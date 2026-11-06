Những bộ phim Hàn Quốc đáng xem trong tháng 11

Tháng 11/2026, màn ảnh Hàn Quốc tiếp tục sôi động với loạt phim mới thuộc nhiều thể loại, từ tình cảm lãng mạn, cổ trang lịch sử đến hình sự, giật gân và pháp lý.

What a Boss Wants: (11/11 - MBN)

Mở đầu danh sách là What a Boss Wants, bộ phim tình cảm lãng mạn kết hợp hài hước công sở, gây chú ý khi đưa yếu tố âm nhạc và trí tuệ nhân tạo (AI) vào câu chuyện tình yêu hiện đại. Phim xoay quanh Kwon Do Hyuk (Sung Hoon) - vị CEO tài phiệt tài giỏi, lạnh lùng, luôn đặt lý trí và dữ liệu lên hàng đầu. Anh bất ngờ bị cuốn hút bởi giọng hát của Eun Chae (Oh Se Young) và đề nghị cô trở thành thư ký riêng trong thời hạn ba tháng. Từ mối quan hệ công việc với những màn đối đáp dở khóc dở cười, cả hai dần nảy sinh tình cảm ngoài dự tính. Tuy nhiên, chuyện tình trở nên phức tạp khi Moon Tae Kyung (Lee Jung Shin) - một bác sĩ nhi khoa ấm áp, chu đáo xuất hiện, tạo nên cuộc cạnh tranh tình cảm giữa hai người đàn ông có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Sung Hoon và Oh Se Young trong phim What a Boss Wants (Ảnh: MBN)

Sword & Silence (14/11 - KBS2)

Với những khán giả yêu thích dòng phim cổ trang lịch sử, Sword & Silence (Munmu) là một trong những dự án đáng chú ý của tháng 11. Lấy bối cảnh thời kỳ Tam Quốc trên bán đảo Triều Tiên, bộ phim tái hiện cuộc chiến quyền lực giữa ba vương quốc Silla, Goguryeo và Baekje, cùng sự can thiệp của nhà Đường trong quá trình thống nhất đất nước.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Lee Hyun Wook trong vai Kim Beop Min (vua Munmu) - vị vua thứ 30 của Silla; Jang Hyuk hóa thân thành Yeon Gaesomun - vị tướng quyền lực của Goguryeo; Kim Kang Woo đảm nhận vai Kim Chun Chu (vua Taejong Muyeol) và Park Sung Woong vào vai danh tướng Kim Yu Shin. Sự xuất hiện của những nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn mở ra nhiều màn đối đầu căng thẳng trên cả chiến trường lẫn bàn cờ chính trị. Qua đó, bộ phim khắc họa những mâu thuẫn về quyền lực, lòng trung thành, ngoại giao và những lựa chọn mang tính quyết định đối với vận mệnh quốc gia.

Sword & Silence là màn đấu trí căng thẳng cả trên chiến trường lẫn bàn cở chính trị (Ảnh: KBS)

Crash 2: Road of Rage (16/11 - ENA)

Sau phần đầu tiên gây chú ý vào năm 2024, series hình sự Crash trở lại với mùa thứ hai mang tên Crash 2: Road of Rage, tiếp tục khai thác đề tài điều tra tội phạm giao thông với quy mô và mức độ nguy hiểm được nâng lên. Phim đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc gồm Lee Min Ki trong vai Cha Yeon Ho - chàng cảnh sát sở hữu trí tuệ vượt trội và khả năng phân tích hiện trường sắc bén; Kwak Sun Young đảm nhận vai Min So Hee - nữ điều tra viên mạnh mẽ, giỏi võ thuật và lái xe; Heo Sung Tae vào vai đội trưởng Jung Chae Man; Lee Ho Chul hóa thân thành chuyên gia phân tích dữ liệu Woo Dong Gi và Moon Hee tiếp tục đảm nhận vai Eo Hyun Kyung. Đặc biệt, sự góp mặt của Jisung (NCT) trong vai Ji Dae Se - thành viên mới của đội điều tra - là một trong những điểm nhấn của mùa phim này.

