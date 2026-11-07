Người đàn ông SN 1990 giã từ khu ổ chuột, 4 năm kiếm hơn 33 nghìn tỷ

Rời khu ổ chuột, người đàn ông SN 1990 nay đổi đời kiếm hàng nghìn tỷ.

Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd vừa chính thức khép lại hành trình đầy ấn tượng khi cán mốc doanh thu vượt 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 33.000 tỷ VNĐ. Thành tích này đưa chuỗi đêm diễn của ngôi sao người Canada trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nghệ sĩ nam. Sau hơn 4 năm tổ chức với quy mô sân vận động hoành tráng, tour diễn đã ghi nhận những con số kỷ lục trong ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp với 176 đêm diễn tại 67 thành phố thuộc 30 quốc gia, thu hút hơn 9 triệu khán giả mua vé tham dự.

Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd vừa chính thức khép lại hành trình đầy ấn tượng khi cán mốc doanh thu vượt 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 33.000 tỷ VNĐ

Thành tích này đưa chuỗi đêm diễn của ngôi sao người Canada trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nghệ sĩ nam

Khởi động từ tháng 7/2022, After Hours Til Dawn ban đầu được xây dựng nhằm quảng bá cho hai album phòng thu After Hours và Dawn FM, sau đó tiếp tục mở rộng lịch trình khi The Weeknd phát hành album Hurry Up Tomorrow vào năm 2025. Sức hút của tour diễn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn cuối. Chỉ tính riêng trong năm 2026, chuyến lưu diễn đã bán ra hơn 3 triệu vé, mang về doanh số trên 500 triệu USD.

Khởi động từ tháng 7/2022, After Hours Til Dawn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn cuối

Chỉ tính riêng trong năm 2026, chuyến lưu diễn đã bán ra hơn 3 triệu vé, mang về doanh số trên 500 triệu USD

Tháng 7/2026, nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard với doanh thu hơn 120 triệu USD cùng gần 900.000 vé được bán ra chỉ trong vòng một tháng

Tháng 7/2026, nam ca sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard với doanh thu hơn 120 triệu USD cùng gần 900.000 vé được bán ra chỉ trong vòng một tháng. After Hours Til Dawn hiện đứng thứ ba về doanh thu lịch sử, chỉ xếp sau Eras Tour của Taylor Swift (hơn 2 tỷ USD) và Music of the Spheres Tour của Coldplay (hơn 1,5 tỷ USD), chính thức vượt qua kỷ lục 939 triệu USD của Elton John với tour Farewell Yellow Brick Road. Bên cạnh giá trị thương mại, dự án này còn đóng góp tích cực cho cộng đồng khi quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nạn đói, giáo dục và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu.

Bên cạnh giá trị thương mại, dự án này còn đóng góp tích cực cho cộng đồng khi quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nạn đói, giáo dục và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu

Dù hiện tại kiếm hàng tỷ USD, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã đi qua một hành trình gian khó từ điểm xuất phát vô cùng thiếu thốn. The Weeknd, tên thật là Abel Makkonen Tesfaye, sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Ethiopia tại Canada. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone năm 2015, nam ca sĩ từng trải lòng về quá khứ nghèo khó, tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn và khoảng thời gian trôi dạt sau khi quyết định bỏ học. Anh rời khỏi nhà, sống lang bạt, ngủ nhờ trên ghế sofa tại nhà người quen và đối mặt với nhiều rủi ro xã hội.

Dù hiện tại kiếm hàng tỷ USD, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã đi qua một hành trình gian khó từ điểm xuất phát vô cùng thiếu thốn

Nam ca sĩ từng có quá khứ nghèo khó, tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn và khoảng thời gian trôi dạt sau khi quyết định bỏ học

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2010 khi anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội bằng cách đăng tải ẩn danh các ca khúc What You Need, Loft Music và The Morning lên nền tảng YouTube. Những giai điệu mới lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của rapper Drake. Việc Drake tương tác và nâng đỡ đã giúp nam ca sĩ có được điểm tựa quan trọng để từng bước tiến vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2010 khi anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội bằng cách đăng tải ẩn danh các sản phẩm âm nhạc lên nền tảng YouTube

Việc Drake tương tác và nâng đỡ đã giúp nam ca sĩ có được điểm tựa quan trọng để từng bước tiến vào ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp

Sau sự chú ý ban đầu, The Weeknd tạo dựng tiếng vang lớn thông qua bộ ba mixtape ra mắt năm 2011 gồm House of Balloons, Thursday và Echoes of Silence. Phong cách sáng tạo kết hợp giữa R&B đương đại, pop và âm hưởng điện tử mang sắc thái điện ảnh dần giúp nam ca sĩ khẳng định chỗ đứng riêng biệt. Anh phát hành album phòng thu đầu tay Kiss Land vào năm 2013, trước khi bùng nổ thành ngôi sao toàn cầu với Beauty Behind the Madness vào năm 2015 cùng hai bản hit Can't Feel My Face và The Hills.

Phong cách sáng tạo kết hợp giữa R&B đương đại, pop và âm hưởng điện tử mang sắc thái điện ảnh dần giúp nam ca sĩ khẳng định chỗ đứng riêng biệt

Album Starboy ra mắt năm 2016 tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu của nam nghệ sĩ

Tiếp nối thành công, album Starboy ra mắt năm 2016 tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu của nam nghệ sĩ. Đến năm 2019, đĩa đơn Blinding Lights từ album After Hours (2020) đã tạo nên hiện tượng toàn cầu, trở thành một trong những bản hit thành công nhất lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sự nghiệp của anh tiếp tục được nối dài qua album Dawn FM (2022) và dự án Hurry Up Tomorrow (2025) khép lại chuỗi bộ ba tác phẩm nghệ thuật. Tính đến nay, The Weeknd đã sở hữu 4 giải Grammy cùng hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số.

Đĩa đơn Blinding Lights từ album After Hours (2020) đã tạo nên hiện tượng toàn cầu

Tính đến nay, The Weeknd đã sở hữu 4 giải Grammy cùng hàng loạt kỷ lục về lượt nghe trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số

Từ một cậu bé nghèo khó sống nơi khu ổ chuột và từng phải ngủ nhờ nhà bạn, The Weeknd đã vươn lên trở thành người đàn ông sở hữu thương hiệu âm nhạc trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Từ một cậu bé nghèo khó sống nơi khu ổ chuột và từng phải ngủ nhờ nhà bạn, The Weeknd đã vươn lên trở thành người đàn ông sở hữu thương hiệu âm nhạc trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Thành công vượt mốc 1,3 tỷ USD doanh thu cùng 9 triệu khán giả toàn cầu không chỉ đại diện cho một cột mốc tài chính mà còn cho thấy sức hút toàn cầu cũng như tầm ảnh hưởng của The Weeknd đối với nền âm nhạc đại chúng đương đại.

Ảnh: Tổng hợp