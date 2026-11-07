Bài hát Việt 100 triệu view khiến dân mạng Trung Quốc đổ xô đặt làm nhạc nền, cover theo - viral từ Á sang Âu

Một ca khúc Việt bất ngờ được hàng triệu người Trung Quốc sử dụng làm nhạc nền, cover bằng tiếng Việt.

Không nhiều khán giả biết rằng nhạc Việt từng có không ít ca khúc tạo được sức hút lớn tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt trên nền tảng video ngắn Douyin. Trong số đó, Cứ Chill Thôi của Chillies kết hợp cùng Rhymastic là một trường hợp đáng chú ý. Từ một bản hit quen thuộc với người nghe trong nước, ca khúc bất ngờ được giới trẻ xứ tỷ dân đón nhận, hàng triệu video sử dụng làm nhạc nền, thậm chí nhiều người còn cover bằng tiếng Việt dù không hiểu hết lời bài hát.

Cứ Chill Thôi của Chillies là một trong số các ca khúc Việt nổi tiếng tại Trung Quốc

Phát hành ngày 11/7/2020, Cứ Chill Thôi là một trong những dự án đáng chú ý của Chillies khi kết hợp cùng rapper Rhymastic. Bài hát mang thông điệp tích cực về cách đối diện với những áp lực thường ngày. Thay vì mãi bị cuốn vào những lo toan, con người có thể cho bản thân một khoảng nghỉ, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và đón nhận cuộc sống bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn. Phần giai điệu vui tươi, tiết tấu bắt tai cùng đoạn điệp khúc lặp lại khiến Cứ Chill Thôi nhanh chóng trở thành ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ.

Cứ Chill Thôi nhanh chóng trở thành ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ nhờ giai điệu vui tươi, phần điệp khúc dễ nhớ

Tại Việt Nam, Cứ Chill Thôi nhanh chóng trở thành ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ nhờ giai điệu vui tươi, phần điệp khúc dễ nhớ. MV chính thức cũng đã vượt mốc 123 triệu lượt xem trên YouTube. Tuy nhiên, điều khiến sản phẩm này có thêm câu chuyện đáng chú ý lại nằm ở thị trường Trung Quốc. Không thông qua một chiến dịch quảng bá chính thức, ca khúc bất ngờ được cộng đồng mạng nước này chia sẻ rộng rãi, từ những video nhảy theo nhạc đến các bản cover bằng tiếng Việt.

MV chính thức cũng đã vượt mốc 123 triệu lượt xem trên YouTube

Tháng 4/2021, Cứ Chill Thôi bắt đầu được nhắc đến trên nhiều diễn đàn và nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Ca khúc lọt Top Search trên Douyin, ghi nhận khoảng 3,61 triệu video sử dụng làm nhạc nền và 14,4 triệu lượt tải xuống. Đây là những con số đáng chú ý đối với một sản phẩm âm nhạc Việt Nam khi tiếp cận cộng đồng người dùng đông đảo tại quốc gia tỷ dân.

Cứ Chill Thôi được tìm kiếm và sử dụng rất nhiều trên ứng dung Douyin Trung Quốc

Điểm đặc biệt trong hành trình lan tỏa của Cứ Chill Thôi tại Trung Quốc nằm ở phiên bản âm nhạc được cộng đồng mạng sử dụng. Bản remix do DJ TuSo thực hiện, kết hợp với phần thể hiện của YouTuber Anh Khoa Cover, chính là phiên bản được nhiều TikToker Trung Quốc lựa chọn làm nhạc nền.

Đáng chú ý, không ít người dùng Trung Quốc còn thử sức hát lại ca khúc bằng tiếng Việt thay vì chỉ sử dụng bản nhạc làm nền. Đoạn điệp khúc với những âm tiết lặp lại tạo cảm giác vui nhộn, dễ nhớ trở thành phần được yêu thích. Dù không hiểu hết ý nghĩa của lời bài hát, nhiều người vẫn cố gắng bắt chước cách phát âm và thể hiện lại giai điệu nguyên bản.

Giới trẻ Trung Quốc cũng cover bài hát Cứ Chill Thôi

Sức lan tỏa của Cứ Chill Thôi còn được nối dài trong năm 2021 khi phiên bản remix tiếp tục ghi nhận những thành tích đáng chú ý trên các nền tảng quốc tế. Cứ Chill Thôi (DJ TuSo & LEA Remix) góp mặt trong Top 200 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Shazam tại một số thành phố ở nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Venezuela, Peru và Kazakhstan. Bản phối này cũng được ghi nhận phổ biến trên các nền tảng video ngắn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Thụy Điển.

Từ thành công của Cứ Chill Thôi, cái tên Chillies có thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động

Từ thành công của Cứ Chill Thôi, cái tên Chillies có thêm một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình hoạt động. Nhóm được thành lập vào năm 2018 tại TP.HCM, gồm các thành viên Trần Duy Khang, Nhím Biển, Phước và Văn Phong. Xuất phát điểm là một ban nhạc indie, Chillies từng bước tạo dựng chỗ đứng trong Vpop bằng màu sắc âm nhạc riêng, kết hợp giữa pop, alternative rock và indie.

Thay vì chạy theo những xu hướng thị trường, nhóm tập trung vào các sáng tác có chiều sâu về cảm xúc, khai thác những câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những biến chuyển trong cuộc sống của người trẻ.

Những ca khúc như Và Thế Là Hết, Mascara, Giá Như, Vùng Ký Ức lần lượt giúp Chillies mở rộng độ nhận diện, xây dựng cộng đồng khán giả riêng. Đặc biệt, giọng hát đặc trưng cùng lối viết nhạc giàu tính tự sự của Trần Duy Khang trở thành một trong những yếu tố tạo nên màu sắc khó trộn lẫn của nhóm.

Qua từng sản phẩm, Chillies cho thấy sự linh hoạt khi không bó hẹp trong một thể loại nhất định

Qua từng sản phẩm, Chillies cho thấy sự linh hoạt khi không bó hẹp trong một thể loại nhất định, có thể chuyển từ những bản nhạc trầm lắng, nhiều suy tư sang các giai điệu trẻ trung, giàu năng lượng như Cứ Chill Thôi.

Sau nhiều năm hoạt động, Chillies không chỉ duy trì dấu ấn trong cộng đồng yêu nhạc indie mà còn từng bước tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng. Việc Cứ Chill Thôi được đón nhận tại Trung Quốc là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình ấy, cho thấy âm nhạc của nhóm có khả năng vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước và tìm được sự đồng cảm từ những người nghe ở các quốc gia khác.

Ảnh: FBNV/ MXH