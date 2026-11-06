Cuối tuần rồi, hãy nấu thực đơn 5 món nhanh ngon đảm bảo cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo gợi ý thực đơn 5 món ăn ngon mà nấu siêu nhanh cho bữa cơm cuối tuần này nhé.

Một tuần trôi qua nhanh thật, và cuối tuần lại đến rồi. Hôm nay chúng ta hãy lên thực đơn cho bữa cơm tối thứ Sáu ngon miệng và tiết kiệm nhé. Dẫu là bữa ăn được cân nhắc và tính toán cẩn thận chi phí nhưng hãy luôn cân nhắc đến sự cân bằng dinh dưỡng và khẩu vị của gia đình mình. Bởi vì một bữa ăn tuy sử dụng nguyên liệu đơn giản nhưng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng luôn là yếu tố then chốt giúp các thành viên thích ăn ở nhà.

Hôm nay chúng ta hãy cùng xem xét một thực đơn 5 món trong đó có 4 món chính và một món canh. Tất cả đều là những món ăn thanh mát, giàu protein và dễ tiêu hóa, đặc biệt thích hợp cho bữa tối. Rất ngon. Các món ăn bao gồm: Cá hấp nước tương, trứng bác với tôm, sườn heo hầm ngô và đông trùng hạ thảo, rau bina xào tỏi, và thịt heo thái sợi xào măng. Giờ thì chúng ta hãy cùng tham khảo cách thực hiện thực đơn 5 món ăn này nhé.

Măng xào thịt heo thái sợi

Măng tre là loại thực phẩm phổ biến và dân dã, có độ giòn và mềm, nhưng chúng chứa axit oxalic nên cần được chần sơ trước khi sử dụng. Sau khi bạn mua măng về, cần bóc vỏ và rửa sạch. Sau đó, cho vào nồi nước và đun sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa và tiếp tục nấu trong 5 phút. Tiếp theo, vớt măng ra và ngâm trong nước lạnh. Bạn có thể mua lượng măng nhiều một chút luộc một lần và để dành ăn nhiều bữa. Sau khi luộc măng xong bạn thái thành lát mỏng (với măng củ) hoặc xé sợi (nếu là măng lá).

Thịt heo bạn rửa sạch sau đó thái thành dạng sợi và cho vào bát. Thêm chút nước tương, bột bắp rồi trộn đều, ướp trong khoảng 15 phút. Tiếp theo, thêm một chút dầu ăn vào chảo, cho tỏi băm, gừng băm và măng thái lát vào xào thơm. Sau đó cho ớt chuông xanh thái sợi, thịt heo, một ít nước tương, dầu hào và rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh và tăng hương vị. Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều.

Cuối cùng, rắc một chút bột thì là lên trên trước khi tắt bếp. Đây là một món ăn đơn giản mà chắc chắn các thành viên trong gia đình bạn rất thích, đặc biệt hợp với cơm.

Sườn heo hầm ngô và nấm đông trùng hạ thảo

Các nguyên liệu được sử dụng trong món canh này gồm sườn heo, ngô, cà rốt, một ít nấm đông trùng hạ thảo, một ít gừng thái lát và rượu nấu ăn để khử mùi tanh.

Cách nấu món canh này cũng rất đơn giản. Sau khi sơ chế sạch các nguyên liệu, cắt ngô thành miếng nhỏ, sườn heo chần sơ, nấm đông trùng hạ thảo rửa sạch, cà rốt cắt miếng... Cho tất cả nguyên liệu vào nồi áp suất, thêm vài quả táo đỏ, và đậy nắp rồi hầm trong khoảng 30 phút. Sau đó đợi van áp suất xả hết hơi, mở nắp cho muối và bột ngọt vào, khuấy đều rồi lấy ra bát tô và thưởng thức. Trong những ngày thời tiết lạnh khi chuyển mùa, ăn canh sườn heo hầm ngô và nấm đông trùng hạ thảo ấm nóng rất tốt cho dạ dày. Lưu ý, dùng nước nóng để nấu, và thêm muối và bột ngọt cho vừa ăn sau khi nấu xong.

Trứng bác tôm

Tôm giàu protein và ít chất béo, trong khi trứng tốt cho sức khỏe não bộ và là nguyên liệu phổ biến trong nhiều gia đình.

Các bước làm món ăn này vô cùng nhanh gọn. Đánh tan trứng với một chút muối đến khi hòa quyện. Cắt nhỏ hành tây và rửa sạch tôm rồi bóc vỏ, bỏ chỉ sống lưng. Chần tôm trong nước nóng cho đến khi chín, sau đó cho vào hỗn hợp trứng. Thêm dầu ăn vào chảo nóng, đợi cho dầu nóng thì đổ hỗn hợp tôm và trứng vào. Đợi trứng đông lại, thì dùng phới dẹt lật mặt và tiếp tục xào cho đến khi chín đều.

Cá hấp nước tương

Làm sạch cá kỹ lưỡng, đặc biệt chú ý loại bỏ lớp màng đen bên trong để khử mùi tanh. Sau đó, cắt cá thành từng miếng lớn, ướp với một chút muối trong vài phút, đặt lên đĩa, thêm một ít hoa hiên khô đã ngâm, nước tương, một chút đường và một thìa dầu ăn, rồi cho đặt lên xửng hấp khi nước trong nồi đã sôi. Hấp trên lửa lớn khoảng 10 phút, sau đó lấy ra, thêm hành lá thái nhỏ và dùng nóng để có hương vị ngon nhất.

Rau bina xào tỏi

Rau bina cũng chứa nhiều axit oxalic, vì vậy cần phải chần sơ trước. Sau khi rửa sạch thì cho vào nồi nước sôi, chần nhanh rồi vớt ra và để ráo nước. Đun nóng dầu trong chảo, phi thơm các lát tỏi rồi cho rau bina và muối cùng bột nêm vị gà vào, xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút.

Bạn thấy đó, với thực đơn 5 món ăn nhưng nấu đơn giản nên bạn có thể hoàn thành nhanh chóng. Hơn thế mỗi món ăn đều ngon miệng và giàu dinh dưỡng nên cả gia đình sẽ ăn sạch trong chớp mắt.