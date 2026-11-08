Top 10 phim Hoa ngữ vượt 1 tỷ lượt xem năm 2026

Nhiều bộ phim thuộc các thể loại khác nhau đã đạt thành tích ấn tượng khi vượt mốc 1 tỷ lượt xem trực tuyến trong năm nay.

Theo thống kê từ cuối tháng 10, số lượng phim truyền hình đạt thành tích tốt cho thấy sự đa dạng của chủ đề. Phim tình cảm đô thị và cổ trang vẫn có sức hút lớn, nhưng những tác phẩm hình sự, lịch sử và chuyển thể văn học cũng ghi nhận lượng xem đáng kể. Đáng chú ý là sự vượt trội của Trục ngọc so với những bộ phim còn lại. Bộ phim thành công không chỉ ở Trung Quốc mà còn nhiều nước khác nhờ chiến lược phát triển toàn cầu.

Trục ngọc thu hút nhiều người xem và cũng tạo nhiều tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)

1. Trục ngọc (3,59 tỷ lượt xem)

Phim đứng đầu bảng với khoảng cách lớn so với các tác phẩm còn lại. Sự kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, cùng chất lượng hình ảnh và cách xây dựng tình tiết, giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ngay từ khi lên sóng. Phim kể về Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi đóng), cô gái làm nghề mổ lợn, và Tạ Chinh (Trương Lăng Hách), vị hầu gia sa cơ. Hai người gặp nhau giữa bão tuyết, mỗi người mang một mục đích riêng, rồi bước vào cuộc hôn nhân giả nhưng nảy sinh tình cảm thật.

2. Nhân vật chính (2,043 tỷ lượt xem)

Không thuộc dòng phim ngôn tình hay cổ trang thần tượng, Nhân vật chính khai thác hành trình nghệ thuật kéo dài nửa thế kỷ của nghệ sĩ Tần khang Ức Tần Nga. Từ cô bé chăn cừu đến ngôi sao sân khấu, nhân vật trưởng thành qua những thăng trầm của đoàn kịch và bằng sự bền bỉ với nghệ thuật. Chuyển thể từ tiểu thuyết từng đoạt giải Mao Thuẫn, phim do Trương Nghệ Mưu giám chế, quy tụ dàn diễn viên thực lực. Tác phẩm được đánh giá cao, đạt 8,2 điểm trên Douban và có thành tích tốt cả trên nền tảng trực tuyến lẫn truyền hình.

3. Phạt tội 2 (1,659 tỷ lượt xem)

Phần hai của loạt phim hình sự kể câu chuyện mới, xoay quanh Tần Phong, một cảnh sát, và Lưu Thiên Dã, người từng thân thiết như anh em nhưng dần trở thành trùm tội phạm lớn nhất địa phương Hán Châu. Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật đại diện cho hai phía chính - tà kéo theo những cuộc đấu trí và tranh giành lợi ích giữa nhiều thế lực. Phim khai thác các vấn đề như buôn lậu xuyên quốc gia, rửa tiền và tiền mã hóa. Tác phẩm đạt 6,8 điểm trên Douban, tiếp nối thành công tương đối của phần đầu.

4. Mật ngữ kỷ (1,331 tỷ lượt xem)

Bộ phim tình cảm về những người trưởng thành gây chú ý nhờ câu chuyện hôn nhân, công sở và hành trình làm lại cuộc đời. Dù có nhiều tình tiết kịch tính, phim vẫn được đánh giá cao ở cách xây dựng tuyến nghề nghiệp gần với thực tế.

Hứa Mật Ngữ (Chu Châu) quyết định ly hôn sau khi nhận ra mình đã đánh mất bản thân trong cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo. Bắt đầu lại từ vị trí nhân viên vệ sinh buồng phòng khách sạn, cô gặp Kỷ Phong (Chung Hán Lương), tổng giám đốc mới của khách sạn Phố Vinh. Cả hai cùng vượt qua thử thách nghề nghiệp và góp phần đưa khách sạn trở thành biểu tượng mới của thành phố.

