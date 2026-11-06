Shopee khởi động 11.11 cùng đại sứ thương hiệu UPRIZE

Shopee mở màn chuỗi hoạt động cùng tân đại sứ thương hiệu UPRIZE với TVC “Úm Ba La Shopee 11.11 - Sale Khủng Của Năm”, hứa hẹn mang đến các nội dung giải trí và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

‏Từ khách mời quen thuộc đến đại sứ thương hiệu Shopee‏

‏Tuần qua, Shopee chính thức công bố nhóm nhạc UPRIZE trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là dấu mốc mới trong hành trình đồng hành giữa Shopee và UPRIZE, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng trong mùa sale cuối năm.‏

‏UPRIZE chính thức trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm của Shopee.

Gồm bảy thành viên bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng, UPRIZE chính thức ra mắt với album đầu tay vào tháng 7 năm nay. Nhóm ghi dấu ấn với khả năng trình diễn cùng hình ảnh trẻ trung, năng động. ‏

‏Trước khi đảm nhận vai trò đại sứ, UPRIZE là gương mặt quen thuộc với cộng đồng người dùng Shopee, đặc biệt là những khán giả thường xuyên theo dõi các chương trình giải trí trên nền tảng. Bảy chàng trai chính là khách mời góp mặt xuyên suốt trong các tập Sao Thì Sao 2 phát sóng từ tháng 4 năm nay, tiếp đó là chương trình Sao Live Đỉnh Chóp tháng 6 cùng nhiều hoạt động đồng hành khác.‏

‏Chính vì vậy, thông tin UPRIZE chính thức trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm của Shopee đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ nhóm và người dùng. Bài đăng công bố nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ cùng các bình luận bày tỏ sự thích thú, tò mò về màn kết hợp này. Khi danh tính đại sứ đã rõ, điều được mong chờ tiếp theo chính là Shopee và UPRIZE sẽ mang đến những gì trong dịp 11.11 tới đây. ‏

‏Bài đăng công bố đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm UPRIZE nhận được nhiều lượt tương tác.

Không để khán giả chờ lâu, Shopee đã đăng tải TVC "Úm Ba La Shopee 11.11 - Sale Khủng Của Năm" ngay sau thông tin ra mắt đại sứ. Giai điệu bắt tai, dễ nhớ từ chính ca khúc "Úm Ba La" của UPRIZE kết hợp với những hình ảnh vui nhộn, đem tới không khí rộn ràng và màu sắc mới cho dịp sale 11.11. ‏

‏Song song với việc phủ sóng trên các nền tảng trực tuyến, hình ảnh tân đại sứ thương hiệu còn xuất hiện trên hệ thống quảng cáo ngoài trời, đưa các thành viên UPRIZE và sự kiện "Sale Khủng Của Năm 11.11" của Shopee đến gần hơn với công chúng.

‏UPRIZE và TVC "Úm Ba La Shopee 11.11 - Sale Khủng Của Năm" xuất hiện trên hệ thống quảng cáo ngoài trời.

‏‏Đón chờ UPRIZE với nhiều hoạt động hấp dẫn trong dịp sale 11.11‏

‏Tiếp nối TVC, vào 12h30 ngày 11.11 trên Shopee Live, người dùng sẽ có dịp cùng UPRIZE khám phá không gian "công viên giải trí Shopee" trong tập mới của Sao Thì Sao 2. Đây là điểm hẹn để khán giả vừa gặp idol, theo dõi chương trình giải trí, vừa tận hưởng không khí mua sắm ngày 11.11 ngay trên ứng dụng.‏

‏Tái ngộ Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt, các thành viên UPRIZE sẽ cùng tham gia loạt trò chơi tương tác và thử thách thú vị. Những màn phối hợp, đối đáp giữa UPRIZE và dàn khách mời hứa hẹn mang đến nhiều tình huống bất ngờ, hài hước.‏

‏Theo chân UPRIZE khám phá "công viên giải trí Shopee" cùng Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt tại Sao Thì Sao 2, lúc 12h30 ngày 11.11 trên Shopee Live.

‏Ngoài ra, UPRIZE sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ khác trong dịp sale 11.11 với những hoạt động đang dần được hé lộ. ‏

‏Đừng quên theo dõi các kênh chính thức của Shopee để cập nhật thông tin mới nhất về các hoạt động đồng hành của UPRIZE và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn trong sự kiện "Sale Khủng Của Năm 11.11" diễn ra từ nay đến ngày 13.11. ‏