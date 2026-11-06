Bóc trần bản hợp đồng khiến NewJeans “ngã quỵ”: Gánh nợ thẩm mỹ, cấm hẹn hò, hủy hợp đồng đền bù 638 tỷ

Hàng loạt chi tiết trong bản hợp đồng vừa được công bố mới đây khiến nhiều người phải sốc.

Tranh chấp hợp đồng giữa các thành viên NewJeans với ADOR và HYBE vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, tờ The New York Times tiếp tục khiến vụ việc trở thành tâm điểm khi công bố những điều khoản đáng chú ý trong hợp đồng mà các thành viên NewJeans ký kết với công ty quản lý khi mới ở độ tuổi 14-17.

Nhiều nội dung được cho là đặt nghệ sĩ vào thế bất lợi, từ quyền lợi cá nhân, mức đền bù khi chấm dứt hợp đồng cho đến việc công ty có thể tiếp tục khai thác hình ảnh và giọng nói của họ sau khi hợp đồng kết thúc.

Tờ The New York Times tiếp tục khiến vụ việc trở thành tâm điểm khi công bố những điều khoản đáng chú ý trong hợp đồng mà các thành viên NewJeans ký kết với công ty quản lý

Cụ thể, The New York Times chỉ ra 5 điểm đáng chú ý trong bản hợp đồng này. Đầu tiên là việc thiếu những điều khoản bảo vệ trẻ vị thành niên. Hợp đồng của NewJeans có nhiều điểm khác biệt so với hợp đồng mẫu dành cho nghệ sĩ K-pop do chính phủ Hàn Quốc xây dựng.

Trong đó, hợp đồng mẫu có những quy định bảo đảm nghệ sĩ được tiếp tục học tập, không bị gián đoạn quá trình giáo dục, đồng thời được bảo vệ sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, những nội dung bảo vệ quyền lợi cơ bản này lại không được đưa vào hợp đồng mà các thành viên NewJeans ký với công ty quản lý.

Các thành viên Newjeans bắt đầu sống tại ký túc xá từ năm 12 tuổi và tập luyện đến 2 giờ sáng không phải chuyện hiếm gặp, có 4/5 thành viên đã phải nghỉ học trong quá trình đào tạo

Các thành viên bắt đầu sống tại ký túc xá từ năm 12 tuổi. Theo những nguồn tin được The New York Times dẫn lại, việc tập luyện đến 2 giờ sáng không phải chuyện hiếm gặp, khu vực luyện tập được lắp camera giám sát và 4/5 thành viên đã phải nghỉ học trong quá trình đào tạo. Những chi tiết này càng làm dấy lên lo ngại về điều kiện học tập, sinh hoạt và quyền lợi của các thành viên khi còn ở độ tuổi vị thành niên.

Điểm thứ hai liên quan đến chi phí làm đẹp. Hợp đồng quy định các thành viên phải hoàn trả phần lớn khoản tiền công ty đã chi cho phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc da và những thủ thuật làm đẹp trong thời gian còn là thực tập sinh. Hai nguồn tin cũng cho biết một số thành viên từng được công ty khuyến nghị thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ trước khi ra mắt.

Nhiều điều khoản trong hợp đồng được cho là vô cùng bất lợi đối với các thành viên

Thứ ba, quá trình thương lượng hợp đồng được cho là gần như không có nhiều lựa chọn cho phía nghệ sĩ. Theo những email mà The New York Times thu thập được, vào tháng 1/2022, khi mẹ của một thành viên đề xuất chỉnh sửa một số điều khoản, đại diện ADOR phản hồi rằng nếu không đồng ý với bản dự thảo hiện tại, gia đình nên cân nhắc lại việc ký kết. Điều này khiến các phụ huynh gần như không có nhiều cơ hội thay đổi những nội dung được cho là bất lợi cho con em mình.

Điểm thứ tư gây chú ý là quyền khai thác hình ảnh và giọng nói sau khi hợp đồng kết thúc. Theo những điều khoản được tiết lộ, ADOR có thể tiếp tục sử dụng hoặc cấp phép cho bên thứ ba khai thác tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của các thành viên sau khi hợp đồng hết hạn vào năm 2029.

ADOR có thể tiếp tục sử dụng hoặc cấp phép cho bên thứ ba khai thác tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của các thành viên sau khi hợp đồng hết hạn vào năm 2029

Phạm vi này còn được cho là bao gồm việc sử dụng công nghệ AI để tái tạo giọng nói và phát triển chatbot. Điều đó đồng nghĩa các thành viên có thể không còn toàn quyền quyết định việc sử dụng những yếu tố nhận diện cá nhân của mình, ngay cả khi không còn hoạt động dưới sự quản lý của công ty.

