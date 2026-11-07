Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 9 năm chật vật tìm sự công nhận, nhan sắc đắt giá nhất là nụ cười

2 năm thi 2 cuộc thi liên tiếp, mỹ nam Việt cuối cùng cũng hái quả ngọt sau gần 9 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật.

Ngày 7/11, Cody Nam Võ chính thức được gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Đây là danh sách đề cử được công bố xuyên suốt năm, làm cơ sở để TC Candler tổng hợp và lựa chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới chính thức vào cuối năm. Năm nay, Việt Nam có nhiều đại diện góp mặt trong danh sách đề cử, đáng chú ý là Trấn Thành, Anh Tú Atus, Sơn Tùng, Isaac, Ngô Kiến Huy và Cody Nam Võ.

Cody Nam Võ được đề cử đẹp nhất thế giới

Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách năng động cùng nụ cười tỏa nắng, Cody Nam Võ dễ dàng tạo thiện cảm với khán giả bằng vẻ ngoài điển trai và nguồn năng lượng tích cực. Sau hành trình tại Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ trở thành một trong những gương mặt được chú ý của thị trường giải trí Việt. Đáng nói, sự công nhận dành cho Cody đến sau gần 9 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều lần thử sức, nhưng chưa có một cú bứt phá đủ lớn để đưa tên tuổi anh lên vị trí nổi bật.

Nhan sắc của Cody Nam Võ, ấn tượng nhất là nụ cười tỏa nắng

Cody Nam Võ, tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996 tại TP.HCM. Anh được biết đến là nghệ sĩ đa năng của Vpop khi có khả năng ca hát, rap, nhảy, sáng tác và diễn xuất. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách mang màu sắc idol cùng nền tảng vũ đạo được đào tạo bài bản, Cody sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Chính nền tảng này giúp anh hình thành niềm yêu thích với sân khấu và quyết định theo đuổi nghệ thuật từ năm 18 tuổi.

Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, Cody có nhiều năm gắn bó với vũ đạo. Anh từng tham gia nhóm nhảy Beatronic, sau đó tìm hiểu sâu hơn về Hiphop và gia nhập X-Clown để tiếp tục rèn luyện. Khả năng nhảy, rap, hát cùng tư duy biểu diễn giúp Cody có lợi thế khá toàn diện khi bước vào con đường chuyên nghiệp.

Cody Nam Võ ra mắt trong đội hình nhóm nam Uni5

Năm 2017, Cody Nam Võ gia nhập Uni5 khi nhóm mở rộng đội hình lên 6 thành viên. Anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật với vai trò lead dancer, vocal và rapper. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, Cody góp mặt trong nhiều sản phẩm được khán giả biết đến như Kẻ Cắp Trái Tim, Chúc Em Ngủ Ngon, Tết Đến Thật Rồi, Vì Em Là Oxy, Sai, Mẹ Ơi, Nói Dối Cả Thế Giới Vì Em. Uni5 cũng từng có những ca khúc được chú ý như C'mon, Xin Hãy Rời Xa, Hãy Khóc Trên Vai Anh.

Năm 2022, Cody phát hành EP Codynamic gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất. Trong đó, Yêu Lun từng được chú ý nhờ phần vũ đạo trên TikTok và được sử dụng trong web-drama Liên Và Đạt, nơi Cody đảm nhận vai chính. Anh cũng thử sức với diễn xuất qua một số dự án như Bồ Công Anh, Thư Viện Ký Ức, Liên Và Đạt. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều sản phẩm được đầu tư và có thế mạnh về biểu diễn, Uni5 vẫn gặp khó khăn trong việc tạo cú bứt phá lớn trên thị trường. Sau nhiều năm hoạt động, nhóm dần thưa thớt các hoạt động chung. Đến năm 2024, Cody rời công ty để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

Sau khi Uni5 ngưng hoạt động, Cody xoay xở sự nghiệp với nhiều dự án cá nhân

Năm 2025, Cody Nam Võ tiếp tục thử sức tại Anh Trai Say Hi mùa 2, mang đến nhiều màu sắc khác nhau qua các tiết mục trong chương trình. Với thế mạnh vũ đạo cùng khả năng hát, rap và làm chủ sân khấu, anh liên tục để lại dấu ấn qua từng vòng thi. Tuy nhiên, hành trình của Cody khép lại ở Live Stage 4, ngay trước thềm chung kết. Anh là một trong những trường hợp dừng chân khiến khán giả tiếc nuối nhất mùa giải, khi trước đó đã có nhiều màn trình diễn được đánh giá tích cực.

