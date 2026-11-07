Sự hết thời của đồng đội G-Dragon: "Thiên tài sân khấu" mất hút bí ẩn, nay vật lộn duy trì hào quang

Từng làm mưa làm gió châu Á, nam ca sĩ nay chật vật tìm lại hào quang.

Những ngày gần đây, các video ghi lại những màn trình diễn của bộ đôi Trouble Maker đang lan truyền rầm rộ trên nền tảng TikTok, kéo theo sự hồi tưởng về một "thiên tài sân khấu" từng làm mưa làm gió khắp châu Á nhưng nay lại có một hành trình nghệ thuật đầy trập trùng và biến động. Nhắc đến Jang Hyun Seung, sinh năm 1989, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng sở hữu khả năng vũ đạo điêu luyện cùng chất giọng đặc biệt, người từng đứng chung vạch xuất phát với những biểu tượng hàng đầu của làng nhạc Hàn Quốc trước khi rẽ sang những ngã rẽ đầy thăng trầm.

Video ghi lại những màn trình diễn của Trouble Maker đang lan truyền rầm rộ trên nền tảng TikTok, kéo theo sự hồi tưởng về một "thiên tài sân khấu" từng làm mưa làm gió khắp châu Á

Nhắc đến Jang Hyun Seung, sinh năm 1989, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng sở hữu khả năng vũ đạo điêu luyện cùng chất giọng đặc biệt

Hành trình nghệ thuật của Jang Hyun Seung khởi đầu tại YG Entertainment, nơi anh là một trong những thực tập sinh đầy triển vọng và từng tham gia chương trình tài liệu sống còn nhằm tuyển chọn đội hình ra mắt cho BIGBANG. Dù sở hữu năng lực không thể phủ nhận và từng chung đội hình luyện tập sát cánh bên G-Dragon hay Taeyang, anh bị loại ở vòng đối đầu trực tiếp ngay trước thềm ra mắt chính thức, bỏ lỡ cơ hội debut cùng BIGBANG.

Jang Hyun Seung bị loại ở vòng đối đầu trực tiếp ngay trước thềm ra mắt chính thức, bỏ lỡ cơ hội debut cùng BIGBANG

Rời YG Entertainment, Jang Hyun Seung nhanh chóng gia nhập Cube Entertainment và nắm bắt cơ hội mới. Năm 2009, anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò hát chính và nhảy chính trong đội hình nhóm nhạc nam BEAST (sau này đổi tên thành Highlight) với tư cách là giọng ca chính kiêm nhảy chính. Sở hữu chất giọng mảnh nhưng sáng cùng khả năng vũ đạo điêu luyện, anh nhanh chóng cùng nhóm tạo nên loạt siêu hit ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như Fiction hay Beautiful.

Rời YG Entertainment, Jang Hyun Seung nhanh chóng gia nhập Cube Entertainment và nắm bắt cơ hội mới

Năm 2009, anh chính thức ra mắt khán giả với vai trò hát chính và nhảy chính trong đội hình nhóm nhạc nam BEAST (sau này đổi tên thành Highlight) với tư cách là giọng ca chính kiêm nhảy chính

Không dừng lại ở thành công cùng nhóm, đỉnh cao sự nghiệp của Hyun Seung thực sự bùng nổ vào năm 2011 khi anh kết hợp cùng HyunA để tạo nên bộ đôi dự án Trouble Maker. Sự kết hợp táo bạo và đầy quyến rũ này ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn toàn châu Á với hai siêu hit Trouble Maker và Now, đưa tên tuổi của cả hai lên hàng ngôi sao xu hướng nhờ những bước nhảy ăn ý và thần thái sân khấu.

Có thể nói, trong giai đoạn này, Hyun Seung là một trong những thành viên được công ty quản lý nâng đỡ và tạo điều kiện phát triển nhiều nhất. Tiếp nối những thành công trước đó, anh ra mắt album solo mang tên MY với ca khúc chủ đề Ma First vào năm 2015, khẳng định dấu ấn cá nhân vô cùng sắc nét.