Cuối cùng là những quy định hạn chế hành vi và cách tính khoản đền bù hợp đồng. Nghệ sĩ có thể bị xem là vi phạm nếu có thái độ thiếu nghiêm túc, lơ là việc tự quản lý bản thân, yêu đương không phù hợp hoặc công khai phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín công ty, kể cả khi nội dung đó liên quan đến sự thật hay tin đồn.

Công thức tính tiền đền bù trong bản hợp đồng của Newjeans được cho là có thể khiến số tiền phải trả cao hơn so với cách tính trong hợp đồng mẫu của chính phủ

Bên cạnh đó, công thức tính tiền đền bù được cho là có thể khiến số tiền phải trả cao hơn so với cách tính trong hợp đồng mẫu của chính phủ. Thay vì lấy thu nhập trung bình của tất cả các tháng, hợp đồng chỉ tính những tháng nhóm thực sự tạo ra doanh thu. Các luật sư được tham vấn nhận định cách tính này có nguy cơ làm tăng đáng kể khoản tiền nghệ sĩ phải bồi thường nếu muốn chấm dứt hợp đồng.

Trước những thông tin được công bố, ADOR cho rằng hợp đồng mẫu do chính phủ Hàn Quốc ban hành chỉ mang tính chất tham khảo, trong khi hợp đồng ký kết với NewJeans là hợp pháp và đã được phụ huynh các thành viên chấp thuận. Ở chiều ngược lại, luật sư Roh Jong Eun nhận định bản hợp đồng có mức độ ràng buộc và hạn chế quyền tự do của nghệ sĩ hiếm thấy so với mặt bằng chung trong những năm gần đây.

Theo The New York Times, trường hợp của NewJeans một lần nữa đặt ra câu hỏi về cơ chế bảo vệ nghệ sĩ vị thành niên trong ngành công nghiệp K-pop

Theo The New York Times, trường hợp của NewJeans một lần nữa đặt ra câu hỏi về cơ chế bảo vệ nghệ sĩ vị thành niên trong ngành công nghiệp K-pop. Những cam kết cải cách được đưa ra trong nhiều năm qua vẫn chưa thể xóa bỏ những lo ngại về quyền lợi, điều kiện làm việc và vị thế thương lượng của các thần tượng trẻ trước các công ty quản lý.

Việc The New York Times công bố loạt điều khoản gây tranh cãi trong hợp đồng của NewJeans một lần nữa đưa nhóm trở thành tâm điểm chú ý. Kể từ khi công khai tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ADOR vào cuối tháng 11/2024, 5 thành viên liên tục vướng vào những tranh chấp pháp lý kéo dài và biến động về đội hình.

Việc The New York Times công bố loạt điều khoản gây tranh cãi trong hợp đồng của NewJeans một lần nữa đưa nhóm trở thành tâm điểm chú ý.

Tháng 11/2025, Haerin và Hyein xác nhận trở lại ADOR. Đến tháng 12, Hanni cũng quyết định tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty, trong khi ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle và cho biết vẫn đang thảo luận với Minji. Công ty đồng thời khởi kiện Danielle, một thành viên gia đình cô và Min Hee Jin, yêu cầu bồi thường. Đến tháng 6/2026, mức yêu cầu được điều chỉnh xuống 33,1 tỷ won tương đương với khoảng 638,83 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 7/2026, NewJeans bất ngờ đăng tải video 2026 Summer Of NewJeans cùng loạt hình ảnh có sự góp mặt của Hanni, Haerin, Hyein và Minji nhân kỷ niệm 4 năm debut. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài nhóm xuất hiện trong nội dung chung trên kênh chính thức. Tuy nhiên, ADOR vẫn chưa xác nhận đầy đủ kế hoạch hoạt động của đội hình 4 người.

Đoạn clip đăng tải vào tháng 7 của NewJeans với đội hình bốn thành viên

Tính đến đầu tháng 11/2026, nhóm chưa công bố ngày tái xuất. Trong khi đó, vụ kiện giữa ADOR với Danielle và Min Hee Jin vẫn tiếp tục được xét xử; tranh chấp riêng giữa HYBE và Min Hee Jin cũng tiếp tục kéo dài. Với những diễn biến hiện tại, khả năng NewJeans trở lại với đội hình đầy đủ gần như không còn, trong khi tương lai hoạt động của nhóm vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.