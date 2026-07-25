Đây mà là Cha Eun Woo sau bê bối trốn thuế 356 tỷ đồng sao?

Những bức ảnh đánh dấu lần đầu Cha Eun Woo lộ diện sau ồn ào trốn thuế chấn động thế giới.

Mới đây, nghệ sĩ nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc Shin Sua đã đăng tải những hình ảnh chụp cùng Cha Eun Woo lên mạng xã hội. Đây là ảnh hậu trường từ buổi hòa nhạc thường kỳ của Dàn nhạc Truyền thống Bộ Quốc phòng. Những bức ảnh đánh dấu lần đầu Cha Eun Woo lộ diện sau ồn ào trốn thuế chấn động.

Trong các bức ảnh, Cha Eun Woo xuất hiện trong trang phục biểu diễn và mái tóc ngắn. Thể hình săn chắc và vóc dáng vạm vỡ hơn nhờ thời gian phục vụ quân đội, cùng với vẻ ngoài điển trai thường trực, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Shin Sua nhớ lại màn trình diễn chung của họ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cô nói: "Tôi là fan của anh ấy từ năm nhất trung học, vì vậy việc được đứng chung sân khấu với anh ấy thực sự là một vinh dự và niềm vui, cứ như là định mệnh vậy”. Cảm ơn anh đã cho phép tôi chụp ảnh. Giấc mơ đã thành hiện thực!”.

Cha Eun Woo lộ diện qua buổi diễn của quân đội. Ảnh: Instagram

Có thể thấy rằng phong độ visual của anh không hề suy giảm. Ảnh: Instagram

Nam idol vẫn đẹp chuẩn nam thần. Ảnh: Instagram

Cha Eun Woo đã nhập ngũ vào quân đội vào tháng 7/2025 và hiện đang phục vụ trong ban nhạc quân đội. Nam idol đang hoàn thành nghĩa vụ một cách chăm chỉ và dự kiến sẽ xuất ngũ vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên loạt ảnh mới của Cha Eun Woo đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều fan khen Cha Eun Woo vẫn điển trai chuẩn "thiên tài gương mặt", số khác lại không tỏ ra chào đón nam idol trở lại sau scandal.

Nhiều fan vui mừng trước sự trở lại của Cha Eun Woo. Ảnh: Instagram

Nhưng cũng có rất nhiều người phản đối. Ảnh: Instagram

Cha Eun Woo có tên thật là Lee Dong Min, sinh năm 1997 và ra mắt cùng nhóm ASTRO năm 2016. Từ trước khi ra mắt, Cha Eun Woo đã nổi tiếng là 1 học sinh xuất sắc, từng là chủ tịch hội học sinh và có ước mơ trở thành giáo sư hoặc bác sĩ.

Ngôi sao sinh năm 1997 được mệnh danh là "gương mặt vàng", sở hữu visual vạn người mê, trở thành mỹ nam đình đám nhất nhì showbiz Hàn. Thực sự không thể tìm ra được khuyết điểm của Cha Eun Woo: Mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, môi trái tim và đường nét hài hòa đến mức khó tin. Với chiều cao ấn tượng và tỷ lệ cơ thể đẹp, cùng phong thái phong thái điềm tĩnh, ấm áp khiến anh nổi bật ở bất cứ đâu.

Nhưng tài năng của anh không chỉ dừng lại ở đó. Với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam ASTRO và khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Cha Eun Woo đã khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao đa tài, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Cha Eun Woo có thể kể đến như Gangnam Beauty, True Beauty, Island, Wonderful World...

Cha Eun Woo là nam thần hàng đầu showbiz

Tuy nhiên đến tháng 1 vừa qua, "thiên tài gương mặt" đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Phòng Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vì nghi ngờ trốn thuế. Cơ quan Thuế vụ Quốc gia đã thông báo cho anh về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won (356 tỷ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Đây được biết đến là một trong những khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ.

Sau khi nhận được thông báo, phía Cha Eun Woo đã yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế để đánh giá tính hợp lý của quyết định này. Nam ca sĩ viết thư trên mạng xã hội, xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cuối cùng, Cha Eun Woo đã chấp nhận nộp phần thuế còn thiếu.