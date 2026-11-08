Cặp đôi được yêu thích của màn ảnh Hàn tái hợp đối đầu trực tiếp với Doctor X

Sau 10 năm kể từ lần hợp tác trong bộ phim truyền hình ăn khách Dr. Romantic, Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin chính thức tái ngộ trên màn ảnh nhỏ với The Perfect Lie.

Màn tái hợp sau một thập kỷ

Phải mất tròn một thập kỷ, Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin mới có dịp tái hợp trong một dự án truyền hình. Năm 2016, cả hai từng để lại dấu ấn qua Dr. Romantic, bộ phim y khoa đạt tỷ suất người xem cao nhất 27,6%. Sự kết hợp ăn ý, những màn tung hứng tự nhiên cùng khả năng thể hiện cảm xúc của hai diễn viên đã góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Vì vậy, thông tin họ cùng xuất hiện trong The Perfect Lie nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hàn.

Cặp đôi Dr. Romantic tái hợp sau 10 năm (Ảnh: MBC)

Tại buổi họp báo, Yoo Yeon-seok chia sẻ anh cảm thấy đặc biệt khi được làm việc trở lại với bạn diễn cũ sau nhiều năm. Nam diễn viên cho biết những ngày đầu tham gia một dự án mới thường có thể mang đến cảm giác căng thẳng hoặc ngượng ngùng, nhưng lần này mọi thứ diễn ra khá tự nhiên. Cả hai nhanh chóng tìm lại sự ăn ý từng có, khiến quá trình ghi hình trở nên hào hứng và thú vị hơn.

Trong phim, Yoo Yeon-seok vào vai Min Joon-ho, một bác sĩ phẫu thuật tim thành đạt, được đồng nghiệp và những người xung quanh tin tưởng. Sau khi vợ qua đời, anh một mình nuôi con trai. Joon-ho có vẻ ngoài lịch thiệp, tính cách ấm áp và luôn tạo cho người khác cảm giác đáng tin cậy. Cuộc sống tưởng chừng bình lặng của anh bắt đầu đảo lộn sau cuộc gặp gỡ với Kang Ji-seon (Seo Hyun-jin) một giáo viên kiêm thủ thư trường tiểu học. Đây là người phụ nữ có khả năng quan sát, phân tích lời nói, hành vi của người khác. Sau buổi hẹn đầu tiên, Ji-seon tố Joon-ho xâm hại tình dục, trong khi anh khẳng định cả hai hoàn toàn tự nguyện. Cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc xác định sự thật vì không có nhân chứng và bằng chứng rõ ràng. Kết quả kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối cho thấy Ji-seon có thể không nói thật, khiến vụ việc càng trở nên khó đoán.

Sự ăn ý của Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin là thế mạnh của The Perfect Lie (Ảnh: MBC)

Đạo diễn Jo Young-min, người từng thực hiện Do You Like Brahms? và You and Everything Else, cho biết ông lựa chọn Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin bởi khả năng thể hiện những khía cạnh đối lập trong cùng một nhân vật. Theo ông, câu chuyện cần những diễn viên có thể khiến khán giả vừa muốn tin tưởng, vừa phải nghi ngờ những gì nhân vật thể hiện.

Đạo diễn đánh giá Yoo Yeon-seok là diễn viên linh hoạt, có khả năng tiếp nhận và phản ứng nhanh với những chỉ đạo trên phim trường. Trong khi đó, Seo Hyun-jin sở hữu chiều sâu cảm xúc đủ sức thuyết phục người xem tin vào những điều nhân vật nói. Sự khác biệt trong thế mạnh diễn xuất của hai người trở thành yếu tố quan trọng để xây dựng cuộc giằng co tâm lý xuyên suốt bộ phim.

Yoo Yeon-seok vào vai 1 bác sĩ phẫu thuật tim thành đạt (Ảnh: MBC)

Yoo Yeon-seok cũng xem tác phẩm là cơ hội để đặt ra những câu hỏi về định kiến và cách con người nhìn nhận người khác. Anh cho rằng sự thật về một cá nhân đôi khi bị bóp méo bởi hình ảnh, danh tiếng hoặc những phán xét từ bên ngoài. Con người có thể dễ dàng tin vào những nhận định ấy mà không nhận ra chúng chưa chắc phản ánh đúng bản chất sự việc. Seo Hyun-jin cũng đồng tình với cách tiếp cận này. Nữ diễn viên cho rằng câu chuyện không chỉ xoay quanh việc ai đang nói dối, mà còn đặt ra vấn đề về tiêu chuẩn mà mỗi người sử dụng để quyết định điều gì đáng tin.

Cạnh tranh với Doctor X

Sự trở lại của Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin tạo lợi thế đáng kể về mặt truyền thông cho The Perfect Lie. Tuy nhiên, sức hút từ hai diễn viên chính chưa phải bảo đảm cho thành công về tỷ suất người xem, nhất là khi bộ phim phải bước vào cuộc cạnh tranh với một đối thủ đang có phong độ cao.

Doctor X đang dẫn đầu về tỉ suất người xem tại thời điểm hiện tại (Ảnh: SBS)

Phát sóng trên SBS từ ngày 9/10, Doctor X: Mafia in White nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của mùa phim cuối năm. Bộ phim thuộc thể loại y khoa pha màu sắc noir, xoay quanh Gye Su-jeong (Kim Ji-won), nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng có cá tính mạnh mẽ. Cô không ngần ngại đối đầu với những bất cập, sự lạm quyền và những thế lực chi phối môi trường bệnh viện bằng chính năng lực chuyên môn của mình. Theo Nielsen Korea, tập 6 lên sóng ngày 24/10 ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc lên đến 19,5%, đưa Doctor X vào nhóm những bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy có thành tích tốt nhất trong lịch sử SBS.

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về áp lực cạnh tranh tỷ suất người xem, Yoo Yeon-seok thừa nhận khung giờ phim cuối tuần tại Hàn Quốc đang có sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, anh cho rằng hai tác phẩm thuộc những thể loại khác nhau nên có thể tiếp cận những nhóm khán giả riêng. The Perfect Lie là một bộ phim tâm lý giật gân, đòi hỏi người xem chú ý đến những thay đổi cảm xúc nhỏ nhất của nhân vật, những trò chơi tâm lý và các lời khẳng định mâu thuẫn về sự thật. Theo anh, chính những chi tiết ấy sẽ tạo nên cảm giác hồi hộp, khiến khán giả muốn tiếp tục theo dõi mỗi tuần để biết diễn biến tiếp theo.

Seo Hyun-jin vào vai 1 giáo viên tiểu học (Ảnh: MBC)

Với Seo Hyun-jin, sự khác biệt về thể loại cũng là một lợi thế. Nữ diễn viên tin rằng bộ phim sẽ tìm được nhóm khán giả yêu thích những câu chuyện có chiều sâu tâm lý và diễn biến khó đoán. Đạo diễn Jo Young-min bày tỏ sự tự tin vào khả năng kể chuyện của ê-kíp, đồng thời kỳ vọng tác phẩm có thể mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn cho người xem.