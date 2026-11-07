Bữa ăn của nam ca sĩ vừa thu hơn 33.000 tỷ đồng, có ngày gọi đồ từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm

Hơn 300 đơn giao đồ ăn, có ngày gọi 4 bữa từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm và một chiếc hamburger khoảng 340.000 đồng được chính anh gọi là “ngon nhất thế giới”.

Đó là khẩu vị của The Weeknd, nam ca sĩ vừa khép lại chuyến lưu diễn thu về hơn 1,3 tỷ USD tương đương khoảng 33.700 tỷ đồng Việt Nam đồng, theo Tuổi Trẻ.

Ngày 3/11/2026, The Weeknd chính thức khép lại hành trình After Hours Til Dawn Tour bằng đêm diễn tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo số liệu được Live Nation công bố và Billboard xác nhận, tour diễn kéo dài từ năm 2022 đã đi qua 176 đêm diễn, 67 thành phố, 30 quốc gia trên 5 châu lục, bán hơn 9 triệu vé và thu về hơn 1,3 tỷ USD.

The Weeknd vừa khép lại chuyến lưu diễn thu về hơn 1,3 tỷ USD, tương đương khoảng 33.700 tỷ đồng Việt Nam

Thành tích này đưa nam ca sĩ lên vị trí thứ 3 trong danh sách những tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, chỉ sau Eras Tour của Taylor Swift và Music of the Spheres của Coldplay. Đây cũng là tour diễn thứ ba trong lịch sử vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD. Đáng chú ý, The Weeknd hiện nắm giữ kỷ lục tour diễn có doanh thu cao nhất của một nghệ sĩ solo nam.

Bên cạnh những con số gây choáng ngợp, đời sống thường ngày của chủ nhân bản hit Blinding Lights cũng có nhiều điều thú vị, đặc biệt là chuyện ăn uống. Từ những đơn hàng giao tận nhà lúc rạng sáng, món hamburger được chính anh ca ngợi là ngon nhất thế giới đến những bữa tối sang trọng tại Pháp và Hong Kong, khẩu vị của nam ca sĩ có khá nhiều điều đáng khám phá.

Hơn 300 đơn đặt đồ ăn, có ngày gọi tới 4 bữa: Thực đơn của The Weeknd có gì?

Năm 2020, nền tảng giao đồ ăn Postmates (hiện thuộc hệ sinh thái Uber) từng dành riêng một bài viết trong chuyên mục The Receipt để tiết lộ lịch sử đặt món của The Weeknd. Theo đó, nam ca sĩ đã thực hiện hơn 300 đơn hàng trên nền tảng này trong nhiều năm.

Đáng chú ý, trong thời gian thu âm album After Hours, anh thường xuyên đặt đồ ăn từ các nhà hàng địa phương tại Los Angeles. Postmates cho biết The Weeknd có xu hướng ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời đặc biệt yêu thích pasta và các món tráng miệng.

Danh sách 5 món được nam ca sĩ đặt nhiều nhất cũng được tiết lộ, gồm Keto Smoothie từ Kreation, Spicy Rigatoni Vodka của Crossroads, Beyond Cheeseburger từ Fresh on Sunset, các món ăn tại quầy Hot Bar của Erewhon và Deep Fried Oreos từ The Carving Board.

Trong đó, Spicy Rigatoni Vodka là món pasta khá hấp dẫn với phần sốt vodka cà chua có vị cay nhẹ, còn Beyond Cheeseburger là hamburger sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Trái ngược với những lựa chọn tương đối lành mạnh này, Deep Fried Oreos lại là món tráng miệng chiên ngập dầu, kết hợp bánh Oreo giòn bên ngoài và phần nhân ngọt bên trong.

Không chỉ có những món quen thuộc, lịch sử đặt đồ ăn của The Weeknd còn ghi nhận một ngày đặc biệt vào 27/4/2018. Hôm đó, nam ca sĩ lập kỷ lục cá nhân khi đặt tới 4 đơn hàng từ 4 nhà hàng khác nhau, trải dài từ 3 giờ sáng đến 11 giờ đêm.

Đơn đầu tiên được đặt lúc 3 giờ sáng tại Denny's, gồm Double Cheeseburger, pancake bơ đậu phộng, mozzarella cheese sticks, sandwich gà và một số món khác. Đến 11 giờ trưa, anh tiếp tục gọi đồ từ The Cheesecake Factory với salad cá ngừ, salad gà xoài bơ, Tex Mex Eggrolls và Cajun Chicken Littles.

Buổi tối, thực đơn được thay đổi với Yellowfin Tuna Salad và Sliders Royale từ nhà hàng Joey. Đến 11 giờ đêm, The Weeknd tiếp tục đặt Mixed Kabob, Chicken Kabob, salad Tabbouleh và Cheese Rolls từ nhà hàng Almaza.

Từ hamburger, pancake, salad đến các món thịt nướng kiểu Trung Đông, thực đơn trong một ngày của nam ca sĩ khá phong phú. Đặc biệt, đơn hàng đầu tiên trong ngày được đặt vào lúc 3 giờ sáng cũng phần nào cho thấy lịch sinh hoạt không mấy cố định của một nghệ sĩ thường xuyên làm việc trong phòng thu.

