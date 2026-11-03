Không dám tin đây là con trai của Song Joong Ki và vợ Tây

So với vợ, thời gian Song Joong Ki ở bên con trai không tính là nhiều, liệu cậu bé có tỏ ra xa cách với anh?

Sáng 3/11, tờ 163 đưa tin, Song Joong Ki và bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders mới đây đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đưa 2 con ra ngoài chơi dịp cuối tuần qua. Song Joong Ki và Katy diện đồ đôi, nói cười vui vẻ không ngớt. Tài tử họ Song 1 tay dắt con trai đầu lòng, 1 tay đẩy xe cho con gái, các động tác chăm sóc 2 bé được thực hiện 1 cách tự nhiên và thành thục, ra dáng ông bố bỉm sữa thực thụ.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào cậu con trai 3 tuổi nhà cặp đôi đình đám. Vào ngày hôm đó, quý tử đầu lòng nhà Song Joong Ki diện áo trắng và quần dài màu xám, chiều cao hiện đã ngang tới eo bố. So với lần cuối xuất hiện trước công chúng, con trai Song Joong Ki giờ bỗng lớn bổng.

Từ hình ảnh góc nghiêng có thể thấy quý tử lai nhà nam thần 8X sở hữu sống mũi cao thẳng, rất giống tài tử này lúc nhỏ. Đáng nói, dù là con lai song cậu bé lại mang nhiều nét người Hàn hơn và ít có nét phương Tây.

So với vợ, thời gian Song Joong Ki ở bên các con không tính là nhiều, nhưng cả 2 đứa trẻ đều rất thân thiết và quấn quýt với nam ngôi sao. Nam diễn viên họ Song còn chăm chỉ học ngoại ngữ để có thể giao tiếp được với 2 con.

Song Joong Ki và vợ Tây mới đây đã đưa 2 con ra ngoài chơi nhân dịp cuối tuần. Ngoại hình của cậu con trai đầu lòng đã chiếm trọn spotlight. Ảnh: Weibo

Con trai 3 tuổi nhà Song Joong Ki bỗng lớn bổng so với thời gian trước. Lần cuối cùng xuất hiện trước truyền thông, cậu bé vẫn còn ngồi trong xe nôi và chưa biết đi. Ảnh: Naver

Diện mạo của con trai Song Joong Ki khá trùng khớp với lời mô tả từ các khán giả từng bắt gặp cậu bé ở ngoài đời trong quá khứ. Trong 1 bài đăng của netizen tình cờ trông thấy gương mặt con trai Song Joong Ki cách đây 2 năm, nhóc tì đầu lòng nhà tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt được nhận xét là sở hữu nước da trắng cùng vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu. Khi được hỏi kỹ về ngoại hình của con trai Song Joong Ki, netizen này cho biết, gương mặt nhóc tì không có quá nhiều đặc điểm giống con lai, trông siêu cấp đáng yêu.

Trước đó, hồi tháng 10/2023, Song Joong Ki gây sốt khi lần đầu hé lộ diện mạo quý tử trong lần xuất hiện trên chương trình Newsroom: “Tôi nghe nhiều người nói môi em bé giống tôi. Tôi cũng nhìn ngắm kỹ môi con trai rồi. Và mỗi lần như vậy, những lời nói của mọi người về diện mạo em bé lại cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi vừa thấy bất ngờ lại thấy có chút gì đó tuyệt vời”.

Ngoài ra, tài tử sinh năm 1985 từng cho phóng viên của tờ Wikitree xem hình con trai cưng trong điện thoại, khiến các nhà báo có mặt không giấu nổi vẻ thích thú. 1 phóng viên cho biết em bé có đôi mắt to tròn long lanh đầy đáng yêu cùng nụ cười dễ thương hệt như ông bố tài tử lúc trẻ.

Song Joong Ki lần đầu bật mí về diện mạo con trai trên sóng truyền hình hồi tháng 10/2023. Ảnh: X

Theo lời phóng viên Hàn, quý tử lai của Song Joong Ki có đôi mắt giống với nam tài tử. Ảnh: X

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Song Joong Ki tuyên bố kết hôn với Katy hồi đầu năm 2023. Ảnh: Naver

Nguồn: 163