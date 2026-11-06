Mùa lễ hội gõ cửa, đừng bỏ qua bí quyết này nếu muốn có ngay một bàn tiệc đủ đầy

Chỉ với vài thao tác đặt món, một bàn tiệc no nê với vịt quay, lẩu Thái cùng các món ăn vặt như bánh tráng trộn và chè mát lạnh vẫn có thể được chuẩn bị nhanh gọn nhờ ShopeeFood.

Với nhiều người, cuối năm là thời điểm thích hợp để dành thời gian cho những cuộc hẹn cùng gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Dù là bữa tiệc sum vầy tại nhà, một bữa ăn cùng hội bạn hay buổi liên hoan ấm cúng tại văn phòng, những món ngon luôn là một phần không thể thiếu để góp thêm niềm vui cho mỗi khoảnh khắc.

Không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, chỉ với vài thao tác trên ứng dụng ShopeeFood, bạn đã có thể dễ dàng đặt đủ từ món chính, đồ ăn vặt đến tráng miệng để quây quần bên người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Để bàn tiệc thêm phong phú và hấp dẫn, hãy thử khám phá một vài gợi ý đáng thử dưới đây cho những buổi gặp gỡ dịp cuối năm.

Vịt quay đậm đà - món chính hấp dẫn trên bàn tiệc

Nếu đang tìm một món ăn vừa chắc bụng, vừa đủ hấp dẫn để cả nhóm cùng thưởng thức thì vịt quay chắc chắn là cái tên nên có trong danh sách. Một đĩa vịt quay được chặt sẵn, bày ra giữa bàn, mọi người vừa trò chuyện vừa gắp từng miếng thịt thì còn gì hợp không khí tụ tập hơn!

Vịt quay thơm ngon - Món chính được cả nhóm mong đợi.

Trong thực đơn lần này, nửa con vịt quay từ Quán Anh Bảo - Vịt Quay Kinh Bắc là lựa chọn mở màn khá lý tưởng. Phần vịt được chặt thành từng miếng vừa ăn, lớp da bên ngoài vàng óng, trông bóng bẩy và hấp dẫn. Điểm đáng chú ý là phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng, chắc thịt, không bị khô hay bở. Gia vị tẩm ướp đậm đà, thấm vào từng thớ thịt nên khi ăn riêng đã khá vừa miệng.

Để món ăn thêm tròn vị, đừng quên phần nước chấm xì dầu sánh đặc và rau mùi tàu ăn kèm. Vị ngọt của thịt vịt, chút béo của lớp da cùng nước chấm đậm đà và hương thơm của rau tạo nên sự kết hợp rất bắt miệng. Đây cũng là kiểu món ăn dễ chia phần, phù hợp đặt ở trung tâm bàn tiệc để mọi người có thể cùng thưởng thức.

Bún Thái và lẩu Thái - chút ấm nóng phù hợp với tiết trời cuối năm se lạnh

Những bữa tiệc cuối năm sẽ thêm phần phong phú với các lựa chọn món ngon đa dạng, từ món ăn chung đến những phần ăn riêng theo sở thích của mỗi người. Nếu yêu thích hương vị chua cay đậm đà, bún Thái hải sản của Khao San là một lựa chọn có thể tham khảo.

Một phần bún mang đến khá nhiều topping như tôm, ngao, chả cá, đậu phụ chiên và nấm kim châm. Nước dùng có màu sắc bắt mắt, dậy mùi hải sản, kết hợp cùng hương sả chanh đặc trưng. Khi thưởng thức, vị chua cay đậm đà của nước dùng hòa cùng sợi bún mềm dai và các loại topping tạo nên một món ăn vừa đủ vị, đặc biệt hợp với những ngày thời tiết se lạnh.

Bún Thái Khao San với hương vị chua cay đậm đà, hấp dẫn, phù hợp cho những ngày se lạnh cuối năm.

Bên cạnh đó, các lựa chọn lẩu Thái của quán cũng rất đáng để cân nhắc. Quán có cả lẩu Thái cỡ nhỏ dành cho khoảng 2-3 người và nồi lớn phù hợp với nhóm khoảng 4-5 người. Phần đồ nhúng gồm nhiều nguyên liệu như tôm, mực, bò, gà, chả cá, xúc xích, ngao, rau, nấm và mì.