Crash 2: Road of Rage tiếp tục đào sâu vào các vụ án giao thông (Ảnh: ENA)

Ở phần mới, đội điều tra tội phạm giao thông T.C.I được nâng cấp thành đơn vị điều tra cấp khu vực trực thuộc Cơ quan Điều tra Quốc gia, với phạm vi hoạt động mở rộng trên toàn quốc. Từ những vụ tai nạn bình thường, các thành viên dần phát hiện những hành vi phạm pháp được dàn dựng tinh vi, các vụ nổ bí ẩn và những đường dây tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để che giấu tội ác. Bên cạnh những màn truy đuổi tốc độ cao và quá trình phá án căng thẳng, bộ phim còn khai thác câu chuyện cá nhân, quá khứ cũng như sự gắn kết giữa các thành viên trong đội.

The Blue Road (20/11 - Netflix)

Mang màu sắc u tối và căng thẳng hơn, The Blue Road là tác phẩm hình sự, tâm lý giật gân hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Phim xoay quanh cuộc điều tra một loạt vụ giết người hàng loạt với những dấu hiệu bí ẩn xuất hiện tại cả hai quốc gia. Son Suk Ku trong vai Kim Seok - viên cảnh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cử sang Nhật Bản tham gia chuyên án quốc tế.

The Blue Road được kỳ vọng là tác phẩm hợp tác Nhật - Hàn thành công trên Netflix (Ảnh: Netflix)

Ngoài những tình tiết phá án căng thẳng và các hiện trường gây ám ảnh, tác phẩm còn khai thác sự khác biệt trong tính cách, phương pháp điều tra và cách nhìn nhận vấn đề của hai viên cảnh sát đến từ hai nền văn hóa. Đặc biệt, phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Han Jun Hee, người từng ghi dấu ấn với series D.P., hứa hẹn mang đến cách kể chuyện có chiều sâu và bầu không khí u tối, kịch tính.

Với cốt truyện xuyên quốc gia và sự kết hợp giữa dàn diễn viên Hàn Quốc - Nhật Bản, The Blue Road được kỳ vọng trở thành một trong những dự án hình sự đáng chú ý trên Netflix trong tháng này.

Good Partner 2 (20/11 - SBS)

Good Partner 2 là phần tiếp theo của series pháp lý - gia đình từng gây tiếng vang vào năm 2024. Tiếp tục khai thác những vụ ly hôn phức tạp và tranh chấp trong đời sống hôn nhân hiện đại, mùa phim mới tập trung vào những góc khuất tình cảm cũng như các vấn đề pháp lý nảy sinh khi một cuộc hôn nhân đi đến hồi kết. Phim đánh dấu sự trở lại của Jang Nara trong vai Cha Eun Kyung - nữ luật sư ly hôn sắc sảo, giàu kinh nghiệm, nay đã thành lập hãng luật chuyên về ly hôn mang tên Libom.

Good Partner 2 đánh dấu sự trở lại của Jang Nara và sự góp mặt của Kim Hye Yoon (Ảnh: SBS)

Đồng hành cùng cô là Kim Hye Yoon trong vai Kang Hye Sung - nữ luật sư trẻ sở hữu 5 năm kinh nghiệm, thông minh, quyết liệt và luôn khao khát chiến thắng. Những bất đồng giữa hai thế hệ luật sư, kết hợp với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng luật, hứa hẹn tạo nên nhiều tình huống kịch tính. Đặc biệt, bộ phim tiếp tục đi sâu vào tâm lý của những người đứng trước quyết định chấm dứt hôn nhân, phản ánh những tổn thương và hệ quả mà mỗi cuộc chia ly để lại.



Nine to Six (25/11 - SBS)

Một lựa chọn khác dành cho những khán giả yêu thích chuyện tình công sở là Nine to Six, bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa Park Min Young, Yook Sung Jae (BTOB) và Go Soo. Tác phẩm xoay quanh Kang Yi Ji (Park Min Young) - nữ phó quản lý thuộc bộ phận pháp lý của công ty ô tô Chronic Motors. Là người phụ nữ độc lập, lý trí và nghiện công việc, cô luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, thậm chí cho rằng tình yêu và hôn nhân chẳng qua chỉ là phản ứng của hormone.

Park Min Young và Yook Sung Jae trong phim Nine to Six (Ảnh: SBS)

Cuộc sống vốn được sắp xếp theo những nguyên tắc rõ ràng của Yi Ji bắt đầu thay đổi khi cô gặp Han Sun Woo (Yook Sung Jae) – chàng thực tập sinh trẻ tuổi, ấm áp, chân thành và luôn thể hiện sự tận tâm trong công việc. Bên cạnh đó, Park Hyun Tae (Go Soo) - trưởng bộ phận mới được điều chuyển đến cũng góp phần tạo nên những diễn biến tình cảm phức tạp.