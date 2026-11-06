Bi Béo - con trai NSND Xuân Bắc bây giờ thế nào?

Con trai NSND Xuân Bắc có nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình.

Bi Béo là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc, hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cậu được đông đảo khán giả biết đến từ năm 6 tuổi, khi cùng bố tham gia chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? mùa 2. Với tính cách lém lỉnh, hài hước và những màn đối đáp tự nhiên, cậu nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem, trở thành một trong những gương mặt nhí được yêu thích của chương trình.

Bi Béo là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc được đông đảo khán giả biết đến từ năm 6 tuổi, khi cùng bố tham gia chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? mùa 2

Sau nhiều năm, Bi Béo có màn trưởng thành khiến nhiều người bất ngờ. Không còn là cậu nhóc mũm mĩm ngày nào, con trai NSND Xuân Bắc hiện sở hữu vóc dáng cao lớn, diện mạo chững chạc và phong cách ăn mặc trưởng thành hơn. Từ cậu bé mũm mĩm, có gương mặt bầu bĩnh ngày nào, con trai Xuân Bắc hiện đã cao lớn, vóc dáng thay đổi rõ rệt. Gương mặt cũng trở nên chững chạc hơn, không còn vẻ ngây ngô của cậu nhóc từng xuất hiện trên truyền hình.

Từ cậu bé mũm mĩm, có gương mặt bầu bĩnh ngày nào, con trai Xuân Bắc hiện đã cao lớn, vóc dáng thay đổi rõ rệt.

Phong cách ăn mặc của Bi Béo cũng dần thể hiện cá tính riêng, thiên về trang phục rộng, tối màu và hơi hướng streetwear. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh của cậu trong chương trình năm nào.

Đáng chú ý, bên cạnh việc học tập, Bi Béo còn chủ động thử sức ở những lĩnh vực mới, trong đó có âm nhạc. Tháng 8/2025, Bi Béo bất ngờ debut rapper với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, phát hành MV T9 kết hợp cùng producer Ngô Hạo. Màn chào sân của con trai Xuân Bắc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi sản phẩm mang màu sắc rap đường phố, sử dụng autotune và có cách thể hiện khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách của MCK.

Bi Béo ra mắt MV T9 dưới nghệ danh Thiên Ngự Nguyên

Thời điểm MV ra mắt, MCK còn trực tiếp chia sẻ sản phẩm lên trang cá nhân, tag Xuân Bắc cùng lời nhận xét hài hước về màn lấn sân của đàn em. Chỉ sau 6 ngày, T9 cán mốc 2 triệu lượt xem trên YouTube.

MCK chia sẻ ca khúc T9 của Bi Béo lên trang các nhân

Sau khi phát hành, T9 không chỉ thu hút sự chú ý nhờ màn lấn sân bất ngờ của Bi Béo mà còn trở thành một trong những sản phẩm được chú ý trong làn sóng Drill tại Việt Nam. Với màu sắc rap đường phố, beat dồn dập và cách sử dụng autotune, ca khúc góp thêm một màu sắc mới cho dòng nhạc Drill đang được nhiều rapper trẻ khai thác. Đến nay, MV đã vượt 12 triệu lượt xem, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong lần đầu Bi Béo thử sức với vai trò rapper.

Sau thành công của T9, Bi Béo chưa có dự án âm nhạc nào mới

Sau T9, Bi Béo tiếp tục phát hành ca khúc Nếu Anh Không Có Nhẫn dưới nghệ danh GUCXIBI, kết hợp cùng Tizag và TAILOR M8S. Tuy nhiên, kể từ sản phẩm này, cậu chưa công bố thêm dự án âm nhạc mới. Dù có màn ra mắt nhận được nhiều sự quan tâm và đạt thành tích đáng kể trên YouTube, Bi Béo hiện chưa cho thấy định hướng theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp hay hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Ở tuổi 17, Bi Béo hiện chủ yếu tập trung cho việc học tập và cuộc sống cá nhân. Theo những chia sẻ gần đây của NSND Xuân Bắc, con trai nam nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn cuối cấp THPT, bên cạnh đó vẫn duy trì những hoạt động đời thường và thỉnh thoảng xuất hiện trong các câu chuyện được bố chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện về con trai

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện về con trai, từ việc tham gia hoạt động cùng lớp đến chuyện chủ động thức dậy từ sáng sớm để học bài. Những chi tiết đời thường này cho thấy một hình ảnh khác của Bi Béo bên cạnh vẻ ngoài hài hước từng quen thuộc với khán giả.

Trong khi đó, trên TikTok, Bi Béo cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, cho thấy sở thích và cá tính riêng ở tuổi 17. Nội dung được cậu chia sẻ khá đa dạng, từ những đoạn clip sinh hoạt cá nhân đến các video ca hát, thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc.

Bi Béo chơi guitar ca khúc để dành cho em của Danrangto

Gần đây, Bi Béo còn đăng tải hình ảnh chơi guitar ca khúc để dành cho em của Danrangto. Trên trang cá nhân, Bi Béo cũng từng đăng tải hình ảnh chụp chung với HIEUTHUHAI. Ngoài ra, cậu cũng có những tương tác và kết nối với một số gương mặt hoạt động trong cộng đồng rap Việt.

Bi Béo chụp ảnh cùng HIEUTHUHAI

Từ cậu bé gây ấn tượng bởi những màn đối đáp dí dỏm trong Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?, Bi Béo hiện đã trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn cách thể hiện bản thân. Màn thử sức với T9 cho thấy cậu có sự chủ động và hứng thú với âm nhạc, song ở thời điểm hiện tại, việc học vẫn là mối quan tâm chính. Khán giả vì thế vẫn dành sự chú ý cho hành trình trưởng thành của con trai NSND Xuân Bắc, chờ đợi xem cậu sẽ lựa chọn hướng đi nào trong tương lai.

Khán giả vì thế vẫn dành sự chú ý cho hành trình trưởng thành của con trai NSND Xuân Bắc, chờ đợi xem cậu sẽ lựa chọn hướng đi nào trong tương lai

Ảnh: FBNV