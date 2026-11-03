1 thế giới xa hoa vượt sức tưởng tượng bên trong biệt phủ của dòng tộc giàu bậc nhất nước Mỹ

Rộng 12.800m², có 70 phòng, góc nào cũng dát vàng thị giác... Đây chính là cơ ngơi hơn 130 năm tuổi của gia tộc giàu nhất nhì nước Mỹ.

Nếu những bức tường có thể cất lời, có lẽ cơ ngơi của các gia tộc danh giá sẽ là nơi lưu giữ rõ nét nhất những dấu ấn thăng trầm của lịch sử, quyền lực và sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ. Nếu như ở châu Âu, người ta trầm trồ trước những lâu đài cổ kính của gia tộc Rothschild hay Habsburg, thì tại nước Mỹ, đỉnh cao của sự xa hoa lại gắn liền với giai đoạn Gilded Age (kỷ nguyên Mạ vàng từ 1870 đến 1901) - thời kỳ ghi dấu sự bùng nổ kinh tế và công nghiệp hóa mãnh liệt.

Giữa bối cảnh đó, Cornelius Vanderbilt nổi lên như một huyền thoại khi gây dựng khối tài sản khổng lồ 100 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ USD ngày nay) từ đế chế đường sắt, trở thành người giàu nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Tiếp nối vinh quang đó, người cháu trai Cornelius Vanderbilt II - khi kế nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn New York Central Railroad vào năm 1885 - đã khẳng định đẳng cấp và vị thế đỉnh cao của dòng họ bằng một biểu tượng kiến trúc để đời. Trên bờ biển Newport, Rhode Island thơ mộng của Mỹ, ông đã cho xây dựng dinh thự "The Breakers" rộng hơn 12.800m² với 70 căn phòng xa hoa làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình. Không đơn thuần là một ngôi nhà, "The Breakers" chính là kiệt tác thể hiện trọn vẹn sự giàu có, xa xỉ bậc nhất và là minh chứng sống động cho hoàng kim của một trong những gia tộc quyền lực nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Cornelius Vanderbilt II (sinh năm 1843 - mất năm 1899)

Biệt thự ven biển "The Breakers" là một trong những cơ ngơi xa hoa thuộc sở hữu của gia đình Vanderbilt - một trong những gia tộc giàu có nhất nước Mỹ thời Gilded Age

Nhìn từ góc độ nào thì công trình này cũng đều toát lên vẻ bề thế, nguy nga

Bên trong biệt thự The Breakers có tổng cộng 70 căn phòng, gây choáng ngợp bởi không gian nội thất xa hoa cùng hàng loạt vật liệu cao cấp được nhập khẩu từ nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, khu vực đại sảnh chính được thiết kế lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera Paris, với quy mô bề thế và lối kiến trúc lộng lẫy. Từ đây, hành lang rộng mở dẫn ra tầm nhìn hướng về Đại Tây Dương, tạo nên khung cảnh vừa choáng ngợp vừa thơ mộng. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, từng căn phòng trong dinh thự còn được chăm chút đến từng chi tiết, từ những đường nét chạm khắc tinh xảo, hoa văn mạ vàng đến các bức tranh nghệ thuật và đồ nội thất đắt giá. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian sống vương giả, thể hiện rõ sự xa hoa và gu thẩm mỹ tinh tế của gia tộc Vanderbilt. Đáng chú ý, công trình còn sở hữu kết cấu chống cháy tiên tiến so với thời bấy giờ, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng không chỉ về vẻ đẹp mà còn cả tính an toàn.

Không gian đại sảnh của biệt thự lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera ở Paris

Trần nhà được mạ vàng cùng với đó là bức tranh vẽ Aurora, nữ thần bình minh

Không gian biệt thự rộng lớn đến choáng ngợp

Một trong những không gian phòng khách xa hoa của The Breakers

Không gian phòng ăn gây choáng ngợp thị giác với tông đỏ nổi bật

Phòng bi-a giải trí có thiết kế hoàng tráng, đẹp mắt

Phòng âm nhạc lộng lẫy như cung điện thu nhỏ

Phòng thư viện có chi tiết ấn tượng đó là lò sưởi bằng đá

Trong biệt thự có tổng cộng 20 phòng tắm

Phòng bếp trong cơ ngơi xa hoa

Cầu thang lớn dẫn lên tầng trên