Bài hát Việt hút 2 tỷ view ở Trung Quốc, khiến dàn sao kinh ngạc, mỹ nhân quê Hà Nội vụt sáng quốc tế

Màn chào sân này vẫn là sân khấu ấn tượng bậc nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ quê Hà Nội.

Đóa hoa hồng rực rỡ nhất của Chi Pu

Năm 2023, Chi Pu tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 tại Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Ngay từ màn chào sân, nữ ca sĩ đã bùng nổ với tiết mục Đóa Hoa Hồng. Trên sân khấu Đạp Gió, Chi Pu thể hiện bài hát bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung. Điểm nhấn của tiết mục nằm ở màn biến hình trực tiếp khi nữ ca sĩ liên tục xé bỏ những lớp trang phục bên ngoài, từ tạo hình bông hồng nhiều lớp bồng bềnh trở thành nụ hồng quyến rũ, cá tính. Kết hợp cùng vũ đạo bắt mắt và cách dàn dựng công phu, màn trình diễn nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Sân khấu Đóa Hoa Hồng - màn chào sân của Chi Pu tại Đạp Gió 2023

Ngay tại trường quay lúc ấy, dàn tỷ tỷ toàn mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ đã phải choáng ngợp vì Chi Pu. Cô chiếm sóng bởi thần thái tự tin, nhan sắc rực rỡ trong sắc đỏ. Chị đẹp Ella - thành viên nhóm nhạc S.H.E dành lời khen cho Chi Pu: "Chi Pu như một bông hồng bung nở. Cô ấy rất chuyên nghiệp, phong thái tuyệt vời và đầu tư công phu". Ca sĩ Uông Tiểu Mẫn cùng nhiều thí sinh khác cũng thừa nhận tiết mục khiến họ bừng tỉnh, choáng ngợp. Với 354 điểm, Chi Pu xếp thứ 8/33 thí sinh ở vòng solo chào sân - một thứ hạng áp đảo với nghệ sĩ nước ngoài lần đầu ra mắt trên sóng truyền hình xứ tỷ dân.

Chi Pu xuất hiện như 1 đóa hồng rực rỡ trên sân khấu Đạp Gió 2023

Màn xé váy viral một thời

Phản ứng kinh ngạc của dàn tỷ tỷ

Ngay sau đó, màn trình diễn cùng những từ khóa liên quan đến Chi Pu liên tục leo top tìm kiếm trên Weibo. Nhan sắc, thần thái sân khấu và tư duy trình diễn của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ khán giả xứ Trung. Từ những tập đầu khi phần đông người xem chưa biết Chi Pu là ai, cô dần chinh phục công chúng, hình thành cộng đồng người hâm mộ riêng. Fan Trung Quốc còn tổ chức các hoạt động tiếp ứng, chi tiền cho biển quảng cáo và quảng bá hình ảnh nữ ca sĩ tại những trạm tàu điện ngầm.

Sức lan tỏa của Đóa Hoa Hồng không chỉ dừng lại ở sân khấu hay các nền tảng âm nhạc chính thức. Từ điệu nhảy "máy khâu" từng gây sốt năm 2018 đến màn biến hình xé váy tại Đạp Gió 2023, ca khúc liên tục tạo ra những trào lưu dance cover, biến hình trên mạng xã hội. Các hashtag liên quan trên TikTok thu hút hơn 150 - 200 triệu lượt xem, góp phần đưa ca khúc tiếp cận nhiều nhóm khán giả tại Việt Nam lẫn quốc tế.

Hiệu ứng từ màn chào sân của Chi Pu lan truyền bùng nổ trên Douyin và Weibo

Đặc biệt, tại Trung Quốc, hiệu ứng từ màn chào sân của Chi Pu lan truyền bùng nổ trên Douyin và Weibo. Các hashtag về tiết mục Đóa Hoa Hồng cùng những video trích đoạn màn xé váy biến hình thu hút 1,5 - 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung trong thời gian chương trình phát sóng.

Không dừng lại ở hiệu ứng ban đầu, Chi Pu tiếp tục duy trì phong độ qua các vòng công diễn. Nữ ca sĩ nhiều lần góp mặt trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất, đặc biệt vươn lên vị trí số 1 cá nhân tại vòng công diễn 5 với tiết mục Lonely Dance, gây ấn tượng bằng màn nhào lộn và "ke đầu". Ở chung kết, Chi Pu cán đích ở vị trí thứ 6 trong nhóm 11 thành viên chiến thắng, đồng thời nhận hai giải phụ gồm Bứt phá của năm và Tiết mục xuất sắc nhất với màn trình diễn Shut Up and Dance cùng Ella và Jia.

Chung cuộc, Chi Pu cán đích ở vị trí thứ 6 trong nhóm 11 thành viên chiến thắng, đồng thời nhận hai giải phụ gồm Bứt phá của năm và Tiết mục xuất sắc nhất với màn trình diễn Shut Up and Dance cùng Ella và Jia

Thành công tại Đạp Gió 2023 giúp Chi Pu trở thành một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi có sức hút đáng kể tại thị trường Trung Quốc. Cô liên tục nhận lời mời tham gia các chương trình truyền hình lớn như A Delicious Guess (Hương vị Trung Hoa), Hi6, Hello Saturday và các đại nhạc hội. Đáng chú ý nhất là sân khấu mừng năm mới 2024, Chi Pu được song ca cùng sao hạng S Huỳnh Hiểu Minh. Sau đó, nữ ca sĩ mở rộng hoạt động ở Trung Quốc, phát hành ca khúc song ngữ Finding You vào năm 2024 và nhiều lần hợp tác cùng các ngôi sao Trung Quốc như Ella, Tạ Na,... Chi Pu còn thiết lập vòng bạn bè chất lượng, duy trì mối quan hệ thân thiết với Huỳnh Hiểu Minh, Jessica hay Amber.