Từ hamburger được gọi là ngon nhất thế giới đến những bữa tối xa hoa cùng các ngôi sao

Nếu những đơn hàng giao tận nhà cho thấy khía cạnh gần gũi trong thói quen ăn uống thì những lần The Weeknd trực tiếp ghé nhà hàng lại hé lộ thêm nhiều sở thích thú vị.

Một trong những câu chuyện được chú ý là lần nam ca sĩ ghé Burger Champ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, vào tháng 5/2023. Tại đây, anh thưởng thức món Glamorous Burger và sau đó chia sẻ trên mạng xã hội lời khen dành cho chiếc bánh, gọi đây là "The Greatest Burger in the World" (chiếc hamburger ngon nhất thế giới).

Hình ảnh The Weeknd thưởng thức tại Burger Champ được đăng tải trên Instagram của nhà hàng

Theo giới thiệu của nhà hàng, Glamorous Burger sử dụng 160g thịt bò Black Angus, kết hợp phô mai cheddar, bacon giòn, hành tím caramel, ketchup và mù tạt, ăn kèm khoai tây chiên. Đây là kiểu hamburger khá đầy đặn, kết hợp vị ngọt của thịt bò, độ béo của phô mai và chút mặn giòn từ thịt xông khói.

Điều thú vị là câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tháng 9/2026, khi trở lại Lisbon, The Weeknd tiếp tục ghé Burger Champ và gọi lại đúng món hamburger từng khiến anh thích thú 3 năm trước. Theo thông tin từ nhà hàng, anh còn gọi thêm cheesecake Oreo cho phần tráng miệng.

Để đánh dấu lần trở lại của vị khách đặc biệt, Burger Champ thậm chí còn đặt một tấm ảnh của nam ca sĩ tại chiếc bàn anh từng ngồi trong lần ghé thăm năm 2023. Chi tiết này khiến câu chuyện về chiếc hamburger càng được người hâm mộ quan tâm.

Món hamburger yêu thích của nam ca sĩ gốc Canada

Không chỉ yêu thích hamburger, The Weeknd còn từng tiết lộ một nhà hàng yêu thích khi ghé thăm miền Nam nước Pháp. Trong cuộc trò chuyện với Condé Nast Traveler năm 2018, nam ca sĩ nhắc đến Mamo le Michelangelo tại Juan-les-Pins, một nhà hàng Italy nổi tiếng với những món ăn sử dụng nấm truffle. Anh cũng dành sự yêu thích cho trải nghiệm ẩm thực tại Eden-Roc Grill thuộc khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc.

Trong khi đó, khi nói về món ăn gắn với nguồn gốc gia đình, The Weeknd từng bày tỏ tình yêu dành cho ẩm thực Ethiopia trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2015. Nam ca sĩ chia sẻ rằng đây là một trong những nền ẩm thực ngon nhất, dù anh cũng hài hước thừa nhận đồ ăn khá nhiều chất béo. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người Ethiopia, The Weeknd từng lớn lên cùng những món ăn truyền thống của quê hương.

Gần đây hơn, vào tháng 10/2026, trước những đêm diễn tại Hong Kong trong khuôn khổ After Hours Til Dawn Tour, The Weeknd còn có một bữa tối đáng nhớ cùng tài tử Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tại sự kiện riêng của Cartier, được tổ chức ở La Résidence.

Tháng 10/2026, The Weeknd còn có một bữa tối đáng nhớ cùng tài tử Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Thực đơn gồm 4 món do đầu bếp Marco Antonio Li Voti thực hiện, mang phong cách Italy cao cấp. Mở đầu là trứng nấu chậm cùng nấm theo mùa và nấm truffle trắng Alba. Tiếp đó là fettuccia với bào ngư, sốt tỏi và ớt. Món chính là thăn bò Wagyu ăn cùng tôm Carabinero, trước khi kết thúc bằng món tráng miệng hình cầu chocolate kết hợp hạt phỉ Piedmont và nấm truffle trắng.

Sau bữa ăn, The Weeknd còn viết lời cảm ơn lên thực đơn dành cho đầu bếp, ký tên và gửi lời nhắn tới hai người bạn đồng hành trong buổi tối hôm đó.

Sau bữa ăn, nam ca sĩ còn viết lời cảm ơn lên thực đơn dành cho đầu bếp, ký tên và gửi lời nhắn tới hai người bạn đồng hành trong buổi tối hôm đó.

Từ những đơn hàng hamburger lúc rạng sáng đến những bữa tối với thực đơn cao cấp tại các nhà hàng nổi tiếng, có thể thấy khẩu vị của The Weeknd khá đa dạng. Dù đang ở phòng thu, nghỉ ngơi sau buổi biểu diễn hay có mặt tại một thành phố mới trong chuyến lưu diễn, ẩm thực vẫn là một phần thú vị trong cuộc sống của nam ca sĩ.