Không dừng lại ở thành công cùng nhóm, đỉnh cao sự nghiệp của Hyun Seung thực sự bùng nổ vào năm 2011 khi anh kết hợp cùng HyunA để tạo nên bộ đôi dự án Trouble Maker

Siêu hit Trouble Maker đưa tên tuổi của cả hai lên hàng ngôi sao xu hướng nhờ những bước nhảy ăn ý và thần thái sân khấu

Thế nhưng, đỉnh cao hào quang đôi khi lại đi kèm với những áp lực khôn lường và biến cố lớn trong sự nghiệp. Vào năm 2016, Jang Hyun Seung chính thức rời khỏi nhóm BEAST sau một khoảng thời gian dài vướng vào những tranh cãi gay gắt liên quan đến thái độ làm việc và sự thiếu tập trung trong các hoạt động chung của nhóm. Sau khi chia tay BEAST, nam nghệ sĩ từng viết một bức thư công khai gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì những thiếu sót trong quá khứ. Quyết định rời đi này để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ, đồng thời khép lại một chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Khoảng lặng kéo dài khi anh tiếp tục đối mặt với nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2018, và sau khi xuất ngũ, anh thử sức trở lại với một số sản phẩm âm nhạc cá nhân như đĩa đơn I Just Can't Stop Loving You nhưng chưa thể tạo nên tiếng vang lớn như kỳ vọng.

Vào năm 2016, Jang Hyun Seung chính thức rời khỏi nhóm BEAST sau một khoảng thời gian dài vướng vào những tranh cãi gay gắt liên quan đến thái độ làm việc và sự thiếu tập trung trong các hoạt động chung của nhóm

Khoảng lặng kéo dài khi anh tiếp tục đối mặt với nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2018, và sau khi xuất ngũ, anh thử sức trở lại với một số sản phẩm âm nhạc cá nhân nhưng chưa thể tạo nên tiếng vang lớn như kỳ vọng

Hành trình tìm lại ánh hào quang trong giai đoạn sau này chứng kiến nhiều ngã rẽ chông chênh của nam nghệ sĩ tài năng. Tới năm 2021, anh chính thức chấm dứt hợp đồng với Cube Entertainment, đổi nghệ danh thành ABLE và đầu quân cho công ty quản lý mới Mine Field với kỳ vọng tìm kiếm một không gian âm nhạc tự do hơn. Dù nỗ lực tái định hình bản thân, việc tìm lại ánh hào quang rực rỡ như những năm tháng tuổi trẻ vô cùng gian nan trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường âm nhạc Kpop.

Tới năm 2021, anh chính thức chấm dứt hợp đồng với Cube Entertainment, đổi nghệ danh thành ABLE

Dù nỗ lực tái định hình bản thân, việc tìm lại ánh hào quang rực rỡ như những năm tháng tuổi trẻ vô cùng gian nan trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường âm nhạc Kpop

Bước sang năm 2026, nam nghệ sĩ cho thấy những tín hiệu trở lại đầy tích cực. Tháng 5/2026, Jang Hyun Seung chính thức tái xuất với đĩa đơn mang tên My Only One, đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo trong hành trình âm nhạc cá nhân. Đặc biệt, vào tháng 6/2026, anh nhận được sự chú ý lớn khi xuất hiện làm khách mời trên chương trình trực tuyến Zip Daesung.

Vào tháng 6/2026, anh nhận được sự chú ý lớn khi xuất hiện làm khách mời trên chương trình trực tuyến Zip Daesung

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Jang Hyun Seung, công chúng không khỏi tiếc nuối cho một tài năng âm nhạc của Kpop

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Jang Hyun Seung, công chúng không khỏi tiếc nuối cho một tài năng âm nhạc của Kpop. Sở hữu nền tảng vũ đạo xuất sắc, giọng hát cá tính cùng khí chất trình diễn khác biệt, anh từng chạm tới những đỉnh cao mà nhiều idol mơ ước. Dù sự nghiệp trải qua nhiều gập ghềnh và những khoảng lặng kéo dài, hình ảnh một "thiên tài sân khấu" biến hóa đa dạng của Jang Hyun Seung vẫn luôn lưu giữ một vị trí đặc biệt trong lòng những người yêu âm nhạc Kpop.

Ảnh: X