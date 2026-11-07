Thành viên đẹp nhất BLACKPINK: Visual "gánh còng lưng", nhảy đơ cứng như lập trình AI lỗi

Kỹ năng trình diễn của nữ thần tượng vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Chiều 7/11, Jisoo chính thức mang ca khúc mới ADDICTED lên sân khấu Show! Music Core. Đây là lần đầu tiên nữ thần tượng trình diễn ca khúc này trên một chương trình âm nhạc, đánh dấu màn quảng bá trực tiếp được người hâm mộ chờ đợi kể từ ngày sản phẩm phát hành.

Sân khấu ADDICTED đầu tiên của Jisoo

Trên sân khấu Show! Music Core, Jisoo xuất hiện trong bộ trang phục biểu diễn gồm áo ôm sát kết hợp quần dài được thiết kế bất đối xứng, một bên dài và bên còn lại được cắt ngắn, tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Các chi tiết cầu kỳ trong thiết kế được kết hợp cùng phần vũ đạo và cách dàn dựng sân khấu của ADDICTED. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trình diễn ca khúc này trên một chương trình âm nhạc, đưa sản phẩm mới đến gần hơn với khán giả thông qua sân khấu trực tiếp.

Jisoo trên sân khấu đầu tiên của ADDICTED

Bên cạnh sự hào hứng của người hâm mộ khi Jisoo lần đầu mang ADDICTED lên sân khấu âm nhạc, màn trình diễn cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều. Phần vũ đạo của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất, khi một bộ phận khán giả nhận xét các động tác còn thiếu độ linh hoạt, có phần cứng và đơn điệu so với tiết tấu sôi động của ca khúc.

Một số ý kiến còn ví chuyển động của Jisoo như robot, cho rằng phần điệp khúc chưa đủ bùng nổ và chưa tạo được điểm nhấn về vũ đạo. Bên cạnh đó, trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm của nữ thần tượng cũng vấp phải những nhận xét chưa tích cực.

Nhiều ý kiến trái chiều về màn trình diễn của Jisoo

Trên mạng xã hội, vũ đạo của Jisoo cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi được đặt lên bàn cân với bản vũ đạo gốc do biên đạo Lee Jung thực hiện. Một số khán giả cho rằng phần động tác vốn có nhiều điểm nhấn nhưng khi được Jisoo thể hiện lại chưa tạo được hiệu ứng tương tự. Bên cạnh những nhận xét về vũ đạo, cách trình diễn của nữ ca sĩ cũng được đem ra bàn luận khi các chuyển động còn thiếu tự nhiên, khiến tổng thể sân khấu chưa thực sự bắt mắt.

Trên mạng xã hội, vũ đạo của Jisoo cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi được đặt lên bàn cân với bản vũ đạo gốc do biên đạo Lee Jung thực hiện

Không chỉ gây chú ý bởi sự thay đổi hình ảnh, ADDICTED còn đánh dấu một thử nghiệm mới trong âm nhạc của Jisoo. Phát hành ngày 30/10, ca khúc mang âm hưởng Pop/Dance/EDM với phần beat điện tử dồn dập, tiết tấu nhanh và giai điệu gai góc. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn thử sức với những đoạn rap, kết hợp cách xử lý giọng hát mạnh mẽ hơn so với phong cách quen thuộc.

MV cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tạo hình gợi cảm, nổi loạn cùng loạt bối cảnh siêu thực. Tuy nhiên, khi đưa ADDICTED lên sân khấu trực tiếp, Jisoo tiếp tục vấp phải những ý kiến trái chiều về khả năng trình diễn, đặc biệt là vũ đạo và cách thể hiện ca khúc.

Không chỉ gây chú ý bởi sự thay đổi hình ảnh, ADDICTED còn đánh dấu một thử nghiệm mới trong âm nhạc của Jisoo

Trong suốt 10 năm hoạt động cùng BLACKPINK và phát triển sự nghiệp solo, Jisoo thường được nhắc đến nhiều nhất bởi nhan sắc nổi bật thay vì những dấu ấn về chuyên môn âm nhạc. Sở hữu visual được đánh giá cao, nữ ca sĩ nhiều lần trở thành tâm điểm nhờ diện mạo và sức hút hình ảnh. Tuy nhiên, ở khía cạnh tài năng, cô vẫn chưa thoát khỏi những tranh luận về giọng hát và khả năng trình diễn.

Ngay từ thời còn hoạt động cùng BLACKPINK, Jisoo đã không ít lần bị đặt lên bàn cân với ba thành viên còn lại về kỹ năng thanh nhạc. Chất giọng, cách xử lý ca khúc và khả năng làm chủ sân khấu của nữ thần tượng thường nhận về những ý kiến trái chiều. Khi chuyển sang hoạt động solo, những tranh luận này vẫn tiếp tục xuất hiện.

Jisoo luôn gây tranh cãi về kỹ năng trình diễn dù sức hút về nhan sắc là không thể chối bỏ

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức hút truyền thông lớn, Jisoo vẫn chưa tạo được dấu ấn âm nhạc tương xứng với độ nhận diện của mình. Không ít ý kiến cho rằng nhan sắc vẫn đang là lợi thế nổi bật nhất, phần nào lấn át những khía cạnh chuyên môn mà nữ ca sĩ cần chứng minh.

Sân khấu ADDICTED lần này một lần nữa khiến những tranh luận về năng lực trình diễn của Jisoo trở nên đáng chú ý. Sau 10 năm hoạt động, nữ ca sĩ vẫn đứng trước bài toán làm thế nào để chứng minh thực lực, thay vì chỉ dựa vào lợi thế nhan sắc và danh tiếng sẵn có.