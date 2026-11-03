Jennie và V (BTS) đã đến mức này rồi sao!

Chuyện tình giữa Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) được coi là 1 trong những mối quan hệ chấn động nhất Kpop.

Cuối tháng 10, cư dân mạng được phen dậy sóng khi chủ 1 nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ kể chuyện cặp đôi Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) đến dùng bữa vào tháng 11 năm ngoái. Người này còn đính kèm ảnh chữ ký của Jennie, đồng thời "thả tim" những bình luận hỏi lại rằng có phải Jennie và V đi cùng nhau. Netizen xét lại lịch trình tháng 11/2025 và thấy rằng cặp đôi này đã cùng ở Los Angeles vào chung thời điểm. Cụ thể, vào ngày 14/11/2025 Jennie tham gia chụp ảnh quảng cáo, đến ngày 15/11/2025 thì V có lịch trình với thương hiệu mỹ phẩm. Từ đây, nghi vấn cặp đôi chưa bao giờ chia tay như thông báo vào cuối năm 2023 lại nổ ra.

Tờ KoreaBoo cho biết tính đến hiện tại, các chủ đề xoay quanh chuyện tình cảm giữa Jennie và V có hơn 7 triệu lượt xem trên MXH X. Trong diễn biến mới nhất, cư dân mạng còn tìm ra 1 bài đăng cho thấy cặp đôi đã ngầm công khai hẹn hò, tình cảm mặn nồng từ năm 2023.

Các chủ đề xoay quanh chuyện tình cảm của Jennie và V hút hơn 7 triệu lượt xem trên MXH. Ảnh: X.

Theo đó, V từng đăng tải hình ảnh tham dự một bữa tiệc tối tại Paris vào tháng 5/2023 sau sự kiện của thương hiệu CELINE. Netizen lấy ảnh của V đặt cạnh một hình ảnh Jennie từng đăng tải trên Instagram vào tháng 7/2025 cũng được chụp tại Paris và phát hiện điểm trùng hợp bất ngờ. Cả hai bức ảnh đều xuất hiện món trứng cá muối (caviar) giống hệt nhau. Chi tiết được xem như một trong những manh mối củng cố cho mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa họ khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ. Nhiều người cho rằng V và đặc biệt là Jennie chưa bao giờ muốn che giấu chuyện tình cảm của mình với công chúng.

Jennie từng ngầm công khai mối quan hệ với V bằng 1 bài đăng qua Instagram từ năm 2023. Ảnh: X.

Mối quan hệ của Jennie và V được coi là 1 trong những mối tình chấn động nhất Kpop. Chuyện tình này có khởi đầu ồn ào, bắt đầu từ những tấm ảnh chụp tại đảo Jeju vào năm 2022, tiếp theo đó là hàng loạt ảnh riêng tư bị rò rỉ từ điện thoại của nữ ca sĩ.

Tháng 5/2023, đoạn video ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay đi dạo bên bờ sông Seine ở Paris đã gần như xác nhận mối quan hệ dù hai công ty quản lý chưa bao giờ lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên đến cuối năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cặp đôi đã chia tay trước khi V lên đường nhập ngũ. Sau khi V xuất ngũ vào năm ngoái, cả hai lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đã tái hợp. Trước sự bàn tán của công chúng, Jennie và V chưa từng lên tiếng phản hồi.

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022 khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo