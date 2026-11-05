Nhóm nhạc đi diễn ở chợ chỉ có 11 người xem, giờ là "người tiên phong"

Vượt qua nỗi ê chề ở khu chợ, nhóm nhạc nam này bất ngờ có bước đi vô cùng tham vọng.

Sau thời gian xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, nhóm nhạc DUNIVERSE chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP Người Tiên Phonk, phát hành ngày 3/11/2026. Dự án đánh dấu bước thử nghiệm mới của bốn chàng trai khi lựa chọn Phonk làm chất liệu chủ đạo, kết hợp cùng nhiều dòng nhạc khác để tạo nên màu sắc khác biệt.

DUNIVERSE chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP Người Tiên Phonk, phát hành ngày 3/11/2026

EP Người Tiên Phonk gồm 5 ca khúc tiếng Việt: Anh Rất Yêu, Anh Bình Thường, Em Có Hay, Người Tiên Phonk và Em Yêu Rồi. Đúng như tên gọi, tựa đề EP là sự kết hợp giữa tinh thần tiên phong và dòng nhạc Phonk. Bên cạnh chất liệu chủ đạo này, DUNIVERSE còn khai thác thêm Drill, EDM và Pop, tạo nên tổng thể âm nhạc giàu năng lượng, mang hơi hướng hiện đại. Đáng chú ý, cả 5 ca khúc đều có tựa đề gồm ba từ, tạo nên sự thống nhất về mặt hình thức cho toàn bộ dự án.

Không chỉ thử nghiệm về âm thanh, DUNIVERSE còn xây dựng EP như một hành trình khám phá 5 trạng thái khác nhau của tình yêu. Nếu Anh Rất Yêu kể về cảm giác yêu hết lòng, Anh Bình Thường khai thác nỗi tổn thương được che giấu sau chia tay thì Em Có Hay lại xoay quanh sự chờ đợi một lời hồi đáp.

Không chỉ thử nghiệm về âm thanh, DUNIVERSE còn xây dựng EP như một hành trình khám phá 5 trạng thái khác nhau của tình yêu.

Người Tiên Phonk - DUNIVERSE

Trong khi đó, Người Tiên Phonk mang tinh thần chủ động bước tới, còn Em Yêu Rồi khắc họa những rung động chưa đủ can đảm để thổ lộ. Qua 5 lát cắt cảm xúc, nhóm muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi người đều có cách yêu và bày tỏ tình cảm riêng, không nhất thiết phải tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Đằng sau EP Người Tiên Phonk, DUNIVERSE có một hành trình hoạt động không ít chật vật. Nhóm từng khiến nhiều người chú ý khi tổ chức miniconcert miễn phí tại Chợ Bình Tây nhưng kết quả chỉ có vỏn vẹn 11 khán giả đến xem. Đáng nói, đây không phải một buổi biểu diễn được chuẩn bị qua loa.

Bốn thành viên đã tự tay thực hiện gần như toàn bộ các khâu tổ chức, từ khảo sát địa điểm, dựng sân khấu, chuẩn bị thiết bị đến đi khắp khu chợ mời từng người thưởng thức âm nhạc. Thế nhưng, sau tất cả nỗ lực, số người thực sự ngồi lại theo dõi chương trình vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhóm từng khiến nhiều người chú ý khi tổ chức miniconcert miễn phí tại Chợ Bình Tây nhưng kết quả chỉ có vỏn vẹn 11 khán giả đến xem

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc hay rút ngắn chương trình, các thành viên vẫn hoàn thành đầy đủ những tiết mục đã lên kế hoạch, duy trì năng lượng biểu diễn và giao lưu với những người có mặt. Một miniconcert miễn phí vốn được kỳ vọng trở thành cơ hội để giới thiệu âm nhạc lại trở thành trải nghiệm thực tế về khoảng cách giữa mong muốn được khán giả đón nhận và khả năng tiếp cận công chúng của một boygroup còn non trẻ.

DUNIVERSE gồm 4 thành viên Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt. Điểm đặc biệt của đội hình là Nhật Anh, Nhật Đức và Nhật Hiếu là ba anh em sinh ba, trong khi Tiến Đạt là người bạn thân của cả ba từ nhỏ. Không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn, các thành viên còn tham gia sáng tác, sản xuất và xây dựng màu sắc âm nhạc cho nhóm. DUNIVERSE hướng đến mô hình boygroup có khả năng chủ động phát triển sản phẩm, từng bước định hình bản sắc riêng.

DUNIVERSE gồm 4 thành viên Doãn Nhật Anh, Doãn Nhật Đức, Doãn Nhật Hiếu và Nguyễn Tiến Đạt.

Cuối năm 2025, nhóm phát hành album đầu tay Tìm Thấy Nhau gồm 16 ca khúc, khai thác những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, chia xa và quá trình trưởng thành của người trẻ. Trong đó, Tại Sao Em Buông là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất. MV ca khúc đạt hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube, nội dung liên quan trên các nền tảng mạng xã hội ghi nhận hơn 45 triệu lượt xem và tạo ra hơn 80.000 video sáng tạo. Bài hát cũng từng lọt Top 4 Spotify Viral 50 Vietnam. Những thành tích này phần nào cho thấy nhóm đã có những sản phẩm tiếp cận được một bộ phận khán giả, dù việc xây dựng sức hút rộng rãi vẫn là bài toán không dễ dàng.

Nhóm đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉnh chu

Đến tháng 7/2026, DUNIVERSE tiếp tục giới thiệu Anh Rất Yêu, ca khúc mang màu sắc Funky Pop với tiết tấu nhanh, giai điệu tươi sáng và phần lời gần gũi. MV lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki, kể câu chuyện Doãn Nhật Hiếu tìm cách chinh phục cô gái mình thích với sự trợ giúp của ba thành viên còn lại. Sự tung hứng giữa bốn chàng trai cũng trở thành điểm nhấn, khai thác mối quan hệ anh em, bạn bè vốn có ngoài đời.

Từ sân khấu chỉ có 11 người xem tại Chợ Bình Tây, DUNIVERSE tiếp tục tìm kiếm cơ hội biểu diễn ở những không gian lớn hơn. Nhóm từng góp mặt tại SAO Concert - The Stardom Music Festival với hình thức trình diễn kết hợp hát live và chơi DJ. Đặc biệt, ngày 23/10/2026, bốn thành viên xuất hiện tại một sự kiện chào đón tân sinh viên với khoảng 7.000 khán giả tham dự.

Với EP Người Tiên Phonk, DUNIVERSE tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động làm mới mình và cũng cho thấy sự bền bỉ của bốn chàng trai trong nỗ lực đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả

Với EP Người Tiên Phonk, DUNIVERSE tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động làm mới mình khi thử nghiệm Phonk, Drill, EDM và Pop, đồng thời mở rộng màu sắc âm nhạc theo định hướng riêng. Từ trải nghiệm biểu diễn trước 11 khán giả tại Chợ Bình Tây đến những sân khấu quy tụ hàng nghìn người, nhóm đang từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng và khẳng định bản sắc. Hành trình ấy cũng cho thấy sự bền bỉ của bốn chàng trai trong nỗ lực đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả.

Ảnh: FBNV