Hát nhảy không nghỉ suốt 12 giờ: Quang Hùng MasterD, RHYDER cùng hơn 50 nghệ sĩ giữ chân 20.000 người bám trụ đến tận nửa đêm

Đại tiệc âm nhạc 12 giờ quy tụ 50 nghệ sĩ, khuấy động 20.000 khán giả đến tận nửa đêm.

Ngày 10/10, SAO Concert - The Stardom Music Festival 2026 với chủ đề Glamorous diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, thu hút hơn 20.000 khán giả. Chương trình quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, từ những gương mặt trẻ đến các tên tuổi được đông đảo khán giả quan tâm như Quang Hùng MasterD, Captain Boy, RHYDER, B Ray, Negav, Hằng BingBoong, 52Hz và marzuz. Với 3 sân khấu hoạt động nối tiếp, đại nhạc hội kéo dài hơn 12 giờ, đưa khán giả đi qua nhiều màu sắc âm nhạc trong một ngày.

SAO Concert - The Stardom Music Festival 2026 với chủ đề Glamorous diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, thu hút hơn 20.000 khán giả

Thay vì tập trung toàn bộ nghệ sĩ vào một sân khấu duy nhất, chương trình chia thành ba không gian biểu diễn với màu sắc riêng, lần lượt mang tên Sunshine Stage, Sunset Chill Stage và Stardom Journey Stage.

Mở đầu hành trình là Sunshine Stage với tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng. Sân khấu quy tụ những gương mặt như Minh Huy, nhóm AEONUS, Đỗ Thành Duy, Duyên Kendy, BEVIS, Thiệu Gia Hoàng, Trang Anh và nhóm DUNIVERSE. Đây là nơi những nghệ sĩ trẻ có cơ hội giới thiệu màu sắc âm nhạc của mình trước đông đảo khán giả. Các tiết mục được dàn dựng cùng vũ công, ban nhạc và hệ thống bàn nâng, tạo không khí sôi động ngay từ những giờ đầu tiên.

Mở đầu hành trình là Sunshine Stage với tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng khi sân khấu quy tụ những gương mặt nghệ sĩ trẻ

Khi chương trình chuyển sang buổi chiều và chiều tối, Sunset Chill Stage mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng với Hằng BingBoong cùng các nghệ sĩ K.DEE, CYAN, Nguyễn Tấn Vinh, NINI, Henry Trần, Yulim Trân, Trần Tấn Bảo, C-ROT và SASSI. Bên cạnh những tiết mục mang màu sắc indie, nhẹ nhàng, sân khấu vẫn duy trì không khí sôi động với các màn trình diễn kết hợp vũ đạo, hiệu ứng ánh sáng và sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trên cùng sân khấu.

Khi chương trình chuyển sang buổi chiều và chiều tối, Sunset Chill Stage mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng với sự xuất hiện của Hằng BingBoong, HYO, Rio, 52hz,.....

Các nghệ sĩ như YEOLAN, Mai Dora, HINO, Hoàng Duyên, HYO, Vũ Thanh Vân, Minh Tốc & Lam, 52Hz, RIO và marzuz tiếp tục nối dài chương trình bằng những set diễn mang phong cách riêng. Từ những phần trình diễn giàu năng lượng, các tiết mục kết hợp cùng ban nhạc đến những khoảnh khắc lắng đọng với giai điệu nhẹ nhàng, Sunset Chill Stage tạo nên sự chuyển đổi liên tục về cảm xúc, giữ chân khán giả trước khi đại nhạc hội bước vào chặng cao trào buổi tối.

Màn trình diễn của Rio và 52hz

Khi chương trình chuyển sang buổi tối, đội hình biểu diễn tiếp tục được nối dài với các nghệ sĩnhư Chi Xê, Jaysonlei và Mew Amazing. Chi Xê mở đầu phần trình diễn bằng Trà & Cà Phê, Jaysonlei mang đến Ta Không Nên, còn Mew Amazing thể hiện Ừ Thì.

Khi chương trình chuyển sang buổi tối, sự xuất hiện của loạt các nghệ sĩ càng làm bầu không khí sôi động hơn

Tiếp nối là Mason Nguyễn với set diễn gồm nhiều ca khúc như 29, Tamka, OKELA và Bí Mật Nhỏ. Nam rapper sau đó kết hợp cùng 24K.Right trong Hai Nhóc Lém Lỉnh, Rapboy và Khó Giải Bày. Việc hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu tạo thêm điểm nhấn cho chặng tối, trước khi chương trình tiếp tục với Khoi Vu và Jey B.

Khoi Vu trình diễn các ca khúc Berlin, HNxSG, SAIROI và Họ Nói. Phần biểu diễn được kết hợp cùng vũ công, những màn di chuyển giữa các khu vực sân khấu và tiết mục đánh trống solo. Trong khi đó, Jey B mang đến Cuốn Lấy Anh Đi, Trở Thành Người Em Muốn x Giấc Mộng Vỡ cùng khách mời Ryn Lee và Bae Dạo Này Em Ổn Không.

24K.Ringt biểu diễn tại sự kiện

Càng về tối, không khí tại SAO Concert càng trở nên sôi động khi Stardom Journey Stage quy tụ loạt nghệ sĩ được khán giả trẻ quan tâm. Captain Boy, B Ray, Negav, RHYDER và Quang Hùng MasterD lần lượt xuất hiện, mang đến những màu sắc trình diễn khác nhau, từ pop, R&B đến hip-hop. Sự nối tiếp giữa các set diễn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại giúp duy trì năng lượng của đại nhạc hội, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong chặng cuối.

RHYDER khuấy động sân khấu

Khép lại đội hình biểu diễn là Quang Hùng MasterD với các tiết mục Catch Me If You Can, Trói Em Lại và Đã Có Anh. Sự góp mặt của nam ca sĩ nối dài hành trình âm nhạc của SAO Concert, nơi hơn 50 nghệ sĩ cùng xuất hiện trên ba sân khấu với nhiều dòng nhạc và phong cách trình diễn khác nhau.

Không chỉ tập trung vào những màn biểu diễn cá nhân, SAO Concert - The Stardom Music Festival còn hướng đến các sân khấu kết hợp, những phiên bản phối mới và sự giao thoa giữa nghệ sĩ. Cùng với sự đồng hành của Màu Nước Band và ban nhạc riêng của một số nghệ sĩ, chương trình theo đuổi định hướng trình diễn liveband, đặt trải nghiệm âm nhạc trực tiếp làm trọng tâm.

Quang Hùng MasterD khép lại 12 tiếng thăng hoa cùng âm nhạc của khán giả tại Sao Concert

Mang chủ đề Glamorous, mùa thứ ba đánh dấu bước chuyển mình của SAO Concert từ mô hình concert sang lễ hội âm nhạc đa trải nghiệm. Không chỉ có các sân khấu biểu diễn, sự kiện còn mở rộng với khu vực EXPO, các booth tương tác, workshop sáng tạo, không gian thời trang, làm đẹp và ẩm thực, tạo thêm điểm kết nối giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp giải trí và khán giả.

Với hơn 50 nghệ sĩ, hơn 20.000 khán giả cùng sự tham gia của nhiều công ty quản lý, đơn vị giải trí và label âm nhạc, SAO Concert hướng đến mục tiêu trở thành lễ hội âm nhạc thường niên tại TP.HCM. Qua đó, chương trình kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành, góp phần phát triển thị trường biểu diễn và thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam.