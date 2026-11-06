Có gì mà Jung Kook không làm được nữa không?

Hiểu luôn lý do Jung Kook cứ xuất hiện là viral.

Mạng xã hội Hàn Quốc lẫn quốc tế mới đây bùng nổ trước một video fancam ghi lại khoảnh khắc đầy ấn tượng của Jung Kook tại đêm diễn thứ 3 thuộc khuôn khổ World Tour ARIRANG ở São Paulo, Brazil.

Video fancam ghi lại khoảnh khắc đầy ấn tượng của Jung Kook tại đêm diễn thứ 3 ở São Paulo, Brazil đang gây sốt trên mxh

Trong đoạn video được góc quay của khán giả bắt trọn, nam ca sĩ vừa thực hiện động tác nhào lộn nghiêng bằng một tay chống xuống đất vô cùng mượt mà, vừa đưa chiếc micro ở tay còn lại sát miệng để thể hiện phần hát của mình. Tiếng hát live lọt vào micro vang lên mượt mà, chuẩn xác về mặt cao độ và không hề có dấu hiệu hụt hơi hay rung chấn cơ thể, khiến đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn phải ngỡ ngàng.

Nam ca sĩ vừa thực hiện động tác nhào lộn nghiêng bằng một tay chống xuống đất vô cùng mượt mà, vừa hát

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn khán giả toàn cầu. Nhiều bình luận bày tỏ sự thán phục trước khả năng kiểm soát cột hơi xuất sắc, nền tảng thể lực dẻo dai và bản lĩnh sân khấu vững vàng của em út nhà BTS. Việc duy trì cao độ ổn định trong một tư thế khó đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa thể lực và kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, phản ứng bùng nổ từ dư luận sau màn trình diễn cũng cho thấy kỳ vọng rất lớn từ công chúng dành cho các hoạt động cá nhân của nam nghệ sĩ trong tương lai. Nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi đối với chuyến lưu diễn solo chính thức cũng như các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Jung Kook.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thán phục trước khả năng kiểm soát cột hơi xuất sắc, nền tảng thể lực dẻo dai và bản lĩnh sân khấu vững vàng của em út nhà BTS

Nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi đối với chuyến lưu diễn solo chính thức cũng như các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Jung Kook

Xét dưới góc độ chuyên môn, bản lĩnh hát live "như nuốt đĩa" của Jung Kook không chỉ đến từ năng khiếu bẩm sinh mà còn là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn. Từ trước đến nay, dù phải liên tục di chuyển, chạy nhảy hay thực hiện các động tác vũ đạo tốn nhiều sức lực, nam ca sĩ vẫn luôn duy trì được phong độ hát live ổn định và chuẩn xác.





Trên các sân khấu phải liên tục di chuyển, chạy nhảy hay thực hiện các động tác vũ đạo tốn nhiều sức lực, nam ca sĩ vẫn luôn duy trì được phong độ hát live ổn định

Ra mắt từ năm 16 tuổi với vai trò giọng ca chính, sub-rapper và gương mặt trung tâm của BTS, Jung Kook đã được ưu ái đặt biệt danh “golden maknae” (em út vàng) của Kpop nhờ sở hữu kỹ năng ổn định ở mọi lĩnh vực.

Jung Kook đã được ưu ái đặt biệt danh “golden maknae” (em út vàng) của Kpop nhờ sở hữu kỹ năng ổn định ở mọi lĩnh vực

Song song với những màn thể hiện đẳng cấp cùng nhóm, Jung Kook cũng liên tục ghi dấu ấn sâu đậm ở vai trò nghệ sĩ solo trên trường quốc tế. Cột mốc lịch sử đầu tiên phải kể đến màn trình diễn ca khúc chủ đề Dreamers tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 ở Qatar, giúp anh trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn chính thức tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, bước sang kỳ World Cup 2026, Jung Kook tiếp tục tái xuất cùng BTS tại buổi diễn giữa giờ (halftime show) đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Ở tuổi 29, nam ca sĩ thiết lập cột mốc hai lần làm nên lịch sử tại đấu trường thể thao lớn nhất thế giới.

Ở tuổi 29, nam ca sĩ thiết lập cột mốc hai lần làm nên lịch sử tại đấu trường thể thao lớn nhất thế giới

Sự nghiệp cá nhân của anh bùng nổ mạnh mẽ với album solo đầu tay GOLDEN cùng chuỗi đĩa đơn thành công vang dội như Seven (kết hợp cùng Latto), 3D và Standing Next to You. Album GOLDEN liên tục phá vỡ các kỷ lục trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, trở thành sản phẩm của nghệ sĩ solo châu Á trụ hạng lâu nhất trên Spotify Weekly Top Albums Global với hơn 155 tuần xuất hiện, đồng thời duy trì chuỗi thành tích vượt mốc 1 tỷ lượt nghe mỗi năm từ 2023 đến 2026.

Sự nghiệp cá nhân của anh bùng nổ mạnh mẽ với album solo đầu tay GOLDEN

Đặc biệt, Jung Kook đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 7 ca khúc vượt mốc 400 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify

Đặc biệt, Jung Kook đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 7 ca khúc vượt mốc 400 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, bao gồm các siêu hit Seven, Standing Next to You, 3D, Left and Right, Dreamers, Still With You và Stay Alive. Tổng số lượt phát trực tuyến trên tài khoản Spotify cá nhân của anh tính đến nay đã cán mốc 11,68 tỷ lượt nghe cho tất cả các bản thu có sự góp mặt của nam ca sĩ.

Tổng số lượt phát trực tuyến trên tài khoản Spotify cá nhân của anh tính đến nay đã cán mốc 11,68 tỷ lượt nghe cho tất cả các bản thu có sự góp mặt của nam ca sĩ

Hiện tại, Jung Kook cùng các thành viên BTS đang tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BTS WORLD TOUR ARIRANG. Theo dữ liệu từ Billboard Boxscore tính đến cuối tháng 10 năm 2026, tour diễn này đã thu về 561 triệu USD qua 46 buổi biểu diễn, giúp BTS trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên trong lịch sử vượt mốc doanh thu 500 triệu USD cho một chuyến lưu diễn. Sau khi hoàn thành các đêm diễn bùng nổ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu và Nam Mỹ, chuyến lưu diễn đang tiếp tục sức hút mạnh mẽ tại chặng châu Á và Đông Nam Á.

Hiện tại, Jung Kook cùng các thành viên BTS đang tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BTS WORLD TOUR ARIRANG

Sau khi hoàn thành các đêm diễn bùng nổ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu và Nam Mỹ, chuyến lưu diễn đang tiếp tục sức hút mạnh mẽ tại chặng châu Á và Đông Nam Á

Hơn một thập kỷ hoạt động kể từ ngày đầu ra mắt, Jung Kook không ngừng khẳng định danh xưng "Golden Maknae" nhờ sự toàn diện ở mọi kỹ năng

Hơn một thập kỷ hoạt động kể từ ngày đầu ra mắt, Jung Kook không ngừng khẳng định danh xưng "Golden Maknae" nhờ sự toàn diện ở mọi kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo cho đến thần thái trình diễn. Khoảnh khắc nhào lộn bằng một tay nhưng vẫn giữ vững giọng hát live hoàn hảo tại São Paulo một lần nữa minh chứng cho tinh thần chuyên nghiệp và tài năng của một ngôi sao hàng đầu.

Ảnh: X