Các diễn viên trong phim Cửu môn. (Ảnh chụp màn hình)

5. Cửu Môn (1,276 tỷ lượt xem)

Phần tiếp nối của Lão Cửu Môn trở lại với Trần Vỹ Đình trong vai Trương Đại Phật Gia, đồng thời bổ sung các diễn viên Tăng Thuấn Hy và Trần Dao. Phim mang màu sắc dân quốc, kết hợp phiêu lưu và yếu tố kỳ bí. Phim bắt đầu khi sóng gió lại nổi lên ở Trường Sa, Trương Khải Sơn và Ngô Lão Cẩu hợp sức cùng Hoắc Tiên Cô và những nhân vật thuộc Cửu Môn để bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Dàn nhân vật được xây dựng đa chiều, góp phần tạo sức hút cho tác phẩm.

Lan Hương như cố giúp các diễn viên Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa được yêu mến. (Ảnh chụp màn hình)

6. Lan Hương như cố (1,212 tỷ lượt xem)

Phim khai thác cuộc đấu đá trong gia tộc và hành trình vươn lên của một nữ tỳ từ tầng lớp thấp nhất. Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ nhịp kể vừa phải, những màn đấu trí trong hậu viện và dàn diễn viên có thực lực. Bên cạnh Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, phim còn có Lý Mộng và Trịnh Hợp Huệ Tử. Theo bài viết gốc, phim vẫn đang trong thời gian phát sóng tại thời điểm thống kê, nên lượt xem có thể tiếp tục tăng.

7. Tôi như ánh dương rực rỡ (1,157 tỷ lượt xem)

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn, bộ phim tình cảm đô thị này ghi dấu nhờ câu chuyện tình yêu phát triển dần qua những biến cố. Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch) từng yêu đơn phương Trang Tự, một tài năng của trường kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại doanh nghiệp năng lượng mặt trời của gia đình và gặp Lâm Vũ Sâm (Tống Uy Long), phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm. Những mối quan hệ đan xen và thử thách nơi công sở tạo nên sức hút của phim.

8. Thái Bình niên (1,103 tỷ lượt xem)

Lấy bối cảnh thời Ngũ đại thập quốc, phim tập trung vào quyền lực triều đình và cải cách chính trị trong thời loạn. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kịch bản chắc chắn và quy mô dàn dựng, dù đòi hỏi khán giả dành thời gian tìm hiểu bối cảnh lịch sử thời nhà Tống.

Từ tác phẩm không được kỳ vọng, Đầu xuân tươi sáng đã thành công bất ngờ. (Ảnh chụp màn hình)

9. Đầu xuân tươi sáng (1,072 tỷ lượt xem)

Đây là một trong số ít phim tình cảm đô thị năm 2026 vừa có chất lượng được đánh giá cao vừa tạo được sức nóng. Phim gây chú ý nhờ hình ảnh đẹp, câu chuyện công sở và những tình tiết tình cảm giàu kịch tính. Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái có học vấn bình thường, bất ngờ được nhận vào công ty quảng cáo hàng đầu thế giới. Ngay ngày đầu đi làm, cô đã bị sếp Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) khuyên từ bỏ. Vượt qua áp lực, cô từng bước trưởng thành và trở thành nhân viên độc lập. Trong quá trình ấy, hai người dần bị thu hút bởi nhau.

10. Tội phạm IQ thấp (1,058 tỷ lượt xem)

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Tử Kim Trần, phim kể về cảnh sát Trương Nhất Ang, người được điều đến Tam Giang Khẩu sau khi tỉnh nhận được thư tố cáo nặc danh. Anh tập trung điều tra băng nhóm của doanh nhân địa phương Chu Vinh.

Thay vì đi theo hướng trinh thám u ám, phim kết hợp yếu tố hài hước với những tình huống tội phạm vụng về và các cuộc đấu đá nội bộ. Những sai lầm của các nhóm tội phạm vô tình giúp cảnh sát lập công. Phim nhận 8,2 điểm trên Douban và vượt mốc 1 tỷ lượt xem trực tuyến.