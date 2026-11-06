30 món trên một sạp hàng, từ bánh giò đến khoai luộc: Logic kinh doanh phía sau những quầy quà sáng vỉa hè

Một chiếc bàn nhỏ trước khu văn phòng có thể bày đủ bánh giò, xôi, bánh chưng, ngô luộc, khoai luộc, trứng, bánh dày… Thoạt nhìn, đây chỉ là một quầy đồ ăn sáng bình dân, nhưng đó cũng là cách người bán mở rộng lựa chọn, đáp ứng nhiều nhu cầu và khiến mỗi lượt khách có thể mua nhiều hơn một món.

60

Một sạp nhỏ phục vụ đủ các món sáng cho mọi loại sở thích

7 giờ sáng, dòng người trước các tòa nhà văn phòng bắt đầu đông lên. Người vừa dựng xe đã vội nhìn đồng hồ, người tranh thủ mua đồ ăn cho đồng nghiệp, người cầm sẵn chiếc túi để lấy món quen thuộc rồi đi thẳng vào chỗ làm.

Ở một góc đường, chiếc bàn được phủ kín bởi đủ loại quà sáng. Bánh giò xếp cạnh bánh chưng, bên cạnh là rổ ngô và khoai luộc còn nóng. Một góc khác có bánh trôi, bánh dày, trứng luộc. Kế bên là thúng xôi phủ kín vẫn nóng hổi. Khách không cần mở thực đơn, cũng chẳng phải chờ người bán chế biến tại chỗ. Họ nhìn qua một lượt, chỉ món mình muốn mua rồi tiếp tục hành trình đến công ty.

Điều đáng chú ý là những món ăn này không hoàn toàn giống nhau về khẩu vị, độ no hay cách sử dụng. Có người muốn một chiếc bánh giò đủ cho bữa sáng, có người thích gói xôi cho chắc dạ, người khác chỉ cần một củ khoai hoặc bắp ngô để ăn nhẹ mà lại ‘healthy’. Cũng có khách mua thêm vài món để mang lên văn phòng chia cho đồng nghiệp.

Nếu chỉ bán một loại đồ ăn, người bán sẽ chủ yếu phục vụ nhóm khách có nhu cầu đúng với món đó. Khi đặt nhiều món lên cùng một sạp, phạm vi lựa chọn được mở rộng: người thích đồ nếp có xôi, bánh chưng; người muốn đổi vị có bánh giò, bánh dày; người cần một món ăn nhẹ có ngô, khoai hoặc trứng luộc.

Đây là điểm khác biệt của những quầy quà sáng nhiều món. Thay vì chuyên sâu vào một sản phẩm, người bán lựa chọn cách tập hợp nhiều món ăn quen thuộc trong cùng một điểm bán. Mỗi món có thể không phục vụ tất cả mọi người, nhưng tổng thể quầy hàng có cơ hội đáp ứng nhiều nhóm khách hơn.

Với dân công sở, lợi ích nằm ở sự tiện lợi: một điểm dừng có thể giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau. Với người bán, mỗi lượt khách đi qua cũng có thêm khả năng trở thành một giao dịch, ngay cả khi món họ định mua ban đầu không có sẵn hoặc hôm đó họ muốn đổi khẩu vị.

Bán nhiều món không chỉ để khách có thêm lựa chọn

Nhìn từ góc độ kinh doanh, danh mục hàng hóa trên một sạp quà sáng có thể được xem như một cách phân tán nhu cầu. Người bán không đặt toàn bộ kỳ vọng vào một món duy nhất mà chia sự chú ý của khách sang nhiều lựa chọn.

Chẳng hạn, một người hôm qua đã ăn xôi hôm nay có thể mua bánh giò. Người muốn thật no bụng, chắc dạ có thể chọn bánh chưng, trong khi người ăn kiêng giữ dáng chỉ cần 1 củ khoai lang hay 1 quả trứng luộc. Khi sở thích và nhu cầu của khách thay đổi theo từng ngày, một danh mục đủ đa dạng giúp quầy hàng có thêm cơ hội phục vụ họ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa càng nhiều món thì càng dễ bán. Mỗi món được đưa lên sạp đều cần có lý do tồn tại. Có nhóm khách yêu thích, phù hợp với nhu cầu ăn sáng, dễ lựa chọn và có thể kết hợp với những sản phẩm khác trong cùng quầy.