Dù sở hữu lợi thế về ngoại hình, vũ đạo cùng khả năng hát và rap, Cody Nam Võ trong nhiều năm vẫn chưa thực sự tạo được cú bứt phá đủ lớn trên thị trường giải trí. Những sản phẩm cá nhân và hoạt động trong nhóm giúp anh duy trì hình ảnh, nhưng chưa mang đến bước ngoặt để tên tuổi bật lên mạnh mẽ.

Nam ca sĩ liên tục thử sức với nhiều vai trò, không từ chối bất kì cơ hội nào đến với mình

Phải đến Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ mới thực sự nhận được hào quang tương xứng thực lực. Tối 2/10, đêm Chung kết Công bố và Trao giải Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra, khép lại hành trình của chương trình với loạt giải thưởng dành cho những Anh Trai để lại dấu ấn nổi bật. Trong số các hạng mục được công bố, The Performance Icon (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất) gây chú ý với 5 đề cử gồm DILLAN, Cody Nam Võ, Đặng Hồng Hải, Captain Boy và CONGB.

Cody Nam Võ mang về thành quả xứng đáng sau Tinh Hà Say Hi

Với 346.006 phiếu bầu, Cody Nam Võ vượt qua 4 đề cử còn lại để giành giải The Performance Icon. Kết quả được ghi nhận sau hành trình nam ca sĩ liên tục thể hiện khả năng trình diễn qua nhiều sân khấu tại Tinh Hà Say Hi. Khoảnh khắc lên nhận giải, Cody Nam Võ có màn freestyle ngay trên sân khấu, đồng thời khoe kỹ năng nhảy và khả năng làm chủ phần trình diễn. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, khán giả và ê-kíp đã đồng hành cùng anh trong suốt hành trình tại chương trình.

Chia sẻ về giải thưởng, Cody Nam Võ nói: “The Performance Icon là sự ghi nhận cho tất cả những gì Nam đã làm. Sau 9 năm nhận về nhiều cái bĩu môi, đến bây giờ Nam đã trở thành một biểu tượng trình diễn tại Tinh Hà Say Hi. Xin cảm ơn tất cả mọi người”. Phát ngôn của Cody Nam Võ ngay lập tức viral vì tràn đầy cảm hứng. Suốt 9 năm, anh chàng đã chật vật và bền bỉ với nghề, cuối cùng cũng đổi lại được một sự công nhận.

Cody Nam Võ thể hiện thực lực ấn tượng trong Tinh Hà Say Hi

Tại Tinh Hà Say Hi, Cody Nam Võ liên tục xuất hiện trong nhiều sân khấu gây sốt như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Secret, Perfume, MVP (Mưa Vội Phóng) và Do 4 Love tại đêm Chung kết. Chuỗi tiết mục mang nhiều màu sắc, giúp nam ca sĩ phô diễn khả năng hát, rap, vũ đạo và làm chủ sân khấu, qua đó tạo dấu ấn xuyên suốt hành trình tại chương trình.

Trong số đó, Secret là một trong những sân khấu giúp Cody Nam Võ thể hiện rõ màu sắc cá nhân khi anh đảm nhận vai trò đội trưởng. Tiết mục kết hợp chất liệu bolero với âm nhạc hiện đại, tạo nên màu sắc khác biệt, vươn lên #1 Trending YouTube Music Chart Việt Nam và thu về 7 tỷ lượt nghe toàn bộ nền tảng (tính đến thời điểm trao giải). Secret ghi dấu là một trong những bản hit nổi bật của nhạc Việt 2026, liên tục tạo trend và được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Cody Nam Võ đang có đà thuận lợi để phát triển sự nghiệp sau này

Ngoài âm nhạc, Cody Nam Võ còn tham gia dự án điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập, bộ phim đạt doanh thu 200 tỷ đồng. Sau nhiều năm hoạt động với nhiều vai trò, anh có cơ hội liên tục thể hiện khả năng trình diễn và tham gia các sản phẩm đáng chú ý. Từ sự nghiệp trồi sụt với tư cách thành viên Uni5 đến nghệ sĩ solo, rồi tiếp tục thử sức ở các chương trình thực tế, Cody Nam Võ đã trải qua nhiều giai đoạn trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Những thành quả tại Tinh Hà Say Hi cùng đề cử mới từ TC Candler cho thấy tên tuổi nam ca sĩ đang được chú ý nhiều hơn. Với Cody, sau gần 9 năm chật vật tìm kiếm sự công nhận, nụ cười tỏa nắng cùng khả năng trình diễn vẫn là những dấu ấn dễ nhận diện nhất.