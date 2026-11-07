Cựu phi công Nhật lái tiêm kích F-15 trở thành nhân viên Starbucks ở tuổi 75: Mục tiêu làm việc đến năm 90 tuổi

Từng có 38 năm điều khiển tiêm kích F-15 và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận Nhật Bản, người đàn ông 75 tuổi hiện làm nhân viên tại một cửa hàng Starbucks ở Sapporo.

Sau khi nghỉ hưu, ông chọn bắt đầu một công việc hoàn toàn mới với mục tiêu tiếp tục làm việc đến năm 90 tuổi.

Từ buồng lái tiêm kích F-15 đến quầy pha chế Starbucks

Tại một cửa hàng Starbucks ở thành phố Sapporo, Nhật Bản, Shibuya Masakatsu, 75 tuổi, vẫn đều đặn đứng sau quầy, tiếp nhận đơn hàng, pha chế đồ uống và trò chuyện với khách. Giữa đội ngũ nhân viên phần lớn trẻ hơn mình hàng chục tuổi, ông trở thành một gương mặt đặc biệt, được cả đồng nghiệp lẫn khách hàng yêu mến.

Ít ai biết rằng trước khi khoác lên mình chiếc tạp dề của Starbucks, người đàn ông này từng có gần 4 thập kỷ gắn bó với bầu trời. Ông là cựu phi công thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, từng điều khiển tiêm kích F-15 và tham gia các nhiệm vụ bảo vệ không phận quốc gia.

Shibuya Masakatsu, 75 tuổi, vẫn đều đặn đứng sau quầy, tiếp nhận đơn hàng, pha chế đồ uống và trò chuyện với khách. Ảnh: FNN.

Hiện tại, ở tuổi 75, ông vẫn chưa có ý định dừng công việc. Ngược lại, George - biệt danh mà ông sử dụng từ thời còn phục vụ trong quân đội và tiếp tục dùng tại Starbucks, đặt mục tiêu làm việc đến năm 90 tuổi.

Theo phóng sự của Hokkaido News UHB, Shibuya Masakatsu từng có 38 năm phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Công việc của ông gắn liền với những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng quan sát và phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ.

Trong thời gian tại ngũ, ông từng điều khiển tiêm kích F-15 một chỗ ngồi, thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. Có những lần, ông phải lập tức xuất kích vào giữa đêm hoặc sáng sớm khi nhận được lệnh khẩn cấp.

Shibuya Masakatsu từng có 38 năm phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Ảnh: FNN.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 55, George bước sang một chương mới của cuộc đời. Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi hoàn toàn, ông quyết định thử sức với công việc trong ngành dịch vụ.

Ông bắt đầu làm việc tại Starbucks khi đã ngoài 60 tuổi và đến nay có khoảng 8 năm gắn bó với thương hiệu này. Điều thú vị là trước khi ứng tuyển, ông thậm chí chưa từng uống Starbucks và cũng không biết Frappuccino là gì.

Sự chuyển đổi từ một phi công quân sự sang nhân viên phục vụ cà phê tưởng chừng là bước ngoặt rất lớn, nhưng George cho biết những kỹ năng tích lũy trong quá khứ vẫn có thể ứng dụng vào công việc hiện tại.

Ông giải thích, khi điều khiển máy bay chiến đấu, phi công phải liên tục quan sát nhiều thông số như độ cao, tốc độ và khoảng cách với các máy bay khác. Việc ghi nhớ, phân tích nhiều thông tin cùng lúc giúp họ đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tại Starbucks, ông vận dụng khả năng quan sát ấy để nhận biết nhu cầu của khách hàng, chủ động chuẩn bị và phục vụ phù hợp.

"Tôi quan sát khách hàng, suy nghĩ xem họ có thể cần gì và chuẩn bị để phục vụ. Những gì từng làm trong buồng lái đã giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại", ông chia sẻ.

Không chỉ có kinh nghiệm xử lý tình huống, George còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với khách nước ngoài. Phong thái thân thiện, sự tinh tế trong cách phục vụ giúp ông tạo được dấu ấn riêng tại cửa hàng.