Chi Pu có fanbase đông đảo tại Trung Quốc hậu Đạp Gió 2023

Chi Pu được song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh trong show diễn mừng năm mới trên truyền hình xứ tỷ dân

Sự nghiệp âm nhạc nhiều điểm nhấn

Nhìn lại sự nghiệp âm nhạc, Đóa Hoa Hồng chính là sản phẩm đặt nền móng cho Chi Pu ở thị trường Trung Quốc. Nhờ màn chào sân Đạp Gió quá ấn tượng, Chi Pu một bước đi lên và thu hút đông đảo người hâm mộ, được công nhận thực lực. Trước khi mang Đóa Hoa Hồng sang Trung Quốc, ca khúc đã được Chi Pu phát hành vào tháng 5/2018.

MV Dance của Đóa Hoa Hồng đã thu về 26 triệu views

Được sáng tác bởi Andiez Nam Trương, Đóa Hoa Hồng có sự tham gia của nhà sản xuất Masew, xây dựng theo phong cách EDM/Electro-pop hiện đại. MV được phát hành với hai phiên bản riêng biệt. Dance Version ra mắt ngày 15/5/2018, tập trung vào vũ đạo và tạo hình mang màu sắc Future Funk Nhật Bản. Một tuần sau, Story Version được giới thiệu với cốt truyện hư cấu, ma mị, hé lộ dự án xuyên suốt mang tên Mind Game của Chi Pu trong năm 2018.

Đóa Hoa Hồng chính xác là tuyên ngôn sự nghiệp của Chi Pu

Đây cũng là MV Dance được Chi Pu xác nhận có mức đầu tư lớn nhất của cô tại thời điểm ra mắt. Ê-kíp chú trọng xây dựng bối cảnh studio, trang phục thiết kế riêng, tạo hình trang điểm cầu kỳ cùng đội ngũ vũ công đông đảo. Phiên bản Story còn được đầu tư kỹ xảo hình ảnh CGI nhằm tạo nên thế giới ma mị đúng với concept. Ngay khi phát hành, Đóa Hoa Hồng nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem sau chưa đầy 24 giờ, lọt top cao trên Trending YouTube Việt Nam. Đặc biệt, điệu nhảy "máy khâu" hay động tác xoay tay của ca khúc tạo thành trào lưu cover trên mạng xã hội, được đông đảo khán giả và nghệ sĩ hưởng ứng. Hiện tại, MV này thu về 26 triệu lượt xem trên YouTube.

Chi Pu không ngại thử thách bản thân

Ở thời điểm đó, Đóa Hoa Hồng giúp Chi Pu củng cố định hướng theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ giải trí. Thay vì chỉ tập trung vào giọng hát, nữ ca sĩ lựa chọn phát triển đồng thời âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh và tư duy dàn dựng. Đây cũng là hướng đi giúp cô tạo nên dấu ấn riêng cho đến hiện tại. 9 năm theo đuổi âm nhạc, Chi Pu đã thay đổi định kiến, cho khán giả thấy khả năng trình diễn toàn diện khi không ngại thử thách bản thân với những tiết mục đòi hỏi kỹ thuật và thể lực cao. Trên sân khấu, Chi Pu luôn đầu tư mạnh về mặt dàn dựng, vũ đạo. Từ đu dây, nhào lộn hay thậm chí nhảy Hip-hop "ke đầu", múa cột, nữ ca sĩ đều đã trải nghiệm dù phải đối mặt với nhiều chấn thương trong quá trình tập luyện.

Bản lĩnh sân khấu của Chi Pu hiện tại

Sau dấu mốc tại Trung Quốc, Chi Pu tiếp tục mở rộng hoạt động âm nhạc và giải trí quốc tế. Đầu năm 2025, nữ ca sĩ ra mắt thương hiệu truyền thông - giải trí riêng, đồng thời đảm nhận vai trò Co-Founder của C-Global Entertainment, hướng đến việc đào tạo và phát triển nghệ sĩ đa năng tại thị trường khu vực.

Chi Pu vẫn tiếp tục duy trì định hướng performer

Năm 2026, Chi Pu tiếp tục ghi dấu ấn khi được mời tham dự Weibo Gala 2026, tổ chức tối 1/8 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Cô là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận lời mời tham dự sự kiện, đồng thời được vinh danh ở hạng mục All-Round Stage Charismatic Artist - Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện. Tại sự kiện, Chi Pu gây chú ý với thiết kế đầm lấy cảm hứng từ hoa sen, phủ sắc hồng pastel trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ cũng lần đầu mang ca khúc Chưa Bao Giờ lên sân khấu quốc tế, kết hợp vũ đạo cùng khoảnh khắc xử lý nốt cao ấn tượng.

Chi Pu nhận giải tại Weibo Gala

Mới đây nhất, Chi Pu tham gia trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3, khẳng định khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung. Trong bộ phim này, Chi Pu còn đảm nhận 1 ca khúc nhạc phim - Sao Em Còn?. Ở thời điểm hiện tại, Chi Pu vẫn nghiêm túc trau dồi kỹ năng thanh nhạc và có sự tiến bộ nhất định. Sau gần một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Chi Pu vẫn đang từng bước mở rộng sự nghiệp của mình.