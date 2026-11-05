Thiên tài gương mặt chật vật vì đại án 356 tỷ đồng, sự nghiệp đỉnh lưu nhờ nhan sắc đứng trước bờ vực

Từng là "thiên tài gương mặt" vạn người mê, ca sĩ này giờ đối mặt với tương lai mịt mờ.

Làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục xôn xao trước thông tin nam nghệ sĩ Cha Eun Woo và công ty quản lý Fantagio chính thức chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền. Theo tờ Sports Kyunghyang, nguyên nhân dẫn đến quyết định này xuất phát từ những tranh chấp phát sinh trong công tác quản lý và tình trạng thiếu hụt nhân sự điều hành nghiêm trọng tại Fantagio, khiến các hoạt động hỗ trợ nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn.

Làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục xôn xao trước thông tin nam nghệ sĩ Cha Eun Woo và công ty quản lý Fantagio chính thức chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền

Thực chất, lịch sử hợp đồng giữa nam nghệ sĩ và công ty đã phát sinh nhiều diễn biến phức tạp từ trước. Giai đoạn trước tháng 7/2019, hai bên từng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng độc quyền cũng vì những lý do bế tắc trong khâu quản lý. Tuy nhiên, sau khi niềm tin được khôi phục, vào tháng 7/2019, theo đề nghị từ phía Cha Eun Woo, Fantagio đã đồng ý ký hợp đồng ủy thác công việc với một pháp nhân do mẹ ruột anh thành lập nhằm tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật.

Hợp đồng ủy thác này vẫn duy trì cho đến thời điểm hiện tại, song việc chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền trực tiếp trong thời gian nam idol đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã đẩy sự nghiệp của anh vào tình thế khó khăn. Việc mất đi sự hỗ trợ từ một công ty quản lý lâu năm khiến tương lai tái xuất của nam nghệ sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Hợp đồng ủy thác này vẫn duy trì cho đến thời điểm hiện tại, song việc chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền trực tiếp trong thời gian nam idol đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã đẩy sự nghiệp của anh vào tình thế khó khăn

Việc mất đi sự hỗ trợ từ một công ty quản lý lâu năm khiến tương lai tái xuất của nam nghệ sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở nên bất định hơn bao giờ hết

Biến cố chấm dứt hợp đồng độc quyền diễn ra ngay sau khi vụ bê bối tài chính nghiêm trọng của nam nghệ sĩ bị phanh phui vào đầu năm 2026, giáng một đòn nặng nề vào hình tượng vốn hoàn hảo của anh. Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã tiến hành điều tra và phát thông báo truy thu bổ sung số tiền thuế vượt quá 20 tỷ won (khoảng 356 tỷ đồng) đối với Cha Eun Woo. Đây được ghi nhận là số tiền truy thu thuế kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay đối với một nghệ sĩ trong ngành giải trí xứ sở kim chi. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn nam thành viên nhóm ASTRO cùng mẹ ruột đã thiết lập một "công ty ma" trung gian đứng tên người thân để phân chia nguồn thu nhập. Hành vi này nhằm mục đích chuyển dịch các khoản thu từ mức thuế thu nhập cá nhân lũy tiến cao nhất lên tới 45% sang áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn đáng kể.

Vào đầu năm 2026, Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã tiến hành điều tra và phát thông báo truy thu bổ sung số tiền thuế vượt quá 20 tỷ won (khoảng 356 tỷ đồng) đối với Cha Eun Woo

Cơ quan chức năng đặt nghi vấn nam thành viên nhóm ASTRO cùng mẹ ruột đã thiết lập một "công ty ma" trung gian đứng tên người thân để phân chia nguồn thu nhập

Trước những cáo buộc gay gắt từ dư luận và cơ quan quản lý, phía Cha Eun Woo lên tiếng phủ nhận hành vi cố ý trốn thuế. Anh nộp đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại quyết định của Cục Thuế, đồng thời chấp nhận nộp bổ sung toàn bộ phần thuế còn thiếu theo quy định và gửi tâm thư xin lỗi công chúng. Dù vậy, làn sóng phản đối từ dư luận vẫn diễn ra dữ dội. Công ty Fantagio do liên quan đến hệ thống hợp đồng ủy thác phức tạp nêu trên cũng nhận án phạt truy thu khoảng 8,2 tỷ won (khoảng 158 tỷ đồng).

