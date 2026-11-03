Bae Yong Joon và "Thái tử" Joo Ji Hoon lâm cảnh cực kỳ nguy cấp!

Không ngờ 2 tài tử đình đám của màn ảnh Hàn Quốc cũng có ngày này.

Vào ngày 2/11, Sports Kyunghang đưa tin 2 tài tử đình đám Bae Yong Joon và Joo Ji Hoon đang lâm vào cảnh khó khăn. Giá trị cổ phần của 2 diễn viên tại công ty Blitzway Entertainment đã giảm khoảng 8,6 tỷ won (gần 165 tỷ đồng) trong 7 tháng qua. Ban đầu, giá trị cổ phiếu này là 12,2 tỷ won (gần 234 tỷ đồng), hiện giờ đã giảm xuống chỉ còn 3,6 tỷ won (gần 69 tỷ đồng). Mức thiệt hại của Bae Yong Joon là 5,16 tỷ won (gần 99 tỷ đồng), còn Joo Ji Hoon là 3,43 tỷ won (65 tỷ đồng).

Cụ thể, Bae Yong Joon nắm giữ 860.375 cổ phiếu, chiếm 8,63% cổ phần công ty. Joo Ji Hoon nắm giữ 571.418 cổ phiếu, tương đương 5,73% cổ phần sau khi tính đến việc hợp nhất cổ phiếu. Anh đồng thời là nghệ sĩ trực thuộc Blitzway Entertainment. Mới hồi tháng 3, giá cổ phiếu Blitzway Entertainment tăng vọt sau khi Bae Yong Joon chi 392 triệu won (7,2 tỷ đồng) để mua thêm 420.000 cổ phiếu của công ty. Nhưng giờ đây, giá trị cổ phiếu giảm đến 70,4%.

Tài sản của bộ đôi tài tử "bốc hơi" đến 8,6 tỷ won (gần 165 tỷ đồng) trong 7 tháng qua. Ảnh: Sports Kyunghang

Được biết, Blitzway Entertainment vẫn đang đối mặt với thách thức thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 3,4 tỷ won trong nửa đầu năm nay trên cơ sở hợp nhất, bao gồm cả hoạt động của các công ty con. Dù sở hữu cả dàn sao như Joo Ji Hoon, Chun Woo Hee và D.O. (EXO), nhưng công ty vẫn chưa tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi nói chung.

Blitzway Entertainment đã mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực âm nhạc. Tháng 6 năm ngoái, công ty đã đổi tên công ty con âm nhạc Clap thành Blitzway Music. Trước đó, vào tháng 5, công ty con này đã nhận được khoản đầu tư khoảng 5,2 tỷ won (gần 100 tỷ đồng) từ Bandai của Nhật Bản. Hiện tại, công ty đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang âm nhạc, sau quản lý diễn viên và sản xuất phim truyền hình.

Blitzway Entertainment làm ăn thua lỗ dù sở hữu dàn sao khủng. Ảnh: Blitzway Entertainment

Dù chịu thiệt hại tài chính đáng kể, Bae Yong Joon và Joo Ji Hoon hiện vẫn khá "chill". Hồi tháng 9, tài tử quyền lực của phim Bản Tình Ca Mùa Đông đã xuất hiện đi chơi golf cùng vận động viên Kim Seo Ah. Anh hiện được liệt kê là giám đốc không điều hành tại Blitzway Entertainment.

Về phần "Thái tử" Joo Ji Hoon, anh đang chuẩn bị gặp gỡ khán giả thông qua bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn, phát hành ngày 4/11. Tại đây, nam diễn viên sinh năm 1982 vào vai Hoàng đế Sovieshu của Đông Đế quốc, đóng cùng Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Bae Yong Joon được bắt gặp đi chơi golf...

... còn Joo Ji Hoon sắp tái xuất trong phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Ảnh: Disney+

Nguồn: Sports Kyunghang