Một danh mục hàng hóa hợp lý thường cần sự cân đối giữa những món quen thuộc và những lựa chọn bổ sung. Các món như xôi, bánh giò hay bánh chưng có thể đóng vai trò là lựa chọn chính cho người cần một bữa sáng tương đối no. Trong khi đó, ngô, khoai và trứng luộc tạo thêm lựa chọn cho người muốn ăn nhẹ hoặc mua kèm.

Sự kết hợp này khiến quầy hàng không chỉ có nhiều mặt hàng hơn về số lượng, mà còn đa dạng hơn về công dụng trong mắt người mua. Khách có thể lựa chọn theo khẩu vị, mức độ đói hoặc số tiền muốn chi mà không phải chuyển sang một địa điểm khác.

Đây cũng là lý do những món ăn tưởng chừng không liên quan vẫn có thể cùng xuất hiện trên một chiếc bàn. Chúng không nhất thiết cạnh tranh trực tiếp với nhau; trong nhiều trường hợp, chúng bổ sung cho nhau để tạo thành một danh mục phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Từ một món quen đến cả túi đồ ăn: Giá trị của việc bán kèm

Một điểm thú vị khác nằm ở cách khách hàng đưa ra quyết định mua. Khi chỉ có một sản phẩm, giao dịch thường xoay quanh việc mua hay không mua món đó. Nhưng khi trước mắt là nhiều lựa chọn, khách có thể bắt đầu bằng một món quen rồi quyết định mua thêm.

Một nhân viên định mua chiếc bánh giò cho bữa sáng có thể lấy thêm quả trứng. Người mua xôi cho mình có thể tiện tay chọn thêm vài củ khoai cho gia đình. Một đồng nghiệp được nhờ mua đồ ăn cho cả nhóm cũng có thể chọn nhiều loại để mỗi người có một lựa chọn riêng.

Không phải khách hàng nào cũng mua nhiều món trong một lần, nhưng cách bày bán này tạo điều kiện để việc mua thêm diễn ra tự nhiên. Người mua không cần tìm thêm cửa hàng, còn người bán có cơ hội tăng giá trị của một giao dịch mà không nhất thiết phải thuyết phục khách bằng những chương trình khuyến mại phức tạp.

Dù vậy, bán kèm chỉ thực sự có ý nghĩa khi các món hàng phù hợp với nhu cầu của khách và lượng hàng được chuẩn bị tương đối sát với sức mua. Nếu một món ít người chọn nhưng chiếm quá nhiều diện tích hoặc thường xuyên bị tồn lại, sự đa dạng có thể trở thành gánh nặng thay vì lợi thế.

Bởi vậy, đằng sau một sạp hàng có hàng chục món không chỉ là việc người bán muốn mang thật nhiều đồ ăn ra đường. Đó còn là quá trình lựa chọn xem nên bán món gì, món nào có thể đi cùng nhau và loại nào phù hợp với nhóm khách thường xuyên ghé qua.

Những quầy quà sáng vỉa hè có thể không sở hữu thực đơn được thiết kế bài bản như nhà hàng, nhưng danh mục hàng hóa của chúng vẫn phản ánh một nguyên tắc kinh doanh cơ bản: hiểu khách cần gì và sắp xếp sản phẩm sao cho khách dễ chọn nhất.

Một chiếc bàn nhỏ có thể không đủ chỗ cho một cửa hàng lớn, nhưng nếu trên đó có những món ăn phù hợp với nhiều khẩu vị và hoàn cảnh khác nhau, người bán đã có thêm một cách để tiếp cận khách hàng. Đôi khi, lợi thế của một sạp quà sáng không nằm ở việc có món đặc biệt nhất, mà ở chỗ khách ghé qua có thể tìm được thứ mình cần ngay trong vài phút.