Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam bất ngờ nổi loạn, bàn chuyện tình yêu cùng Diệu Nhi - Hà An Huy

Bùi Công Nam thực sự gây bất ngờ!

Tối ngày 5/11, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bùi Công Nam chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngoài Dự Tính, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Chỉ sau 18 giờ phát hành trên nền tảng YouTube, MV đã ghi nhận hơn 175 nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tích cực từ người hâm mộ.

Bùi Công Nam chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngoài Dự Tính

Trở lại đường đua âm nhạc lần này, Bùi Công Nam mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ và có phần nổi loạn so với vẻ hiền lành, giản dị quen thuộc trước đây. Nam nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc tẩy sáng, khuyên tai cá tính và những vết bầm trên má, vào vai chủ tiệm ảnh mang tên "Tên lửa" có vẻ ngoài ngổ ngáo nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự si tình sâu sắc.

Trở lại đường đua âm nhạc lần này, Bùi Công Nam mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ và có phần nổi loạn

Nam nghệ sĩ xuất hiện với mái tóc tẩy sáng, khuyên tai cá tính và những vết bầm trên má,

vào vai chủ tiệm ảnh mang tên "Tên lửa" có vẻ ngoài ngổ ngáo nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự si tình sâu sắc

Sản phẩm mới tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc sở trường của Bùi Công Nam khi kết hợp hài hòa giữa màu sắc Pop pha chút Country và Acoustic mộc mạc, gần gũi. Chia sẻ với Kênh 14 về quá trình sáng tạo, nam nghệ sĩ cho biết ý tưởng MV được anh cùng ê-kíp sản xuất và đạo diễn bàn bạc, phác thảo từ những chi tiết nhỏ rồi cùng nhau phát triển thành một câu chuyện đi theo hướng "ngoài dự tính" khi có những hoạt cảnh liên quan tới vũ trụ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ với Kênh 14 về quá trình sáng tạo sản phẩm âm nhạc mới cũng như những quan điểm về tình yêu

Sự kết hợp này tạo nên một nét đối lập nhưng vẫn có sợi dây liên kết thú vị giữa phần âm nhạc mang giai điệu lãng mạn, tự sự và hình ảnh một chàng trai có bề ngoài phong trần, nghịch ngợm. Nội dung MV xoay quanh câu chuyện hóm hỉnh về một chàng trai mải mê hướng về "em iu" qua điện thoại đến mức vô tình lạc vào khu rừng mất sóng có tên "người đẹp lụy", lồng ghép những chi tiết đời thường gần gũi như thói quen ăn uống, thêm đá vào cà phê hay bỏ hành lá.

Nội dung MV xoay quanh câu chuyện hóm hỉnh về một chàng trai mải mê hướng về "em iu" qua điện thoại đến mức vô tình lạc vào khu rừng mất sóng có tên "người đẹp lụy"

Bên cạnh âm nhạc, Bùi Công Nam cũng bộc lộ rõ quan điểm cá nhân thẳng thắn và thú vị về chuyện tình yêu qua dự án lần này. Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những ai hay bị nhận xét là "lụy" khi yêu, nam nhạc sĩ cho rằng việc yêu nhiều không có gì là xấu, miễn sao con người ta biết cách cân bằng và không quên yêu thương chính bản thân mình. Anh quan niệm trong tình yêu không nên quá dè dặt hay tính toán, bởi yêu hết mình mới mang lại cảm xúc trọn vẹn và thăng hoa. Bên cạnh đó, anh cũng nhìn nhận thực tế về việc cân bằng giữa tình yêu và tình bạn để dù có chuyện gì xảy ra thì xung quanh vẫn luôn có những người bạn đồng hành kề cạnh đi chơi.

