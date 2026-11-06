Bài hát Việt 1 tỷ view càn quét top 1 Trung Quốc: 3 tài tử mang lên sóng truyền hình, diva số 1 Cbiz học tiếng Việt để hát

Một sáng tác của chàng trai quê Quảng Trị khiến cả Trung Quốc mê mẩn.

Không phải ca khúc Việt nào cũng có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để tìm được chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Cắt Đôi Nỗi Sầu của Tăng Duy Tân là một trường hợp như vậy. Từ những phiên bản tiếng Hoa được chia sẻ rộng rãi đến màn song ca giữa Đan Trường và diva Trương Lương Dĩnh, sáng tác này liên tục được nhắc tên tại Trung Quốc, thậm chí được truyền thông nước bạn xem là một trong những bước tiến đáng chú ý của Vpop tại thị trường này.

Cắt Đôi Nỗi Sầu của Tăng Duy Tân là số ít bài hát Việt nổi tiếng tại Trung Quốc

Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê Quảng Trị. Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, anh từng học ngành Đông phương học tại Đại học Huế và làm hướng dẫn viên du lịch. Bước sang âm nhạc, nam ca sĩ dần tạo được dấu ấn với những sáng tác kết hợp âm hưởng Á Đông và nhạc điện tử. Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu là những ca khúc góp phần đưa tên tuổi Tăng Duy Tân đến gần hơn với khán giả, trong đó có cả người nghe tại Trung Quốc.

Phát hành ngày 2/10/2023, Cắt Đôi Nỗi Sầu do Tăng Duy Tân sáng tác, Drum7 sản xuất âm nhạc. Bài hát kể về một người muốn chấm dứt những day dứt sau đổ vỡ tình cảm, tìm cách gạt bỏ ký ức để bước tiếp. Phần ca từ mang màu sắc buồn nhưng được đặt trên nền nhạc Vinahouse sôi động, tạo nên sự tương phản khá đặc trưng trong âm nhạc của Tăng Duy Tân.

Cắt Đôi Nỗi Sầu - Tăng Duy Tân

Tại Việt Nam, ca khúc nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số. Sau 3 ngày phát hành, Cắt Đôi Nỗi Sầu vươn lên dẫn đầu YouTube Trending Việt Nam và các bảng xếp hạng trong nước. MV cán mốc 10 triệu lượt xem sau 11 ngày. Đến tháng 7/2024, sản phẩm vượt 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV đầu tiên trong sự nghiệp Tăng Duy Tân đạt được thành tích này.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Cắt Đôi Nỗi Sầu còn được đón nhận rộng rãi tại Trung Quốc. Ca khúc thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng video Douyin, phần nhạc được viết lời Hoa và lan truyền qua nhiều bản cover của các nghệ sĩ bản địa. Thành tích này góp phần đưa sáng tác của Tăng Duy Tân trở thành một trong những ca khúc Việt được chú ý tại thị trường Trung Quốc

Cắt Đôi Nỗi Sầu thu hút hơn 1 tỷ lượt nghe và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng tại Trung Quốc

Không chỉ được khán giả trong nước yêu thích, Cắt Đôi Nỗi Sầu còn tìm được lượng người nghe đáng nể tại Trung Quốc. Trong bài viết đăng giữa năm 2025, tờ QQ nhận định nhạc Việt đang dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông qua những ca khúc tạo được hiệu ứng lớn trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh See Tình của Hoàng Thùy Linh và dấu ấn của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia, QQ đặc biệt nhắc đến sáng tác của Tăng Duy Tân.

Theo tờ báo Trung Quốc, ngay từ năm 2023, Cắt Đôi Nỗi Sầu đã tạo sức hút tại Đông Nam Á, đồng thời vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Trung Quốc. Ca khúc được nhiều ca sĩ bản địa chuyển lời và cover bằng tiếng Hoa. QQ nhận định đây có thể xem là bước tiến đầu tiên trong hành trình Vpop tiến sâu vào thị trường Trung Quốc trong hai năm qua.

