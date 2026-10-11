Nam ca sĩ Việt ngã nhào trên sân khấu, nhập viện khẩn vì gãy xương sườn

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng này đang được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Một sự cố tại SAO Concert 3 diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua tại TP.HCM đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cụ thể, trong chương trình, nhóm nhạc Aeonus góp mặt với tư cách khách mời biểu diễn trong khung giờ buổi sáng.

Đoạn clip ghi lại sự cố của Khoai Vũ đang được chia sẻ khắp mạng xã hội

Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại sự cố xảy ra khi nhóm vừa hoàn thành màn trình diễn đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cụ thể, khi các thành viên Aeonus đang chào khán giả và chuẩn bị di chuyển vào bên trong, Khoai Vũ - một thành viên của nhóm - bất ngờ ngã ngay trên sân khấu.

Theo đoạn clip ghi lại, thời điểm đó, Khoai Vũ đang bước lùi trong khi một bàn nâng trên sân khấu đã được hạ xuống, khiến nam ca sĩ bước hụt chân và ngã xuống. Trong lúc ngã, anh còn va chạm với phần sàn sân khấu. Tình huống diễn ra bất ngờ, ngay trước sự chứng kiến của khán giả có mặt tại sự kiện. Ngay sau sự cố, nhân viên chương trình nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, các thành viên trong nhóm cũng dìu Khoai Vũ vào bên trong.

Khoảnh khắc Khoai Vũ ngã trên sân khấu

Sau đó, Khoai Vũ được nhân viên và các thành viên hỗ trợ dìu vào bên trong

Đoạn clip ghi lại tình huống này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự cố, đồng thời lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ sau cú ngã. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Khoai Vũ cũng vừa đăng tải story cho biết đã đi kiểm tra sức khỏe sau khi sự cố xảy ra. Theo thông tin được nam ca sĩ chia sẻ, anh vào viện kiểm tra ngay trong ngày 10/10 và được chẩn đoán gãy xương sườn, gãy kín.

Chia sẻ của Khoai Vũ trên trang cá nhân về tình trạng sức khỏe sau sự cố

Thông tin này càng khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng của Khoai Vũ, bởi sự cố xảy ra ngay sau khi nhóm hoàn thành phần trình diễn. Dù các nhân viên và thành viên Aeonus đã nhanh chóng hỗ trợ nam ca sĩ di chuyển vào bên trong, mức độ ảnh hưởng của cú ngã vẫn là điều khiến nhiều khán giả lo lắng. Hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về quá trình điều trị cũng như thời gian hồi phục của nam ca sĩ.

Nhiều khán giả bên cạnh việc lo cho sức khỏe của Khoai Vũ thì cũng đang chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức SAO Concert 3 về sự việc

Chia sẻ của Khoai Vũ cùng đoạn clip ghi lại sự cố đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời hỏi thăm, động viên nam ca sĩ sớm hồi phục, nhiều khán giả cũng đặt vấn đề với ban tổ chức sự kiện về công tác vận hành sân khấu, đặc biệt là việc kiểm soát các khu vực có thiết bị nâng hạ sau khi kết thúc tiết mục. Một số ý kiến cho rằng những vị trí có sự thay đổi về độ cao cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố khi nghệ sĩ di chuyển.

Sự việc cũng khiến vấn đề bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ trong quá trình biểu diễn được chú ý hơn. Hiện tại, khán giả đang chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức SAO Concert 3 về sự việc, bao gồm thông tin làm rõ tình huống xảy ra cũng như những động thái liên quan. Trong khi đó, người hâm mộ tiếp tục gửi lời động viên, mong Khoai Vũ sớm ổn định sức khỏe sau sự cố đáng tiếc.

Aeonus là nhóm nhạc gồm 5 thành viên, chính thức ra mắt vào tháng 5/2025

Aeonus là nhóm nhạc gồm 5 thành viên, chính thức ra mắt vào tháng 5/2025 với ca khúc Xin Đừng Hối Tiếc. Nhóm được hình thành từ những người có chung niềm đam mê ca hát, xuất phát từ lớp thanh nhạc của giám đốc âm nhạc Huy Hoàng. Thay vì hoạt động theo mô hình nhóm nhạc truyền thống, Aeonus được định hướng như một dự án âm nhạc do các thành viên cùng chủ động xây dựng và phát triển. Đội hình ban đầu gồm Gavin Nguyễn, Sơn Soho, Yang TD, Wang và Khoai Vũ. Trong quá trình hoạt động, nhóm tiếp tục giới thiệu các sản phẩm như Đừng Cố Bên Anh, Tết Trong Ta, Muốn Được Yêu Em - nhạc phim Song Hỷ Lâm Nguy và Ngoan Xinh Yêu, từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc của mình.

Vừa qua, Aeonus có màn trình diễn tại SAO Concert 3, diễn ra ngày 10/10 tại TP.HCM

Vừa qua, Aeonus có màn trình diễn tại SAO Concert 3, diễn ra ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là sự kiện thuộc chuỗi SAO Concert - The Stardom Music Festival, với chủ đề Glamorous, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các màu sắc âm nhạc khác nhau. Chương trình được tổ chức với ba sân khấu chính gồm Sunshine Stage, Sunset Chill Stage và Stardom Journey Stage, kéo dài từ ban ngày đến tối

Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với ban tổ chức SAO Concert để tìm hiểu thêm về sự việc và đang chờ phản hồi chính thức từ chương trình.

Ảnh: FBNV/ SAO Concert