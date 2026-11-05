Tương tác hút hàng triệu lượt yêu thích giữa Jung Kook và mỹ nam đẹp nhất thế giới

Tương tác giữa em út BTS và mỹ nam đẹp nhất thế giới hút hàng triệu lượt yêu thích.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG World Tour đang diễn ra, bộ đôi V và Jung Kook của nhóm nhạc toàn cầu BTS liên tục khiến các nền tảng mạng xã hội bùng nổ bởi hàng loạt tương tác đầy ấn tượng.

Bộ đôi V và Jung Kook của nhóm nhạc toàn cầu BTS đang trở thành tâm điểm chú ý

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục chứng kiến những màn "phát thính" và tương tác giữa hai thành viên em út của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Jung Kook gây chú ý đặc biệt khi đăng tải liên tiếp 6 bài viết trên Instagram và Threads, với nội dung hoàn toàn xoay quanh V. Các bức ảnh nghệ thuật cùng những thước phim ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của V đều do chính tay em út Jung Kook bấm máy làm "phó nháy".

Jung Kook gây chú ý đặc biệt khi đăng tải liên tiếp 6 bài viết trên Instagram và Threads, với nội dung hoàn toàn xoay quanh V.

Các bức ảnh nghệ thuật cùng những thước phim ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường của V đều do chính tay em út Jung Kook bấm máy làm "phó nháy

Vốn là thần tượng nổi tiếng với niềm đam mê nhiếp ảnh, Jung Kook từng gây bão khi đầu tư dàn thiết bị máy ảnh với tổng trị giá ước tính lên tới gần 20 tỷ đồng để phục vụ sở thích cá nhân. Dù em út BTS vẫn thường xuyên ghi lại hình ảnh hậu trường tour diễn, phong cảnh hay các anh lớn trong nhóm, nhưng V rõ ràng là "chàng thơ" được ưu ái xuất hiện nhiều nhất qua lăng kính nhiếp ảnh của anh.

Jung Kook từng gây bão khi đầu tư dàn thiết bị máy ảnh với tổng trị giá ước tính lên tới gần 20 tỷ đồng để phục vụ sở thích cá nhân

Dù em út BTS vẫn thường xuyên ghi lại hình ảnh hậu trường tour diễn, phong cảnh hay các anh lớn trong nhóm

nhưng V rõ ràng là "chàng thơ" được ưu ái xuất hiện nhiều nhất qua lăng kính nhiếp ảnh của anh

Sự đăng tải dồn dập này khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi thích thú và ví von rằng trang cá nhân của Jungkook dạo này trông không khác gì một "fansite chất lượng cao" dành riêng cho người anh cùng nhóm. Vào ngày 1/11, V cũng đã đăng một chuỗi hình ảnh về đối phương trên trang cá nhân của mình. Tâm điểm thu hút mọi sự chú ý trong lượt đăng này chính là bức ảnh cả hai chung một khung hình thể hiện sự thân thiết của bộ đôi.

V cũng đã đăng một chuỗi hình ảnh về đối phương trên trang cá nhân của mình, bài đăng cán mốc 8,5 triệu lượt thích cùng hơn 1 triệu lượt chia sẻ

Việc hai nam thần tượng thoải mái chia sẻ góc nhìn cá nhân về đồng đội đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt yêu thích cùng lượng tương tác khổng lồ từ khán giả trên toàn thế giới. Cụ thể, hai bài đăng do Jung Kook đăng tải nhận được nhiều tương tác nhất lần lượt thu về 9,1 triệu lượt thích cùng 120 nghìn bình luận và 8,8 triệu lượt thích cùng gần 92 nghìn bình luận. Bài đăng của V cũng cán mốc 8,5 triệu lượt thích cùng hơn 1 triệu lượt chia sẻ.

Cụ thể, hai bài đăng do Jung Kook đăng tải nhận được nhiều tương tác nhất lần lượt thu về 9,1 triệu lượt thích cùng 120 nghìn bình luận

và 8,8 triệu lượt thích cùng gần 92 nghìn bình luận

Sức hút từ loạt bài đăng này lớn đến mức không chỉ người hâm mộ toàn cầu mà ngay cả các nghệ sĩ Việt Nam cũng hào hứng tham gia bình luận và đu theo. Đáng chú ý, nam ca sĩ Hà An Huy đã để lại những dòng tương tác đầy hóm hỉnh dưới các bài đăng và chủ đề thảo luận trên Threads. Những phản hồi tự nhiên này đã góp phần đẩy làn sóng thảo luận về tình bạn của hai nam thần tượng Kpop lên cao trên các mạng xã hội tại Việt Nam.

Nam ca sĩ Hà An Huy đã để lại những dòng tương tác đầy hóm hỉnh dưới các bài đăng và chủ đề thảo luận trên Threads

Trong cộng đồng người hâm mộ Kpop, V và Jung Kook từ lâu đã được xem là một trong những bộ đôi thần tượng sở hữu lượng fan chung đông đảo và trung thành bậc nhất và nhiều người nổi tiếng trong ngành cũng “đu”. Không thể phủ nhận rằng lý do lớn nhất giúp cả hai sở hữu sức hút bùng nổ chính là sự đồng điệu về cả ngoại hình lẫn mức độ nổi tiếng. Một người là mỹ nam sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới với thần thái nghệ thuật cuốn hút, người còn lại là "em út vàng" mang nét đẹp nam tính, năng động cùng sức ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi khi V và Jung Kook đứng chung một khung hình, sự kết hợp giữa hai đỉnh cao nhan sắc luôn tạo nên cú bùng nổ visual vô cùng ấn tượng.

