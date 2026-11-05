Điều gây tiếc nuối của ngọc nữ đẹp nhất màn ảnh, suýt nữa thì đã có ca sĩ băng thanh ngọc khiết thế này

Suýt trình làng với vai trò ca sĩ, quá khứ của ngọc nữ màn ảnh khiến công chúng tiếc nuối.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của Kim Ji Won trong buổi fan meeting đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện trên sân khấu, nữ diễn viên đình đám thể hiện bản cover ca khúc Number One Girl của Rosé (BLACKPINK).

Chất giọng trong trẻo, mượt mà cùng kỹ năng xử lý giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của ngọc nữ màn ảnh sinh năm 1992 lập tức nhận về vô số lời khen ngợi. Màn trình diễn không chỉ gây sốt trên truyền thông mà còn khơi gợi lại ký ức về quãng thời gian làm thực tập sinh idol ít ai biết của mỹ nhân họ Kim, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước một tài năng âm nhạc từng suýt nữa đã có cơ hội chạm tay đến giấc mơ idol.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kim Ji Won thể hiện bản cover ca khúc Number One Girl của Rosé (BLACKPINK)trong buổi fan meeting đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội

Màn biểu diễn đầy cảm xúc của ngọc nữ màn ảnh sinh năm 1992 lập tức nhận về vô số lời khen ngợi

Màn trình diễn không chỉ gây sốt trên truyền thông mà còn khơi gợi lại ký ức về quãng thời gian làm thực tập sinh idol ít ai biết của mỹ nhân họ Kim

Vào năm 2010, khi tròn 18 tuổi, Kim Ji Won lần đầu xuất hiện trước công chúng qua MV quảng cáo Lollipop 2 cùng nhóm nhạc nam hàng đầu lúc bấy giờ là BIGBANG. Thời điểm đó, tân binh Ji Won tự tin khoe nguồn năng lượng tươi mới, thần thái cuốn hút và màn tương tác vô cùng ăn ý bên cạnh đàn anh BIGBANG. Ngay sau màn chào sân ấn tượng đó, Kim Ji Won tiếp tục tạo nên cơn sốt truyền thông mạnh mẽ khi tham gia TVC quảng cáo nước giải khát OranC vào năm 2010. Hình ảnh cô gái trẻ đội chiếc mũ cam xinh xắn, vừa tự tay đánh đàn vừa nhảy múa với nụ cười tỏa nắng đã lập tức phủ sóng khắp các ngõ ngách xứ Hàn, biến danh xưng "OranC Girl" trở thành một hiện tượng quốc dân lúc bấy giờ.

Vào năm 2010, khi tròn 18 tuổi, Kim Ji Won lần đầu xuất hiện trước công chúng qua MV quảng cáo Lollipop 2 cùng nhóm nhạc nam hàng đầu lúc bấy giờ là BIGBANG

Thời điểm đó, tân binh Ji Won tự tin khoe nguồn năng lượng tươi mới, thần thái cuốn hút và màn tương tác vô cùng ăn ý bên cạnh đàn anh BIGBANG

Ngay từ những năm học cấp 2, cô đã vượt qua các vòng casting gắt gao và trải qua tới 3 năm làm thực tập sinh chuyên nghiệp. Tại lò đào tạo bài bản, người đẹp được rèn giũa bộ kỹ năng toàn năng gồm hát, nhảy và diễn xuất để sẵn sàng cho ngày ra mắt. Việc được đóng MV cùng BIGBANG lẫn viral qua TVC OranC trở thành bước đệm hoàn hảo giúp Kim Ji Won đứng trước cơ hội debut vô cùng rộng mở dưới sự săn đón của nhiều công ty giải trí. Tuy nhiên, đứng trước cánh cửa trở thành một thần tượng Kpop thực thụ, Kim Ji Won lại đưa ra quyết định rẽ hướng đầy bất ngờ. Cô quyết định gác lại con đường làm ca sĩ chuyên nghiệp vì cảm thấy không có năng khiếu ca hát.

Cô quyết định gác lại con đường làm ca sĩ chuyên nghiệp vì cảm thấy không có năng khiếu ca hát

Nữ diễn viên liên tục nhận "cơn mưa" lời khen từ công chúng nhờ ngũ quan hài hòa, đôi mắt to tròn long lanh cùng thần thái sang chảnh

Từ bỏ ca hát, Kim Ji Won tập trung vào diễn xuất. Nữ diễn viên liên tục nhận "cơn mưa" lời khen từ công chúng nhờ ngũ quan hài hòa, đôi mắt to tròn long lanh cùng thần thái sang chảnh. Không ít netizen khẳng định visual bùng nổ của cô mang đậm "hệ tư tưởng center", hoàn hảo đến mức đủ sức gánh vác vị trí đại diện nhan sắc trong bất kỳ nhóm nhạc nữ Kpop đình đám nào. Mới đây, cô chính thức góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn.

Không ít netizen khẳng định visual bùng nổ của Kim Ji Won mang đậm "hệ tư tưởng center", hoàn hảo đến mức đủ sức gánh vác vị trí đại diện nhan sắc trong bất kỳ nhóm nhạc nữ Kpop đình đám nào

Mới đây, cô chính thức góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler bình chọn

Năm 2011, cô chạm ngõ màn ảnh qua bộ phim sitcom huyền thoại Gia Đình Là Số 1 (phần 3), với nét diễn tự nhiên bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Lee Jong Suk, Krystal hay Seungyoon. Kể từ đây, sự nghiệp của Kim Ji Won liên tục thăng hoa rực rỡ. Cô ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt siêu phẩm truyền hình đình đám như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, hiện tượng viral toàn châu Á Nữ Hoàng Nước Mắt và gần đây nhất là dự án Doctor X.

Kim JI Won có nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng khắp châu Á như Người Thừa Kế hay Hậu Duệ Mặt Trời

Dự án gần đây nhất là Doctor X cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm

Mặc dù không trở thành thần tượng, Kim Ji Won thường xuyên chiều lòng khán giả tại fan meeting bằng việc trực tiếp khoe giọng hát mượt mà cùng khả năng vũ đạo cực cuốn

Mặc dù không trở thành thần tượng, niềm đam mê âm nhạc vẫn chưa bao giờ tắt trong tâm hồn người đẹp. Điều đó được minh chứng rõ nhất qua những sân khấu trong chuỗi fan meeting tour, nơi Kim Ji Won thường xuyên chiều lòng khán giả bằng việc trực tiếp khoe giọng hát mượt mà cùng khả năng vũ đạo cực cuốn. Nhìn khoảnh khắc nữ diễn viên tỏa sáng tự nhiên trên sân khấu âm nhạc, công chúng không khỏi tiếc nuối về một nữ thần tượng băng thanh ngọc khiết suýt nữa đã ra mắt trong Kpop.

Nhìn khoảnh khắc nữ diễn viên tỏa sáng tự nhiên trên sân khấu âm nhạc, công chúng không khỏi tiếc nuối về một nữ thần tượng băng thanh ngọc khiết suýt nữa đã ra mắt trong Kpop

Ảnh: Tổng hợp