Một đồng nghiệp 22 tuổi cho biết ban đầu khá bất ngờ khi làm việc cùng một người lớn tuổi như George. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, người này dần nhận ra sức hút đặc biệt của ông, từ cách trò chuyện tự nhiên đến khả năng kết nối với khách hàng.

"Ông ấy có một sức hút rất riêng mà tôi nghĩ mình khó có thể bắt chước được. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông", người đồng nghiệp chia sẻ.

Một đồng nghiệp 22 tuổi cho biết ban đầu khá bất ngờ khi làm việc cùng một người lớn tuổi như George. Ảnh: FNN.

Mục tiêu 90 tuổi và quan niệm về tuổi nghỉ hưu

Câu chuyện của George không phải trường hợp duy nhất tại Nhật Bản. Trong bối cảnh dân số già hóa và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, việc người cao tuổi tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu đang trở thành một phần đáng chú ý của thị trường lao động nước này.

Phóng sự của Hokkaido News UHB cũng giới thiệu một mô hình nhà hàng tại quận Toyohira, thành phố Sapporo, nơi toàn bộ nhân viên đều từ 60 tuổi trở lên. Người lớn tuổi nhất làm việc tại đây đã 84 tuổi.

Nhà hàng có 13 nhân viên cao tuổi, mỗi người quay trở lại làm việc vì những lý do khác nhau. Có người không muốn cuộc sống sau nghỉ hưu chỉ xoay quanh việc ở nhà, có người muốn duy trì sức khỏe và tìm lại cảm giác được đóng góp cho xã hội.

Đại diện đơn vị vận hành cho rằng người cao tuổi vẫn sở hữu nhiều kinh nghiệm và năng lực có giá trị. Thay vì mặc định họ không còn phù hợp với môi trường lao động, xã hội cần tạo thêm cơ hội để nhóm này tiếp tục phát huy khả năng.

Ảnh: FNN.

Theo số liệu được UHB đề cập, Nhật Bản có khoảng 9,3 triệu người từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc, tương đương khoảng 1/7 tổng số người có việc làm tại quốc gia này.

Thu nhập là một trong những động lực quan trọng khiến người cao tuổi tiếp tục lao động. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố tài chính, nhiều người còn muốn duy trì sức khỏe, gặp gỡ mọi người và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày.

Với George, những lý do ấy cũng là động lực để ông tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại.

Hiện tại, ngoài công việc tại Starbucks, George còn làm thêm tại một cơ sở ăn uống khác. Tổng cộng, ông duy trì lịch làm việc khoảng 5 ngày mỗi tuần.

Khi được hỏi vì sao vẫn muốn đi làm ở tuổi 75, ông thừa nhận thu nhập là một yếu tố quan trọng để đảm bảo chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, điều khiến ông muốn tiếp tục không chỉ nằm ở tiền bạc.

"Tôi nghĩ cảm giác được làm việc và tìm thấy ý nghĩa trong công việc còn quan trọng hơn", ông chia sẻ.

Sau gần 4 thập kỷ điều khiển máy bay chiến đấu, George giờ tìm thấy niềm vui trong những công việc tưởng chừng rất bình thường: chuẩn bị một ly cà phê, trò chuyện với khách hàng hay giúp một người có trải nghiệm dễ chịu hơn khi ghé cửa hàng.

Ông mong muốn tiếp tục đóng góp cho Starbucks, để khách hàng yêu thích thương hiệu hơn và muốn quay trở lại.

Khi được hỏi về kế hoạch trong những năm tới, người đàn ông 75 tuổi không đưa ra một cột mốc nghỉ ngơi cụ thể. Thay vào đó, ông đặt ra mục tiêu tiếp tục làm việc đến năm 90 tuổi.

"Tôi có những khoảng thời gian thật tuyệt vời ở đây, vì vậy tôi muốn duy trì công việc này lâu nhất có thể. Mục tiêu của tôi là 90 tuổi", George nói.

Từ buồng lái tiêm kích F-15 đến quầy phục vụ Starbucks, hành trình của George cho thấy một chương mới vẫn có thể bắt đầu ngay cả khi con người đã bước qua tuổi nghỉ hưu. Với ông, tuổi tác không nhất thiết phải là dấu chấm hết cho công việc, mà đôi khi chỉ là thời điểm để thử sức với một vai trò khác, tiếp tục gặp gỡ mọi người và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.