Trong cộng đồng người hâm mộ Kpop, V và Jung Kook từ lâu đã được xem là một trong những bộ đôi thần tượng sở hữu lượng fan chung đông đảo và trung thành bậc nhất

Lý do lớn nhất giúp cả hai sở hữu sức hút bùng nổ chính là sự đồng điệu về cả ngoại hình lẫn mức độ nổi tiếng

Mỗi khi V và Jung Kook đứng chung một khung hình, sự kết hợp giữa hai đỉnh cao nhan sắc luôn tạo nên cú bùng nổ visual vô cùng ấn tượng

Nhìn lại hành trình đã qua, mối quan hệ thân thiết giữa V và Jung Kook được xây dựng trên nền tảng gắn bó bền chặt từ những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí. Cả hai đã đồng hành bên nhau từ thời còn là thực tập sinh cho đến khi chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013.

Mối quan hệ thân thiết giữa V và Jung Kook được xây dựng trên nền tảng gắn bó bền chặt từ những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí

Sự ăn ý từ cuộc sống đời thường cho đến sân khấu đã tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt, giúp cả hai luôn giữ vững tình bạn tri kỷ đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, họ cùng các thành viên trong nhóm liên tục gặt hái những thành tích đáng nể, đưa BTS trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu với hàng loạt bản siêu hit quốc tế như Dynamite, Butter hay Permission to Dance. Sự ăn ý từ cuộc sống đời thường cho đến sân khấu đã tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt, giúp cả hai luôn giữ vững tình bạn tri kỷ đáng ngưỡng mộ trong mắt công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, cả V và Jung Kook đang tiếp tục bùng nổ cùng BTS trong chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG World Tour. Tính đến cuối tháng 10/2026, tour diễn đã trải qua 46 đêm diễn và ghi nhận cột mốc doanh thu ấn tượng vượt mốc 561 triệu USD. Thành tích lịch sử này đã giúp BTS chính thức trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới sở hữu một chuyến lưu diễn đạt doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu USD, khẳng định vị thế của nhóm trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, cả V và Jung Kook đang tiếp tục bùng nổ cùng BTS trong chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG World Tour

Tính đến cuối tháng 10/2026, tour diễn đã trải qua 46 đêm diễn và ghi nhận cột mốc doanh thu ấn tượng vượt mốc 561 triệu USD

Song song với những dấu ấn tập thể rực rỡ, sự nghiệp cá nhân của mỗi thành viên cũng gặt hái được những thành tựu vô cùng thương mại và nghệ thuật vang dội. Với V, album solo đầu tay Layover phát hành vào năm 2023 đã khẳng định dấu ấn màu sắc âm nhạc riêng biệt, đạt doanh số bán ra hơn 2,59 triệu bản trên toàn cầu và xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng uy tín Billboard 200 nhờ những bản hit đậm chất R&B như Slow Dancing hay Love Me Again.

Song song với những dấu ấn tập thể rực rỡ, sự nghiệp cá nhân của mỗi thành viên cũng gặt hái được những thành tựu vô cùng thương mại và nghệ thuật vang dội

V (BTS) đang sở hữu những thành tựu đáng nể trong âm nhạc nhờ những bản hit đậm chất R&B

Về phía Jung Kook, "em út vàng" của BTS tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một siêu sao Pop quốc tế hàng đầu. Bản siêu hit toàn cầu Seven kết hợp cùng nữ rapper Latto không chỉ mở màn ấn tượng ở vị trí quán quân Billboard Hot 100 mà tính đến năm 2026 đã chính thức cán mốc 3 tỷ lượt stream trên nền tảng Spotify. Cột mốc lịch sử này giúp Jungkook trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt được thành tích streaming khủng như vậy. Bên cạnh đó, album solo đầu tay GOLDEN cùng các đĩa đơn thành công rực rỡ như 3D hay Standing Next to You vẫn liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại thị trường Âu - Mỹ.

"Em út vàng" của BTS đang tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một siêu sao Pop quốc tế hàng đầu

Tình anh em thân thiết kéo dài hơn một thập kỷ giữa V và Jung Kook chính là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết chân thành giữa các thành viên BTS giữa áp lực khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí

Tình anh em thân thiết kéo dài hơn một thập kỷ giữa V và Jung Kook chính là minh chứng rõ nét cho sự gắn kết chân thành giữa các thành viên BTS giữa áp lực khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí. Từ những khoảnh khắc hậu trường mộc mạc, những tấm ảnh đời thường cho đến những ánh hào quang trên các sân khấu vận động hàng nghìn khán giả, sự đồng hành của bộ đôi visual luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sức hút mạnh mẽ đối với công chúng toàn cầu.

Ảnh: Tổng hợp