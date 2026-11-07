4 gương mặt đại diện “thế hệ quyền lực” showbiz: 1 ca sĩ 20 năm chễm chệ ngôi vương, mỹ nam đẹp nhất thế giới và “di sản nhan sắc” thế hệ mới hội tụ

Danh tính bốn đại diện quyền lực nhất vừa lộ diện đã khiến công chúng phải đặt lên bàn cân so sánh.

Gần đây, các bài đăng thảo luận về chủ đề cách sắp xếp hình ảnh quảng bá cho dự án triển lãm D’FESTA DICON The Start of the Origin của Dispatch đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự kiện này vốn quy tụ tới 48 nghệ sĩ thuộc 9 nhóm nhạc và tên tuổi hàng đầu hiện nay bao gồm G-Dragon, BTS, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER (TXT), aespa, ENHYPEN, IVE, RIIZE và CORTIS. Việc Dispatch chọn lọc bốn gương mặt gồm G-Dragon đại diện cho thế hệ thứ 2, V (BTS) đại diện cho thế hệ thứ 3, Felix (Stray Kids) đại diện cho thế hệ thứ 4 và Keonho (CORTIS) đại diện cho thế hệ thứ 5 đã ngay lập tức châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận đa chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Việc Dispatch chọn lọc bốn gương mặt gồm G-Dragon đại diện cho thế hệ thứ 2, V (BTS) đại diện cho thế hệ thứ 3, Felix (Stray Kids) đại diện cho thế hệ thứ 4 và Keonho (CORTIS) đại diện cho thế hệ thứ 5 đã ngay lập tức châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận đa chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc

Đối với vị trí đại diện cho hai giai đoạn đặt nền móng và vươn tầm thế giới của Kpop, phản ứng của công chúng lại chia thành hai trạng thái trái ngược giữa G-Dragon và V. Sự xuất hiện của G-Dragon ở vị trí đại diện cho thế hệ thứ 2 nhận được sự đồng tình đông đảo từ phần lớn công chúng. Ra mắt vào năm 2006 trong vai trò thủ lĩnh của BIGBANG, nam nghệ sĩ đã duy trì vị thế dẫn đầu suốt hai thập kỷ, góp phần định hình khái niệm "idol-producer" với gia tài khoảng 180 ca khúc đăng ký bản quyền tại KOMCA qua các bản hit kinh điển như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang hay loạt sản phẩm solo Heartbreaker, Coup d'Etat.

Sự xuất hiện của G-Dragon ở vị trí đại diện cho thế hệ thứ 2 nhận được sự đồng tình đông đảo từ phần lớn công chúng

Ra mắt vào năm 2006 trong vai trò thủ lĩnh của BIGBANG, nam nghệ sĩ đã duy trì vị thế dẫn đầu suốt hai thập kỷ, góp phần định hình khái niệm "idol-producer" với gia tài khoảng 180 ca khúc đăng ký bản quyền tại KOMCA

Tầm ảnh hưởng của anh được minh chứng qua các sự kiện mang tầm quốc gia khi anh được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá Hội nghị cấp cao APEC 2025 tại Gyeongju vào tháng 7/2025 và nhận Huân chương Văn hóa hạng Okgwan vào tháng 10/2025. Bước sang năm 2026, kỷ niệm 20 năm ra mắt, G-Dragon cùng Taeyang và Daesung khởi động tour thế giới XX : COSMOS sau 9 năm vắng bóng, liên tục cháy vé tại hàng loạt điểm dừng tại các thành phố lớn từ Goyang, Oakland, Paris, London cho đến Singapore, Sydney và Hà Nội.

G-Dragon nhận nhận Huân chương Văn hóa hạng Okgwan vào tháng 10/2025

Bước sang năm 2026, kỷ niệm 20 năm ra mắt, G-Dragon cùng Taeyang và Daesung khởi động tour thế giới XX : COSMOS sau 9 năm vắng bóng, liên tục cháy vé tại hàng loạt điểm dừng tại các thành phố lớn

Trái lại, lựa chọn V (BTS) làm đại diện cho thế hệ thứ 3 lại tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một bên khẳng định V sở hữu thần thái, sức thu hút truyền thông cao cùng danh hiệu đại sứ toàn cầu của các nhà mốt xa xỉ như Celine. V từng dẫn đầu danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố năm 2017, liên tục giữ vị trí cao những năm sau đó và được tạp chí Nubia Magazine vinh danh là Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới hai năm liên tiếp 2024, 2025.

