Cập nhật mới nhất về Negav: Tình tứ bên một cô gái, si mê cỡ nào mà "ám ảnh" thế này?

Negav đã chính thức làm điều này.

Sau hơn nửa tháng chuẩn bị, Negav chính thức trở lại với bộ đôi MV FINE và visualizer One More Night vào 20h tối 5/11. Đây là những sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam nghệ sĩ kể từ khi giành ngôi quán quân Anh Trai Say Hi 2025, đồng thời mở đầu cho hành trình đến với album đầu tay. Negav phát hành cùng lúc hai ca khúc thuộc dòng nhạc R&B, cùng xoay quanh câu chuyện tình yêu hạnh phúc nhưng mang sắc thái khác nhau. Nếu FINE là những suy tư riêng tư, có phần trầm lắng thì One More Night là bản phối groove cuốn hút, sexy hơn. Thông qua hai sản phẩm, nam nghệ sĩ giới thiệu màu sắc âm nhạc chủ đạo dự kiến sẽ theo đuổi trong album đầu tay.

Negav - MV One More Night

Negav - MV FINE

FINE được Negav viết trên một chuyến bay, khi cảm xúc bất chợt ùa đến. Theo chia sẻ, lời bài hát được hoàn thành gần như liền một mạch. Trong khi đó, One More Night ra đời giữa những buổi làm album tại studio, là lời níu giữ một khoảnh khắc đang đẹp. Cả hai sản phẩm đều do đạo diễn Lâm Đạo Đạo thực hiện.

Trong đó, MV FINE gây chú ý hơn cả vì tương tác tình tứ giữa Negav và nữ chính. MV FINE mang màu sắc urban, hiện đại. Một cô gái liên tục xuất hiện bên cạnh Negav trong MV. Cả hai có những khoảnh khắc gần gũi, cùng trải qua các cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, đến cuối, cô gái bỗng tan biến để lại Negav với sự ám ảnh biểu lộ trong từng ánh mắt, biểu cảm.

Negav liên tục tình tứ bên một cô gái

Nhan sắc cô gái khiến Negav si mê

Trong bộ đôi sản phẩm mới, Negav không chỉ đảm nhận sáng tác và trình diễn mà còn đứng tên producer. Cả FINE và One More Night đều do nam nghệ sĩ sáng tác, sản xuất, kết hợp cùng producer KADO. Thời gian qua, Negav liên tục xuất hiện tại các chương trình thực tế, duy trì độ nhận diện với khán giả và sở hữu một fanbase đông đảo.

Gần đây nhất, Negav gây chú ý khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 3 với mascot Gauci. Negav cũng là gương mặt đầu tiên rời khỏi Ca Sĩ Mặt Nạ. Tại đây, nam rapper thử sức với vai trò ca sĩ và cố gắng biến hóa giọng hát linh hoạt hơn. Phát hành hai sản phẩm mới, Negav đánh dấu cột mốc thực hiện full album đầu tiên trong sự nghiệp.

Gần đây nhất, Negav gây chú ý khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ

Từ ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi 2025 đến Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, việc liên tục tham gia show thực tế giúp Negav duy trì độ thảo luận và sức hút trong fandom. Song, sức hút từ các show truyền hình vẫn chưa phát huy hết mức, nam rapper chưa có sản phẩm âm nhạc độc lập đủ sức tạo dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp. Bởi vậy, album đầu tay sẽ là cột mốc đáng chú ý, đặt Negav trước bài toán chứng minh khả năng âm nhạc bên ngoài những sân chơi truyền hình. Với lượng người hâm mộ sẵn có, dự án có nhiều điều kiện để tiếp cận khán giả, nhưng đi xa đến đâu vẫn phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc và sức sống của những ca khúc sau khi phát hành.