Tăng Duy Tân tỏ tình Bích Phương ngay trên sóng truyền hình

Bích Phương và Tăng Duy Tân không còn e ngại điều gì.

Mới đây, khi cùng xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, Tăng Duy Tân và Bích Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi màn phát "cơm ngọt" đầy ngẫu hứng. Trong phần giao lưu thuộc bảng C, mascot Chú Bò Sữa đã bất ngờ đưa ra lời đề nghị đầy "táo bạo": nhờ Tăng Duy Tân quay sang bên trái và gửi một câu "I love you" đến Bích Phương.

Chẳng chút ngần ngại hay chối đây đẩy, nam nhạc sĩ lập tức quay sang trao lời tỏ tình trực diện trước hàng triệu khán giả. Đón nhận câu "I love you" bất ngờ từ đàng trai, Bích Phương ngay lập tức lộ rõ sự ngượng ngùng, bẽn lẽn cúi mặt cười e ấp.

Khoảnh khắc Tăng Duy Tân quay sang tỏ tình "I love you" khiến Bích Phương ngượng ngùng

Thực tế, màn tỏ tình này là màn “công khai danh phận” cho hành trình tình cảm suốt thời gian qua của cặp đôi. Tăng Duy Tân và Bích Phương bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 sau khi bị soi hàng loạt "bằng chứng" xài đồ đôi rõ mùng một.

Tăng Duy Tân không ngần ngại thể hiện tình cảm với Bích Phương

Kể từ mốc thời gian đó, loạt "hint" tình cảm của cả hai xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc - từ việc bị bắt gặp âm thầm về quê của đối phương đến những chuyến du lịch ra mắt hội bạn thân. Đáng nói, trong khi đàng trai liên tục "bắn tín hiệu" công khai cực mượt thì Bích Phương lại luôn giữ vẻ ngượng ngùng mỗi khi chuyện tình cảm bị nhắc tới.

Ít ai biết rằng, mối duyên âm nhạc giữa cả hai đã gài gắm những "mật mã" cực kỳ tinh tế ngay từ những sản phẩm đầu tiên. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản demo gốc của bản hit quốc dân Bật Tình Yêu Lên vốn mang cái tên vô cùng đặc biệt: "7414". Đây không phải con số ngẫu nhiên mà là sự kết hợp đắt giá từ biển số xe quê nhà của Tăng Duy Tân (74 - Quảng Trị) và Bích Phương (14 - Quảng Ninh). Một chi tiết nhỏ nhưng ngầm chứng minh tình cảm chân thành và sự chuẩn bị kỳ công mà nam nhạc sĩ dành riêng cho nửa kia của mình.

Tăng Duy Tân và Bích Phương là cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình trong nhiều năm qua

Bên cạnh những ẩn ý bằng âm nhạc, chuỗi lần công khai tình cảm trực diện của cặp đôi cũng khiến fan không ít lần "xỉu up xỉu down". Đơn cử như trong sự kiện âm nhạc tổ chức nhân dịp 8/3/2026 tại Hà Nội, cả hai cùng xuất hiện trong dàn line-up. Bên cạnh những set diễn bùng nổ, màn tung hứng giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương trên sân khấu đã khiến khán giả "vỡ òa".

Nhân ngày của phái đẹp, Tăng Duy Tân mở lời ngọt ngào: "Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương. Hôm nay Tân cũng đã chuẩn bị những bó hoa rất thơm, phải lựa chọn khá vất vả mới có được, với mong muốn mang chút tình cảm của mình gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp, và đặc biệt là gửi đến… ấy".

Tăng Duy Tân tặng hoa cho Bích Phương trên sân khấu vào ngày 8/3

Khi được dàn fan bên dưới đẩy thuyền kịch liệt, Bích Phương cuống quít luống cuống thấy rõ. Cô nàng nhanh chóng "đón đòn" để gỡ gạc: "Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá". Đáng chú ý, khi Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn được chúc riêng Bích Phương ngay tại chỗ, nữ ca sĩ đã "từ chối thẳng thừng" bằng một câu nói làm chao đảo cõi mạng: "Về nhà có gì chúc sau!". Một câu nói lỡ miệng nhưng ngầm khẳng định vị trí "người một nhà" của cả hai.

Tăng Duy Tân còn là "hậu phương" vững chắc nhất của Bích Phương khi cô tham gia chương trình Em Xinh Say Hi

Tăng Duy Tân còn là "hậu phương" vững chắc nhất của Bích Phương khi cô tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Không chỉ liên tục xuất hiện phía sau hậu trường để chăm sóc, động viên tinh thần nữ ca sĩ, nam nhạc sĩ còn trực tiếp bắt tay hỗ trợ chuyên môn âm nhạc. Anh chàng chính là nhân tố quan trọng chắp bút và sản xuất ca khúc Em Chỉ Là - một giai điệu chữa lành đang chạm tới trái tim hàng triệu khán giả và nhanh chóng gặt hái loạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Sự kết hợp này càng khẳng định vị thế đặc biệt của Tăng Duy Tân: không chỉ là "người bạn cùng nhà" ngoài đời thực, anh còn là một "soulmate" đích thực trong từng sản phẩm âm nhạc của Bích Phương.

Bích Phương và Tăng Duy Tân nhận giải Best OTP tại Concert Em Xinh Say Hi trong sự hò reo của cả dàn nghệ sĩ lẫn khán giả

Tại Concert Em Xinh Say Hi. Bích Phương và Tăng Duy Tân đã chính thức ẵm trọn giải thưởng Best OTP (One True Pairing - Cặp đôi đích thực) thông qua lượt bình chọn áp đảo từ công chúng. Khoảnh khắc cả hai bước lên bục nhận giải trong tiếng hò reo tác hợp từ chính dàn chị em nghệ sĩ Em Xinh đã chứng minh một điều: Mối quan hệ của Tăng Duy Tân và Bích Phương đã trở thành một chuyện tình đáng yêu được cả đồng nghiệp lẫn khán giả yêu thương, bảo vệ.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn còn tung loạt "hint" chất lượng khi cả hai liên tục đồng hành trong các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân thiết. Đáng chú ý, chuyến đi còn có sự góp mặt của dàn Em Xinh cùng người yêu của các thành viên khác như Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn, Orange... Dù luôn chọn vị trí đứng khéo léo hoặc tránh chung khung hình trực diện, những chi tiết trùng hợp về địa điểm, thời gian và biểu cảm ngập tràn hạnh phúc đã hoàn toàn "tố cáo" sự gắn kết đặc biệt của cả hai.

Nhiều nguồn tin rần rần trên mạng xã hội còn tiết lộ cả hai đã bí mật ra mắt gia đình hai bên để tính chuyện tương lai

Thậm chí, nhiều nguồn tin rần rần trên mạng xã hội còn tiết lộ cả hai đã bí mật ra mắt gia đình hai bên để tính chuyện tương lai. Màn tỏ tình "I love you" trên sóng Ca Sĩ Giấu Mặt có thể chỉ là một phút tung hứng ngẫu hứng nhưng lại là minh chứng rõ nhất cho sự khăng khít, ngọt ngào của cặp đôi. Dù Bích Phương vẫn còn chút ngượng ngùng thì đối với người hâm mộ, thuyền "Phương - Tân" đã cập bến an toàn từ lâu và tất cả chỉ còn chờ một tấm thiệp hồng chính thức!

Ảnh: MXH Tổng hợp