Hậu quả từ bê bối thuế vụ nhanh chóng lan rộng và ảnh hưởng nặng nề đến giá trị thương mại của Cha Eun Woo. Nhiều thương hiệu lớn từng hợp tác lâu năm với anh, như nhãn hàng mỹ phẩm Abib hay ngân hàng Shinhan Bank, đã lập tức thực hiện các biện pháp cứng rắn. Toàn bộ hình ảnh, video quảng cáo và bài viết liên quan đến nam nghệ sĩ đều bị xóa, ẩn hoặc gỡ bỏ hoàn toàn khỏi các nền tảng mạng xã hội cũng như trang web chính thức của các đơn vị này. Việc bị các đối tác lớn quay lưng và bị tổn hại nghiêm trọng về mặt uy tín khiến con đường trở lại ngành giải trí của Cha Eun Woo rơi vào trạng thái bế tắc chưa từng có.

Hậu quả từ bê bối thuế vụ nhanh chóng lan rộng và ảnh hưởng nặng nề đến giá trị thương mại của Cha Eun Woo

Việc bị các đối tác lớn quay lưng và bị tổn hại nghiêm trọng về mặt uy tín khiến con đường trở lại ngành giải trí của Cha Eun Woo rơi vào trạng thái bế tắc chưa từng có

Ra mắt chính thức vào tháng 2/2016 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam ASTRO thuộc công ty Fantagio, anh đảm nhận vị trí visual và vocal. Nhờ sở hữu ngoại hình chuẩn mực, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý rộng rãi và được truyền thông cùng công chúng ưu ái dành tặng danh xưng "thiên tài gương mặt". Trên thực tế, kỹ năng ca hát và vũ đạo của Cha Eun Woo thường bị đánh giá ở mức bình thường, không quá nổi bật so với mặt bằng chung của idol Kpop.

Ra mắt chính thức vào tháng 2/2016 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam ASTRO thuộc công ty Fantagio, anh đảm nhận vị trí visual và vocal

Cha Eun Woo được truyền thông cùng công chúng ưu ái dành tặng danh xưng "thiên tài gương mặt"

Cha Eun Woo còn nổi tiếng trong giới giải trí khi sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng cùng chỉ số IQ lên tới 142

Tuy nhiên, nhờ sở hữu vẻ đẹp trai cuốn hút, nam nghệ sĩ vẫn nhanh chóng gặt hái thành công vượt trội và thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Không chỉ thu hút công chúng nhờ diện mạo xuất chúng, Cha Eun Woo còn nổi tiếng trong giới giải trí khi sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng cùng chỉ số IQ lên tới 142. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã thể hiện trí thông minh vượt trội và khả năng ngoại ngữ đáng nể khi giao tiếp thành thạo 5 ngôn ngữ bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Đến năm 2024, nam nghệ sĩ đánh dấu cột mốc hoạt động âm nhạc cá nhân bằng việc phát hành mini-album solo đầu tay mang tên Entity. Việc sở hữu ngoại hình nổi bật cũng giúp Cha Eun Woo lấn sân sang mảng diễn xuất thành công. Bước ngoặt sự nghiệp diễn xuất của anh đến từ vai nam chính trong bộ phim My ID Is Gangnam Beauty vào năm 2018. Sau đó, anh liên tiếp góp mặt trong các dự án truyền hình đình đám khác như True Beauty, Island và Wonderful World, trở thành một trong những nam diễn viên trẻ được săn đón nhất trên màn ảnh Hàn Quốc.

Việc sở hữu ngoại hình nổi bật cũng giúp Cha Eun Woo lấn sân sang mảng diễn xuất thành công

Nam nghệ sĩ từng sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng top đầu trên mạng xã hội Instagram, liên tục đảm nhận vai trò đại sứ đại diện cho nhiều chiến dịch thương hiệu lớn

Nam nghệ sĩ từng sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng top đầu trên mạng xã hội Instagram, liên tục đảm nhận vai trò đại sứ đại diện cho nhiều chiến dịch thương hiệu lớn và từng được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá cho Năm du lịch Hàn Quốc 2023-2024.

Con đường trở lại showbiz cũng như khả năng phục hồi danh tiếng của nam nghệ sĩ sau khi xuất ngũ trở thành một dấu hỏi lớn

Từng sở hữu hồ sơ nghệ sĩ miễn nhiễm với scandal cùng một sự nghiệp rộng mở trên nhiều lĩnh vực, vị thế của Cha Eun Woo giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào tháng 1 năm sau, việc thiếu đi sự chống lưng và định hướng chiến lược từ một công ty quản lý lớn, cộng hưởng với định kiến khắt khe của khán giả Hàn Quốc đối với các bê bối tài chính, khiến con đường trở lại showbiz cũng như khả năng phục hồi danh tiếng của nam nghệ sĩ trở thành một dấu hỏi lớn.

Ảnh: Tổng hợp