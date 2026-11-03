T.O.P (BIGBANG) và bạn gái đẹp nhất thế giới lần đầu lộ diện hậu xác nhận hẹn hò, thái độ của "đôi chim cu" thành tâm điểm

Xem xong hình ảnh này đừng ai phản đối T.O.P và Nana yêu nhau nữa!

T.O.P (BIGBANG) và “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana hiện là đôi tình nhân nhận được sự chú ý bậc nhất showbiz châu Á. Cặp sao xác nhận chuyện tình cảm vào ngày 2/10 sau khi bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò khó chối cãi.

Đến chiều 2/11 - tức 1 tháng sau khi công khai, T.O.P và Nana được bắt gặp xuất hiện bên nhau. Đây là lần đầu tiên họ sánh đôi đến nơi công cộng. Được biết, T.O.P đã đưa Nana đến tham dự sự kiện fancafe do người hâm mộ của anh tổ chức. Ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn vào thái độ của cả hai. Trong khi cựu thành viên BIGBANG lộ gương mặt vui vẻ, cười tít mắt trò chuyện cùng fan, Nana cũng thoải mái tận hưởng khoảng thời gian bên bạn trai. Cô tinh nghịch đứng nép sát bức tường giả làm "paparazzi" cầm điện thoại quay lại những hình ảnh kỷ niệm của T.O.P bên người hâm mộ.

T.O.P (BIGBANG) đưa Nana đi tham dự sự kiện do fan của anh tổ chức. Clip: X.

Cặp sao thoải mái, vui vẻ đồng hành cùng nhau. Ảnh: X.

Khoảnh khắc "đôi chim cu" Kbiz lộ diện cùng nhau gây bão MXH, được nhiều người khen "quá dễ thương". Thậm chí có khán giả còn bày tỏ mong muốn T.O.P và Nana cân nhắc chuyện cưới xin sớm. Hai nhân vật chính sau đó cũng dùng tài khoản Instagram chính chủ thả tim hàng loạt bài đăng liên quan đến việc họ lần đầu xuất hiện ở nơi công cộng sau khi công khai chuyện tình cảm.

Cả hai còn thả tim nhiều bài đăng của fan. Ảnh: X.

Sáng 2/10, cả châu Á dậy sóng khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của T.O.P và Nana. Theo Dispatch, cặp sao chính thức trở thành người yêu từ tháng 6. Mối quan hệ của họ nảy nở sau khi hợp tác quay MV Studio 54 vào tháng 1 năm nay. Dù lịch trình công việc cá nhân bận rộn, cặp đôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Trong đó, T.O.P thường xuyên chủ động đến khu vực nhà Nana để hẹn hò. Vào ngày 24/9, trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan, T.O.P đã đến nhà của bạn gái để thăm cô. Đến ngày cuối cùng của tháng 9 và ngày đầu tiên của tháng 10, họ liên tiếp gặp gỡ. Những lúc có lịch trình, nam ca sĩ di chuyển bằng xe của công ty, còn những ngày trống lịch, anh sử dụng taxi.

Một người thân cận của cả hai tiết lộ với Dispatch, cặp đôi có rất nhiều điểm chung như họ đều là lứa idol gen 2 từng khuấy đảo Kpop 1 thời. Trong đó, T.O.P là thành viên của BIGBANG, còn Nana là thành viên After School. Họ cũng giống nhau ở việc tự xây dựng cho mình một thế giới thời trang riêng, nổi tiếng phong cách độc đáo, cá tính và mang tính thể nghiệm tiên phong. Không chỉ vậy, thời gian qua, Nana và T.O.P còn mở rộng lĩnh vực hoạt động từ thần tượng sang diễn viên. Điều này khiến cả hai có nhiều chủ đề tương đồng để trò chuyện, chia sẻ với nhau.

Không để dân tình chờ đợi lâu, trả lời phỏng vấn của tờ Newsen, công ty quản lý Sublime của Nana đã chính thức xác nhận nữ diễn viên này đang trong mối quan hệ yêu đương với T.O.P. "Cả hai thực sự đã quen nhau thông qua quá trình quay MV. Họ đang vui vẻ tìm hiểu, hẹn hò với nhau", công ty quản lý Sublime của Nana cho biết.

Không có ý định giấu giếm, Nana và T.O.P đã công khai hẹn hò ngay sau khi bị Dispatch khui ra mối quan hệ. Ảnh: X

Thế nhưng, mối quan hệ của cặp đôi mới lại phải đón nhận làn sóng phản đối từ nhiều khán giả, nguyên nhân chủ yếu đến từ những lùm xùm trong quá khứ liên quan tới họ. Được biết, T.O.P bị xử phạt vì sử dụng cần sa hồi năm 2017, còn Nana từng dính nghi vấn bạo lực học đường.

Trong đó, T.O.P gặp áp lực lớn khi bị nhiều fan ruột quay lưng như Choi Seung Hyun Dot Com - fansite đồng hành cùng T.O.P từ 2006 - thông báo chấm dứt hoạt động sau gần 20 năm, hủy bỏ buổi triển lãm mang tên OFF GRID : NEW GROUND nhằm tôn vinh thần tượng. Đến trưa 1/11, T.O.P đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến đội ngũ quản trị fansite đồng hành suốt 20 năm cùng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình.

T.O.P bị không ít fan quay lưng sau tin yêu Nana. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, X