Việc lựa chọn V (BTS) làm đại diện cho thế hệ thứ 3 lại tạo ra luồng ý kiến trái chiều

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Một bên khẳng định V sở hữu thần thái, sức thu hút truyền thông cao cùng danh hiệu đại sứ toàn cầu của các nhà mốt xa xỉ như Celine

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng sở hữu thành tích cá nhân ấn tượng với album solo Layover ra mắt năm 2023 đạt hơn 2,59 triệu bản, vươn tới No.2 Billboard 200 nhờ các bản hit R&B Slow Dancing và Love Me Again. Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều lại đặt dấu hỏi lớn khi so sánh anh với đồng đội Jung Kook, người cũng có sự nghiệp solo bùng nổ trên toàn cầu và từng trình diễn tại Lễ khai mạc World Cup Qatar.

V từng dẫn đầu danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố năm 2017 và được tạp chí Nubia Magazine vinh danh là Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới hai năm liên tiếp 2024, 2025

Tuy nhiên, không ít ý kiến trái chiều cũng đặt sự nghiệp và sức ảnh hưởng của V và Jung Kook lên bàn cân so sánh

Bước sang thế hệ thứ 4, sự xuất hiện của Felix (Stray Kids) cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Không thể phủ nhận Stray Kids đang sở hữu chuỗi thành tích quốc tế đáng kinh ngạc khi vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ Toàn cầu của IFPI, đồng thời trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong thế kỷ 21 có 9 album liên tiếp ra mắt ở vị trí No.1 Billboard 200 với sản phẩm mới nhất This & That. Bản thân Felix cũng khẳng định vị thế thời trang vững chắc với hợp đồng Đại sứ thương hiệu Louis Vuitton từ tháng 8/2023. Tuy nhiên, một bộ phận netizen Hàn cho rằng độ nhận diện công chúng của Stray Kids tại thị trường trong nước vẫn chưa thực sự bứt phá để Felix có thể vượt qua nhiều cái tên Gen 4 khác trở thành gương mặt đại diện duy nhất.

Bước sang thế hệ thứ 4, sự xuất hiện của Felix (Stray Kids) cũng nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Không thể phủ nhận Stray Kids đang sở hữu chuỗi thành tích và sức ảnh hưởng quốc tế đáng kinh ngạc

Tuy nhiên, một bộ phận netizen Hàn cho rằng độ nhận diện công chúng của Stray Kids tại thị trường trong nước vẫn chưa thực sự bứt phá để Felix có thể vượt qua nhiều cái tên Gen 4 khác trở thành gương mặt đại diện duy nhất

Ở chiều ngược lại, diện mạo đại diện cho thế hệ thứ 5 là tân binh Keonho (CORTIS) lại đón nhận nhiều lời khen từ dư luận. Ra mắt vào tháng 08/2025 dưới trướng BigHit Music, CORTIS nhanh chóng chứng minh vị thế tân binh khủng long khi EP GREENGREEN (tháng 5/2026) đạt 2 triệu bản chỉ sau 4 ngày và hạ cánh ở No.3 Billboard 200, giúp nhóm góp mặt trong danh sách Forbes Under 30 Asia 2026. Được giới truyền thông ưu ái gọi là thế hệ kế thừa tiếp theo của “di sản nhan sắc” tại Big Hit, bên cạnh các tiền bối V, Jungkook (BTS) hay Soobin, Yeonjun (TXT), Keonho đang nổi lên là một trong những idol đa tài của thế hệ 5, sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong thế hệ mới của Kpop. Ngoài ra, Keonho còn khẳng định tư duy âm nhạc tốt khi đứng tên trong phần credit sáng tác 5 ca khúc trong EP chào sân Color Outside the Lines như What You Want, GO!, JoyRide hay Lullaby. Việc Keonho trở thành nam idol Gen 5 đầu tiên dự Paris Fashion Show của Chanel với tư cách cá nhân càng giúp sự hiện diện của anh bên cạnh các tiền bối lớn nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Ở chiều ngược lại, diện mạo đại diện cho thế hệ thứ 5 là tân binh Keonho (CORTIS) lại đón nhận nhiều lời khen từ dư luận

Được giới truyền thông ưu ái gọi là thế hệ kế thừa tiếp theo của “di sản nhan sắc” tại Big Hit, bên cạnh các tiền bối V, Jungkook (BTS) hay Soobin, Yeonjun (TXT)

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Keonho đang nổi lên là một trong những idol đa tài của thế hệ 5, sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong thế hệ mới của Kpop

Nhìn một cách tổng thể, các bài đăng cho thấy chủ đề "gương mặt đại diện thế hệ" luôn là ngòi nổ nhạy cảm nhưng thu hút lượng tương tác khổng lồ trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Việc Dispatch đưa 4 cái tên đại diện cho 4 giai đoạn phát triển không chỉ thúc đẩy sự chú ý cho dự án D’FESTA DICON The Start of the Origin mà còn phản ánh bức tranh dư luận đa chiều, nơi công chúng liên tục đặt lên bàn cân so sánh giữa thành tích âm nhạc, độ nhận diện nội địa và sức ảnh hưởng truyền thông của các ngôi sao hàng đầu.

Ảnh: Tổng hợp