Cắt Đôi Nỗi Sầu - Trương Lương Dĩnh và Đan Trường

Nhận định này không phải không có cơ sở. Tháng 6/2025, Cắt Đôi Nỗi Sầu xuất hiện trên sân khấu Sing! Asia qua màn kết hợp giữa Đan Trường và Trương Lương Dĩnh. Đây là một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý bởi nữ ca sĩ được mệnh danh là diva của làng nhạc Trung Quốc đã học hát tiếng Việt để song ca cùng giọng ca Việt Nam.

Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ mang đến một phiên bản khác cho ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả Vpop. Trên sân khấu, Trương Lương Dĩnh thể hiện phần lời tiếng Việt sau quá trình học phát âm và được Đan Trường trực tiếp hướng dẫn từng câu hát tại hậu trường.

Là một trong những giọng ca hàng đầu Trung Quốc, Trương Lương Dĩnh từng giành giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại MTV Europe Music Awards 2015 và là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên biểu diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show năm 2017. Việc một bài hát Việt được ngôi sao hàng đầu làng nhạc Hoa Ngữ cover bằng chính tiếng Việt nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cắt Đôi Nỗi Sầu được các nghệ sĩ Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật trình diễn tại Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang

Đến tối 31/12/2025, sáng tác của Tăng Duy Tân tiếp tục được lựa chọn biểu diễn trong chương trình chào năm mới của đài truyền hình Chiết Giang. Lần này, ba diễn viên nổi tiếng Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật cùng thể hiện phiên bản tiếng Hoa của Cắt Đôi Nỗi Sầu. Hình ảnh ba gương mặt quen thuộc của màn ảnh Trung Quốc đứng chung sân khấu với một ca khúc Việt càng khiến câu chuyện về sức hút của tác phẩm được chú ý.

Thực tế, Cắt Đôi Nỗi Sầu không phải sản phẩm đầu tiên giúp Tăng Duy Tân tạo được độ nhận diện tại Trung Quốc. Trước đó, Ngây Thơ kết hợp cùng Phong Max đã có hành trình đặc biệt tại thị trường này. Phiên bản tiếng Trung mang tên Thán do Tăng Duy Tân kết hợp với Huang Ling thể hiện từng được truyền thông Việt Nam đề cập với thành tích hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin.

Tăng Duy Tân vốn có nhiều bài hát vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc

Đến Dạ Vũ, nam ca sĩ tiếp tục có thêm một ca khúc được người dùng Trung Quốc sử dụng rộng rãi. Bài hát từng được ghi nhận đạt gần 2 tỷ lượt xem trên Douyin chỉ sau khoảng một tháng, theo những số liệu được truyền thông trong nước đề cập. Những con số này cho thấy sức hút của âm nhạc Tăng Duy Tân không chỉ tập trung vào một sản phẩm riêng lẻ.

Các sáng tác của nam ca sĩ thường có phần giai điệu dễ nhớ, kết hợp chất liệu Á Đông với nhạc điện tử, tạo nên những đoạn nhạc có thể nhận ra ngay từ những giây đầu tiên. Đây cũng là yếu tố giúp nhiều ca khúc phù hợp với xu hướng video ngắn tại Trung Quốc, nơi người dùng thường lựa chọn những đoạn nhạc có tiết tấu rõ ràng để làm nhạc nền cho nội dung giải trí, nhảy múa hay video đời thường.

Các sáng tác của Tăng Duy Tân thường có phần giai điệu dễ nhớ, kết hợp chất liệu Á Đông với nhạc điện tử nên nhiều ca khúc phù hợp với xu hướng video ngắn tại Trung Quốc

Với Cắt Đôi Nỗi Sầu, câu chuyện còn đi xa hơn những lượt sử dụng nhạc trên nền tảng số. Việc ca khúc được diva Trương Lương Dĩnh thể hiện cùng Đan Trường, rồi tiếp tục được ba diễn viên đình đám đưa lên sân khấu gala cuối năm cho thấy sáng tác này đã vượt khỏi phạm vi một trào lưu nhất thời. Từ một bản hit Vpop, Cắt Đôi Nỗi Sầu đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến khi nói về hành trình nhạc Việt vươn ra quốc tế.

Ảnh: FBNV