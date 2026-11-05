4 ca sĩ thẳng thừng hủy show diễn trước 30 phút, 13.000 người bật khóc bức xúc ngay tại chỗ

Vụ việc hủy show của 4 ca sĩ này đang được bàn tán xôn xao.

Ngày 3/11, KATSEYE bất ngờ thông báo hoãn đêm diễn tại Little Caesars Arena (Detroit, Mỹ), thuộc khuôn khổ tour diễn thế giới The WILDWORLD Tour. Đây là concert đã bán hết vé, dự kiến quy tụ khoảng 13 0000 khán giả tại nhà thi đấu có sức chứa lớn bậc nhất Detroit.

Vụ việc hủy show của KATSEYE đang được bàn tán xôn xao

Đáng chú ý, thông báo được đăng tải trên Instagram và Weverse chỉ khoảng 30 phút trước giờ biểu diễn. Trước đó, gian hàng merchandise đã mở cửa từ nhiều tiếng, đông đảo người hâm mộ cũng đã tập trung và bắt đầu vào bên trong sân vận động để chờ đợi 4 thành viên xuất hiện.

Trong thông báo chính thức, KATSEYE cho biết buổi biểu diễn tối cùng ngày buộc phải hoãn vì tình trạng sức khỏe của Megan. Nhóm chia sẻ nữ thần tượng hiện không đủ sức khỏe để có thể bước lên sân khấu, đồng thời mong muốn cô có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn.

Thông báo hủy show của KATSEYE

KATSEYE cũng gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã di chuyển đường xa, chuẩn bị lịch trình từ trước và háo hức chờ đợi đêm diễn. Nhóm bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ, cảm ơn sự kiên nhẫn, cảm thông của EYEKONS và hy vọng sớm có cơ hội gặp lại tất cả mọi người.

Thời điểm thông báo được đưa ra, một lượng lớn khán giả đã vào bên trong sân vận động, chờ đợi đêm diễn bắt đầu. Hàng loạt video ghi lại tình hình tại Little Caesars Arena nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều fan đã bật khóc khi concert bị hủy ngay trước giờ diễn 30 phút

Nhiều fan bật khóc ngay tại địa điểm tổ chức, không giấu được sự thất vọng sau khi đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để đến xem thần tượng. Khung cảnh người hâm mộ hoang mang, liên tục tìm hiểu thông tin sau quyết định hoãn show cũng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Cách thức thông báo vào phút chót trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng dù lý do sức khỏe của Megan cần được thông cảm, ê-kíp vẫn nên có phương án xử lý và thông báo sớm hơn để hạn chế ảnh hưởng đến khán giả. Đặc biệt, việc fan đã tập trung đông tại sân vận động, một số người còn phải di chuyển từ xa khiến sự việc càng gây nhiều tiếc nuối.

Trước đó KATSEYE đã thực hiện soundcheck và nhiều fan đã có mặt tại địa điểm

Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của Megan cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Theo những thông tin được chia sẻ trong cộng đồng fan, nữ thần tượng đã gặp vấn đề sức khỏe từ tháng 8 và chỉ vài ngày trước cũng phải tạm dừng hoạt động vì chấn thương. Không ít ý kiến đề nghị ê-kíp cân nhắc lại cường độ hoạt động của nhóm, thậm chí tạm dừng phần còn lại của tour diễn để các thành viên có thời gian nghỉ ngơi.

Vụ việc hủy show nhanh chóng tạo nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Một vấn đề khác được quan tâm là phương án tổ chức lại đêm diễn. Lịch trình tại các thành phố khác của KATSEYE được cho là đã kín, trong khi nhóm còn có kế hoạch thực hiện tour châu Á vào năm sau. Điều này khiến thời điểm tổ chức concert bù vẫn chưa rõ ràng. Người hâm mộ cũng đang chờ thông tin chính thức về việc hoàn tiền vé và phương án giải quyết quyền lợi cho những khán giả bị ảnh hưởng.

KATSEYE là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn giải trí HYBE và hãng thu âm danh tiếng Geffen Records (Mỹ), với tham vọng xây dựng nhóm nhạc nữ toàn cầu theo mô hình đào tạo thần tượng Kpop. Vượt qua hơn 120.000 hồ sơ dự tuyển trên toàn thế giới, 6 thành viên Sophia, Lara, Yoonchae, Megan, Daniela và Manon được lựa chọn thông qua chương trình thực tế The Debut: Dream Academy, chính thức ra mắt vào tháng 6/2024.

KATSEYE là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn giải trí HYBE và hãng thu âm danh tiếng Geffen Records (Mỹ)

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, KATSEYE nhanh chóng tạo được dấu ấn với các ca khúc Debut, Touch. Năm 2025, nhóm tiếp tục bứt phá với EP Beautiful Chaos, trong đó có những sản phẩm nổi bật như Gnarly, Internet Girl và Gabriela. Đặc biệt, Gabriela đạt vị trí thứ 21 trên Billboard Hot 100, đánh dấu bước tiến đáng kể của nhóm tại thị trường Mỹ. Năm 2026, KATSEYE tiếp tục phát hành EP WILD, đồng thời góp mặt tại Coachella và triển khai tour diễn thế giới.

Manon đã tạm dừng hoạt động thời gian dài và chưa có thông tin gì về việc trở lại

Đến tháng 8, trưởng nhóm Sophia cũng phải tạm nghỉ theo khuyến nghị từ chuyên gia y tế và hiện tại KATSEYE đang hoạt động với đội hình 4 người

Tuy nhiên, hành trình phát triển của nhóm liên tiếp gặp trở ngại bởi vấn đề sức khỏe thành viên. Tháng 2/2026, Manon thông báo tạm dừng hoạt động để tập trung chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Đến tháng 8, trưởng nhóm Sophia cũng phải tạm nghỉ theo khuyến nghị từ chuyên gia y tế. Theo thông báo từ công ty, cô dự kiến trở lại vào đầu tháng 1/2027. Trong khi đó, Megan cũng gặp vấn đề sức khỏe, từng phải hạn chế hoạt động biểu diễn vì chấn thương.

Tình hình sức khỏe của Megan là nguyên nhân dẫn đến việc hủy show mới đây

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, tình trạng sức khỏe của Megan tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình nhóm. Hiện tại, KATSEYE vẫn tiếp tục tour diễn The WILDWORLD Tour với 4 thành viên Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Nhóm dự kiến tiếp tục các chặng lưu diễn tại Bắc Mỹ trước khi đến châu Á, Australia và New Zealand vào đầu năm 2027.

Việc liên tiếp có thành viên phải tạm dừng hoạt động trong khi lịch trình biểu diễn vẫn dày đặc đang khiến người hâm mộ lo ngại. Nhiều ý kiến mong muốn công ty ưu tiên sức khỏe các cô gái, thay vì duy trì lịch trình với cường độ cao khi đội hình liên tục biến động.