Một nồi lẩu nghi ngút khói đặt giữa bàn, mọi người cùng nhúng đồ ăn, vừa thưởng thức vừa trò chuyện chắc chắn sẽ khiến không khí buổi gặp mặt thêm phần ấm cúng. Ngoài ra, thực khách cũng có thể gọi thêm các món nhúng riêng như ba chỉ bò Mỹ, tôm, gà, đậu phụ, nấm hay rau lẩu tùy theo số lượng người ăn và sở thích.

Bánh tráng trộn - món ăn vặt để cuộc vui thêm rôm rả

Một bàn tiệc chỉ có món chính đôi khi vẫn chưa đủ. Đặc biệt với những buổi tụ tập bạn bè hay liên hoan văn phòng, các món ăn vặt có thể vừa ăn vừa trò chuyện luôn là phần không thể thiếu.

Và nếu muốn tìm một món có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt để mọi người cùng nhâm nhi, set mix đặc biệt 4 ngăn của Bánh Tráng Trộn 32 sẽ là lựa chọn thú vị.

Điểm đặc biệt của set này nằm ở cách chia thành bốn ngăn riêng biệt, mỗi ngăn lại mang một hương vị khác nhau. Có bánh tráng trộn mix bò chà bông với phần topping khô bò phủ khá đầy đặn, thêm trứng cút; có xoài lắc bò khô chua chua, ngọt ngọt, cay nhẹ kích thích vị giác. Bên cạnh đó là phần bánh tráng cuốn ăn liền nhỏ gọn và bánh tráng mix sốt với lớp mayonnaise, sốt màu vàng cùng lạc rang bùi bùi.

Thay vì phải gọi nhiều món riêng lẻ, một set kết hợp nhiều hương vị như thế này giúp cả hội có thêm lựa chọn, đặc biệt phù hợp với những nhóm thích ăn vặt nhưng mỗi người lại có một sở thích khác nhau. Hộp được chia ngăn riêng cũng khá tiện khi đặt lên bàn, mọi người có thể thoải mái thưởng thức mà không cần bày biện thêm quá nhiều.

Chè thập cẩm, chè sen cốm - kết thúc bữa tiệc bằng chút ngọt ngào

Sau một bàn tiệc có đủ món mặn, món cay và đồ ăn vặt, một chút đồ ngọt thanh mát sẽ là cách kết thúc khá trọn vẹn. Trong thực đơn lần này, hai món chè từ Chè Phan Cải là lựa chọn dành cho những ai thích các món tráng miệng đầy đặn topping.

Đầu tiên là chè sen cốm dẻo với phần cốm xanh khá nổi bật. Ngay khi mở nắp, hương thơm đặc trưng của cốm đã khá dễ nhận ra. Vị cốm dẻo thơm kết hợp cùng nước cốt dừa béo nhẹ, thạch và trân châu dai giòn tạo nên tổng thể hài hòa, không quá ngọt gắt.

Chè sen cốm dẻo với hương cốm thơm dịu hòa quyện cùng nước cốt dừa béo nhẹ và topping dai giòn.

Trong khi đó, chè thập cẩm đặc biệt lại phù hợp với hội mê topping. Một ly chè có sự kết hợp của đậu đen, đậu đỏ, trân châu bưởi, dừa khô và khoai dẻo. Mỗi nguyên liệu mang đến một kết cấu riêng, từ bùi bùi, mềm dẻo đến giòn sần sật. Vị ngọt vừa phải giúp món tráng miệng không bị ngấy, đặc biệt khi thưởng thức sau những món ăn đậm đà.

Kết hợp từ đa dạng topping, chè thập cẩm mang đến vị ngọt bùi hài hòa đủ để tổng kết một bữa ăn ấm cúng.

Hai món chè cũng là lựa chọn khá tiện lợi để gọi thêm cho cả nhóm, nhất là khi mỗi người muốn tự thưởng cho mình một phần tráng miệng sau bữa ăn.

Một bàn tiệc cuối năm không nhất thiết phải được chuẩn bị cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một đĩa vịt quay đậm đà, một nồi lẩu nóng hổi, vài món ăn vặt để nhâm nhi và chút chè ngọt mát cân bằng vị là đủ để mọi người có một buổi gặp mặt vui vẻ.

Điểm tiện lợi là những hương vị này đều có thể tìm kiếm và đặt giao tận nơi trên ShopeeFood. Dù là chuẩn bị bữa tối quây quần bên gia đình, buổi liên hoan tại văn phòng hay một cuộc hẹn xem phim cùng hội bạn, bạn đều có thể chủ động lựa chọn món ăn theo số lượng người và khẩu vị của cả nhóm.

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