng, có độ phồng cùng bề mặt vải nhăn tạo hiệu ứng rõ khi bắt sáng. Nền đen giúp những khối vải hiện lên thú vị mà vẫn đủ tiết chế để đi cùng áo khoác họa tiết. Cardigan được mặc hờ, trễ xuống một bên vai, làm tổng thể bớt ngay ngắn và thêm chút bất cần. Chiếc beret da báo tiếp tục nhắc lại họa tiết phía trên, tạo sự liên kết thay vì để áo khoác trở thành một mảng nổi bật đứng riêng. Những tông nâu, đen và xanh olive cũng khá gần nhau, giúp bộ đồ nhiều chi tiết vẫn liền mạch.

Đôi boots đen đế cao hoàn thiện vẻ tinh nghịch, đồng thời cân bằng độ phồng của chân váy. Với mái tóc xõa và dây chuyền ánh kim, Jennie mang đến diện mạo vừa cổ điển vừa có nét nổi loạn. Đây là kiểu outfit càng ngắm càng thấy nhiều dụng ý, từ cách lặp họa tiết đến việc giữ một khoảng thoáng ở vai để tổng thể nhẹ hơn. Chị em nếu muốn chơi các kiểu họa tiết nổi bật, có thể học Jennie phối trên nền các item màu sắc trung tính như đen, trắng, be để tránh làm rối mắt tổng thể nhé!

Jennie 2018 có quá nhiều tạo hình "iconic" và set sơ mi trắng phối chân váy xếp ly trên sân khấu năm ấy là một trong số đó. Áo sơ mi ngắn tay được rút gọn thành dáng crop-top, vừa vặn ở eo, phối với chân váy caro cạp cao. Khoảng hở nhỏ giữa hai item giúp tổng thể trông trẻ trung, đồng thời làm rõ tỷ lệ phần thân trên và đôi chân. Chân váy có phần cạp ôm gọn trước khi mở xuống những nếp ly, tạo dáng xòe vừa phải. Họa tiết caro trắng, đỏ và đen đủ nổi bật trên sân khấu, còn chiếc nơ lớn ở cổ áo tiếp nối tinh thần học đường. Nơ và váy cùng mang họa tiết kẻ nhưng khác sắc độ, khiến cách phối có thêm lớp lang. Chi tiết đưa outfit sang hướng điệu đà hơn là đôi khuyên tai dài với phần trái tim và hạt trắng dáng giọt nước. Vòng tay hạt trắng bổ sung nét đồng điệu, làm visual có chút tiểu thư thay vì chỉ giống một bộ đồng phục cách điệu. Đến nay, công thức này vẫn là "bất hủ" với các cô nàng mê style học đường.

Từng chiếm sóng mọi MXH và mặt báo là Jennie trong sự kiện Sprite năm 2018. Nàng IT girl chọn áo xanh lá trễ vai ôm gọn phần thân, kết hợp quần shorts denim xanh nhạt. Sắc xanh tươi nổi bật dưới nắng, trong khi màu denim bạc nhẹ giữ cho tổng thể vẻ năng động, thoải mái. Phần cổ áo chạy ngang để lộ vai và xương quai xanh, tay áo ngắn có đường viền lượn nhẹ giúp thiết kế bớt cứng. Dáng áo crop-top phối với quần cạp cao làm nổi bật vòng eo, tạo tỷ lệ gọn gàng. Những mảng rách nhỏ và gấu quần tua sợi mang đến nét bụi bặm vừa đủ, cân bằng sự nữ tính của áo trễ vai. Jennie không thêm nhiều trang sức, chỉ dùng khuyên tai dáng dài và để tóc đen buông lệch một bên. Cách phối ấy dành toàn bộ sự chú ý cho màu áo, bờ vai và gương mặt. Một công thức chỉ gồm hai món quen thuộc nhưng khi lên hình vẫn rất cuốn, đến giờ nhìn lại vẫn có thể học theo cho những ngày hè.

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Từng viral không kém là set sơ mi trắng phối jeans xanh nhạt khi Jennie ra sân bay. Chiếc áo có cổ, hai hàng cúc phía trước cùng phần tay dài hơi phồng, tạo độ mềm cho nửa trên. Cách sơ vin gọn vào quần giúp phần eo hiện rõ, đồng thời giữ bộ đồ chỉn chu dù áo có khá nhiều vải. Quần jeans ôm vừa, ống đứng nhẹ và dài trên mắt cá chân hết sức gọn gàng. Đôi giày cao gót màu nude, mũi nhọn tiếp tục kéo dài đường chân về thị giác, khiến outfit trông thanh thoát hơn. Sắc giày gần màu da cũng hòa hợp với bảng màu trắng - xanh nhạt, giữ tổng thể sáng và nhẹ mắt. Túi trắng dáng nhỏ với quai xích thêm một điểm nhấn sang trọng ở bên vai. Đây cũng là nét thú vị trong style Jennie: chỉ với những món cơ bản, cách chọn độ rộng của áo, chiều dài quần và kiểu giày đã đủ tạo ra khác biệt.