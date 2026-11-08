Thực hư Gả Kim Thoa có phần tiếp theo

Kết thúc mở của Gả Kim Thoa khiến khán giả mong chờ phần 2. Trong khi chờ thông tin chính thức, ê-kíp sản xuất đã bắt tay ngay cho dự án mới.

Bộ phim cổ trang Gả kim thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã phát sóng những tập cuối cùng nhưng dư âm để lại vẫn còn nhiều trong lòng khán giả yêu mến. Phim đạt 7,0 điểm trên Douban là khá cao so với một bộ phim truyền hình cổ trang nhờ tình tiết hấp dẫn, diễn viên nhập tâm.

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, bộ phim cũng gây tranh luận bởi đoạn kết mở, khi câu chuyện quyền lực của nữ chính Ngụy Nhiêu vừa bước vào giai đoạn kịch tính nhất đã bất ngờ dừng lại. Phần kết được xử lý vội vàng, nhiều xung đột chính trị chưa được giải quyết. Ngược lại, có ý kiến đánh giá cách kết thúc bỏ ngỏ đã giúp nhân vật nữ chính thoát khỏi mô-típ kết thúc viên mãn quen thuộc của dòng phim cổ trang thần tượng.

Hai tình tiết chưa được giải đáp trong tập cuối đang trở thành tâm điểm bàn luận, đồng thời làm dấy lên hy vọng về phần tiếp theo. Thứ nhất, sau khi hoàng đế Lưu Sóc qua đời vì âm mưu của Phúc Vương, Ngụy Nhiêu rơi vào tình thế đầy thách thức. Bước ngoặt xuất hiện khi Hồng Tuyến, người em dâu của cô, tiết lộ đang mang thai đứa con của Lưu Sóc. Đứa trẻ chưa chào đời trở thành quân bài chính trị quan trọng, giúp Ngụy Nhiêu có cơ sở bảo vệ huyết mạch hoàng thất và từng bước củng cố quyền lực. Tuy nhiên, số phận của đứa trẻ, đặc biệt là khả năng kế vị trong tương lai, vẫn là dấu hỏi lớn.

Thứ hai, cảnh cuối phim dừng lại ở thời điểm Ngụy Nhiêu trong thân phận Hộ quốc Trưởng công chúa thay hoàng đế tiếp kiến bá quan văn võ. Trước thái độ bất phục của các đại thần, cô bước lên bậc thềm và tuyên bố: "Ta sẽ có cách khiến bọn họ thần phục".

Âm mưu của Phúc Vương, sự phân chia thế lực trong triều đình và tương lai ngai vàng đều chưa được giải quyết. Chính cách khép lại này khiến không ít khán giả cho rằng câu chuyện về Ngụy Nhiêu vẫn còn nhiều không gian để phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, Gả kim thoa còn để ngỏ khả năng phát triển câu chuyện. (Ảnh chụp màn hình)

Dù người hâm mộ liên tục đề nghị nhà sản xuất thực hiện mùa thứ hai thì đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về việc Gả kim thoa được phê duyệt phần tiếp theo. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã hoàn thành của tác giả Tiếu Giai Nhân. Nguyên tác không có phần truyện thứ hai. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục câu chuyện trên màn ảnh, ê-kíp sẽ phải phát triển nội dung hoàn toàn mới, thay vì dựa vào một tuyến truyện có sẵn.

Về mặt nội dung, Gả kim thoa vẫn còn nhiều chất liệu để khai thác nếu nhà sản xuất quyết định phát triển mùa thứ hai. Cuộc đấu trí giữa Ngụy Nhiêu và các thế lực trong triều đình, số phận người thừa kế hoàng thất cùng những biến động chính trị sau khi Lưu Sóc qua đời đều có thể trở thành trục chính của câu chuyện mới. Tuy nhiên, việc tiếp tục một bộ phim được khán giả yêu thích không đơn thuần là kéo dài những tình tiết còn dang dở. Khi nguyên tác đã khép lại, kịch bản mới cần đủ sức thuyết phục để giữ được tính cách nhân vật, logic quyền lực và nhịp kể đã tạo nên sức hút của phần đầu.

Bên cạnh đó, việc thu xếp lịch trình của Điền Hi Vi, Diêm Án và các diễn viên trong ê-kíp cũng là yếu tố cần tính đến nếu muốn duy trì dàn diễn viên ban đầu.

Điền Hi Vi thành công khi thể hiện hai vai diễn trong phim Gả kim thoa. (Ảnh chụp màn hình)

Những lời kêu gọi của khán giả cho thấy sức hút của Ngụy Nhiêu chưa dừng lại cùng tập cuối. Còn việc nhân vật này có trở lại màn ảnh hay không vẫn phải chờ câu trả lời từ nhà sản xuất. Một thông tin khác cũng khiến khán giả chú ý là ê-kíp sản xuất đang chuẩn bị dự án phim mới mang tên Giữ kim thoa. Đây là một câu chuyện độc lập, không phải phần 2 chính thức của Gả kim thoa. Dù vậy, khả năng hai tác phẩm có sự kết nối thông qua nhân vật khách mời hoặc những hình thức giao thoa nội dung vẫn là điều được một bộ phận người xem kỳ vọng.