Nam nghệ sĩ cho rằng việc yêu nhiều không có gì là xấu, miễn sao con người ta biết cách cân bằng và không quên yêu thương chính bản thân mình

Bên cạnh đó, anh cũng nhìn nhận thực tế về việc cân bằng giữa tình yêu và tình bạn để dù có chuyện gì xảy ra thì xung quanh vẫn luôn có những người bạn đồng hành kề cạnh

Dự án âm nhạc lần này càng thêm phần rộn ràng với sự góp mặt của các khách mời đặc biệt là diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Hà An Huy. Diệu Nhi và Bùi Công Nam vốn có mối thâm tình và từng ăn ý tung hứng cùng nhau qua chương trình thực tế Mùi vị những chuyến đi, bên cạnh dấu ấn đặc biệt khi anh chính là tác giả của ca khúc Bài này không để đi diễn từng được Anh Tú hát tặng Diệu Nhi trong ngày cưới.

Diễn viên Diệu Nhi góp mặt trong MV Ngoài Dự Tính

Diệu Nhi và Bùi Công Nam vốn có mối thâm tình và từng ăn ý tung hứng cùng nhau qua chương trình thực tế Mùi vị những chuyến đi

Trong khi đó, sự xuất hiện của Hà An Huy mang lại làn gió mới nhờ sự đồng điệu về tính cách tếu táo và năng lượng nghệ thuật giữa hai thế hệ nghệ sĩ từng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bùi Công Nam bày tỏ sự trân trọng và biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người em, người đồng nghiệp thân thiết để hoàn thiện MV.

Hà An Huy cũng góp mặt trong MV lần này

Hai nam nghệ sĩ có sự đồng điệu về tính cách tếu táo và năng lượng nghệ thuật giữa hai thế hệ nghệ sĩ từng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, Bùi Công Nam sinh năm 1994 đã khẳng định được dấu ấn đậm nét qua vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ đứng sau loạt bản hit quen thuộc với khán giả đại chúng như Có ai thương em như anh, I Love You, Tết này con sẽ về hay Chí Phèo.

Sức hút của anh ngày càng được củng cố vững chắc sau những chương trình truyền hình thực tế ăn khách. Việc tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã giúp sự nghiệp của nam nhạc sĩ tiếp tục ghi nhận bước nhảy vọt mạnh mẽ vào năm 2024. Sau cột mốc này, mức độ nhận diện thương hiệu cá nhân của anh tăng lên vượt bậc. Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, anh trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều đại nhạc hội, sự kiện văn hóa và chương trình giải trí quy mô lớn. Lịch trình làm việc dày đặc trải dài từ Bắc vào Nam khiến Bùi Công Nam thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một trong những "nhạc sĩ đắt show" nhất hiện nay.

Bùi Công Nam đã và đang khẳng định được dấu ấn đậm nét qua vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ

Sở hữu nhiều bản hit quen thuộc, Bùi Công Nam thường được nhắc đến là một trong những "nhạc sĩ đắt show" nhất hiện nay

Hình ảnh chân thật, gần gũi của nam nghệ sĩ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ qua các dự án như Gia đình Haha. Sang năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục là thành viên cốt cán với biệt danh thân thương "Ba Nam" hay "Cậu Ba" trong chương trình thực tế Quán nhà Haha. Nhờ sự chân thành trong tính cách lẫn tư duy làm nghề nghiêm túc, anh ngày càng mở rộng tệp khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Sang năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục là thành viên cốt cán trong chương trình thực tế Quán nhà Haha

Sự kiên trì theo đuổi giá trị thật và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc đã giúp Bùi Công Nam giữ vững một chỗ đứng vững chắc và đặc biệt trong lòng khán giả yêu nhạc Việt

Với Ngoài Dự Tính, Bùi Công Nam một lần nữa minh chứng cho khả năng biến hóa linh hoạt và sức sáng tạo bền bỉ trên con đường âm nhạc cá nhân. Không còn bó buộc bản thân trong những định hình quen thuộc, nam nghệ sĩ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để kể những câu chuyện đời bằng góc nhìn mới lạ, hóm hỉnh nhưng vẫn giữ nguyên chất mộc mạc, chân tình vốn có. Giữa thị trường âm nhạc nhiều biến động, sự kiên trì theo đuổi giá trị thật và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc đã giúp Bùi Công Nam giữ vững một chỗ đứng vững chắc và đặc biệt trong lòng khán giả yêu nhạc Việt.

Ảnh: Tổng hợp