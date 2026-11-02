Nhan sắc thời đỉnh cao của '"nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cho biết quá trình phục chế được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng tối đa hình ảnh gốc. Việc phục chế giúp những bức ảnh tư liệu có diện mạo rõ nét hơn, đồng thời đưa hình ảnh một mỹ nhân màn ảnh thập niên 1990 đến gần với công chúng hôm nay. Nhìn lại loạt chân dung, người xem có thể cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên nhưng vẫn có sức hút riêng của Diễm Hương.