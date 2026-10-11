Giọng ca mới hát nửa bài đã khiến dân tình “đọc vị”, mẹ 2 con đắt show bậc nhất không lẫn vào đâu

Thêm một nhân vật khiến cả cõi mạng bàn tán xôn xao khi xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ.

Tối 10/10, tập 2 của chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 chính thức lên sóng, tiếp nối đêm mở màn của bảng A bằng hành trình khám phá bảng B với chủ đề “Truy tìm kho báu”.

Tập phát sóng quy tụ 5 mascot bí ẩn gồm Cô Sao, RABIBUUM, DOL-LA-LA, CẬU TƯ LÀNH và MIMIBU, cùng sự đồng hành của ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, MIN và Song Luân. Trong đó, Cô Sao trở thành một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhờ màn trình diễn biến hóa giọng hát đầy bất ngờ, khiến ban cố vấn không khỏi đau đầu khi suy đoán danh tính.

Tiết mục Gã Săn Cá - Cô Sao

Đáng chú ý, Cô Sao gây ấn tượng với khả năng biến đổi màu giọng linh hoạt, liên tục chuyển đổi cách hát và mô phỏng những màu giọng khác nhau trước khi trở về chất giọng thật. Không chỉ tạo bất ngờ bằng màn giả giọng, mascot còn phô diễn vocal nội lực qua những nốt cao đầy kỹ thuật, cho thấy khả năng làm chủ giọng hát và xử lý ca khúc khá điêu luyện.

Cô Sao gây ấn tượng với khả năng biến đổi màu giọng linh hoạt, liên tục chuyển đổi cách hát và mô phỏng những màu giọng khác nhau trước khi trở về chất giọng thật

Sự biến hóa liên tục từ cách nhả chữ, luyến láy đến cách thể hiện giai điệu khiến ban cố vấn khó nắm bắt đặc trưng giọng hát của nhân vật. Chính màn trình diễn giàu kỹ thuật này đã tạo thêm manh mối nhưng đồng thời cũng khiến việc truy tìm danh tính Cô Sao trở nên khó đoán hơn.

Sau màn trình diễn, danh tính của Cô Sao trở thành chủ đề khiến ban cố vấn tranh luận. Bích Phương cho rằng nhân vật không thuộc dàn nghệ sĩ của Em Xinh Say Hi, trong khi Trấn Thành lần lượt đưa ra những cái tên như Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh.

Bích Phương cho rằng nhân vật không thuộc dàn nghệ sĩ của Em Xinh Say Hi, trong khi Trấn Thành lần lượt đưa ra những cái tên như Hương Tràm, Ngọc Khuê và Khánh Linh

Sau khi tập 2 lên sóng, danh tính Cô Sao nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát nội lực và kỹ thuật biến hóa điêu luyện, danh tính thật của mascot cũng được bàn luận sôi nổi.

Nhiều cái tên được đưa ra, trong đó Võ Hạ Trâm là một trong những ứng cử viên được đông đảo khán giả nhắc đến. Không ít người cho rằng màu giọng, khả năng xử lý ca khúc cùng những nốt cao đầy nội lực của Cô Sao có nhiều điểm tương đồng với nữ ca sĩ.

Nhiều cái tên được đưa ra, trong đó Võ Hạ Trâm là một trong những ứng cử viên được đông đảo khán giả nhắc đến

Được khán giả gọi tên khi suy đoán danh tính Cô Sao tại Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026, Võ Hạ Trâm vốn là giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt nhờ nền tảng thanh nhạc vững chắc và vocal nội lực. Dù không sở hữu quá nhiều ca khúc đình đám trên thị trường, nữ ca sĩ vẫn duy trì vị trí riêng trong nhiều năm hoạt động nhờ khả năng hát live ổn định, quãng cao ấn tượng và kỹ thuật xử lý ca khúc điêu luyện.

Võ Hạ Trâm vốn là giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt nhờ nền tảng thanh nhạc vững chắc và vocal nội lực

Võ Hạ Trâm sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi âm nhạc. Năm 2007, cô giành ngôi vị quán quân Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình, tạo bước đệm cho con đường hoạt động chuyên nghiệp. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục tham gia các chương trình như Gương Mặt Thân Quen và Hãy Nghe Tôi Hát, qua đó cho thấy khả năng biến hóa trong cách thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau.

Võ Hạ Trâm tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM với thành tích Á khoa và là giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM

Không chỉ dựa vào năng khiếu, Võ Hạ Trâm còn dành nhiều năm trau dồi chuyên môn. Cô tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM với thành tích Á khoa, sau đó tiếp tục theo học thạc sĩ thanh nhạc tại Mỹ. Năm 2020, nữ ca sĩ trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, song song với việc duy trì hoạt động biểu diễn. Nền tảng đào tạo bài bản góp phần tạo nên thế mạnh của Võ Hạ Trâm ở những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao, khả năng kiểm soát hơi thở và độ ổn định trong các đoạn cao trào.

Một trong những dấu ấn nổi bật của nữ ca sĩ là màn kết hợp cùng Đông Hùng trong ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình tại chương trình Rạng Rỡ Non Sông Việt Nam, thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025. Từ dấu ấn tại A50, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, trong đó có các sự kiện hướng tới A80, Bản Hùng Ca Công An Nhân Dân Việt Nam và Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim.

Võ Hạ Trâm là ca sĩ quen mặt tại nhiều chương trinh nghệ thuật chính luận

Việc thường xuyên xuất hiện tại những sân khấu mang màu sắc chính luận cũng cho thấy thế mạnh của Võ Hạ Trâm nằm ở khả năng truyền tải cảm xúc bằng giọng hát, thay vì phụ thuộc vào những yếu tố trình diễn cầu kỳ.

Bên cạnh sự nghiệp, Võ Hạ Trâm có cuộc sống tương đối kín tiếng bên chồng là doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và có hai con. Dù dành thời gian chăm sóc gia đình, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời phát triển công việc giảng dạy thanh nhạc.

Với việc sở hữu vocal khỏe và khả năng làm chủ sân khấu, đó cũng là lí do khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nữ ca sĩ khi nghe Cô Sao thể hiện những đoạn cao trào đầy kỹ thuật

Với nhiều năm bền bỉ trau dồi chuyên môn, Võ Hạ Trâm xây dựng hình ảnh một giọng ca thực lực, sở hữu vocal khỏe và khả năng làm chủ sân khấu. Đây cũng là cơ sở khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nữ ca sĩ khi nghe Cô Sao thể hiện những đoạn cao trào đầy kỹ thuật. Tuy nhiên, danh tính mascot hiện vẫn chưa được xác nhận và những suy đoán của khán giả cần thêm manh mối từ các tập tiếp theo của Ca Sĩ Mặt Nạ.

Ảnh: FBNV