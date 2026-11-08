Bộ phim này có thành tích vô cùng ấn tượng, xứng đáng là một trong những tác phẩm nổi bật nhất 2026.

Thời gian qua, bộ phim Ngọc Điệm Thu đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành một trong những tác phẩm dân quốc nổi bật của năm 2026. Không chỉ gây sốt khi chiếu mạng, Ngọc Điệm Thu còn đạt thành tích ấn tượng khi phát sóng trên đài Hồ Nam. Mới đây, bộ phim được ghi nhận lập 6 kỷ lục năm 2026 của đài này.

Ngọc Điệm Thu vừa lập tới 6 kỷ lục năm 2026 trên đài Hồ Nam.

Cụ thể, sáu thành tích bao gồm:

- Top 1 năm 2026 về rating trung bình các phim truyền hình theo CVB.

- Top 1 năm 2026 về rating trung bình các phim truyền hình theo Khốc Vân.

- Top 1 năm 2026 về mức rating cao nhất theo CVB.

- Top 1 năm 2026 về mức nhiệt cao nhất theo Khốc Vân.

- Top 1 năm 2026 về mức rating cao nhất trong một ngày theo CVB.

- Top 1 năm 2026 về mức nhiệt cao nhất trong một ngày theo Khốc Vân.

Ngọc Điệm Thu là bộ phim tình cảm dân quốc dài 40 tập, do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính, cùng sự tham gia của Vương Lệ Khôn, Quách Vũ Hân, Xương Long, Trương Vân Long và Trương Phong Nghị.

Ngọc Điệm Thu xoay quanh tình yêu giữa thời cuộc hỗn loạn của thiếu soái Ngu Sưởng Hiên và nữ sinh nghèo Diệp Bình Quân.

Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 1920, giữa thời kỳ quân phiệt hỗn chiến. Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, cậu Năm của gia tộc họ Ngu, một thiếu soái quyền lực, ngạo nghễ và quyết đoán. Trong khi đó, Từ Nhược Hàm đảm nhận vai Diệp Bình Quân, nữ sinh nghèo phải làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Một vụ ám sát bất ngờ khiến Diệp Bình Quân bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của gia tộc họ Ngu. Từ mối quan hệ đầy nghi kỵ và tính toán, cô cùng Ngu Sưởng Hiên dần nảy sinh tình cảm, trải qua nhiều biến cố, hiểu lầm và chia ly giữa thời cuộc loạn lạc.

Từ Nhược Hàm thực sự có vẻ ngoài quá hoàn hảo để đóng phim dân quốc. Tuy nhiên, cô vẫn cần cải thiện thêm về diễn xuất.

Dù vẫn còn những tranh cãi về nội dung, Ngọc Điệm Thu vẫn là một trong những tác phẩm nổi bật về độ hot. Đặc biệt, nữ chính Từ Nhược Hàm sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, với những đường nét thanh tú cùng vẻ dịu dàng, nữ tính đặc trưng, được nhận xét là như sinh ra để đóng phim dân quốc. Đáng tiếc, trái ngược với ngoại hình rất phù hợp nhân vật, diễn xuất của cô vẫn gây ra những ý kiến trái chiều, khiến một bộ phận khán giả chưa thực sự hài lòng.

Thừa Lỗi đã thể hiện tốt hình tượng Cậu Năm Ngu trong Ngọc Điệm Thu.

Trong khi đó, hình tượng cậu Năm Ngu do Thừa Lỗi thủ vai lại tạo được sức hút đáng kể. Vẻ đẹp nam tính, gương mặt góc cạnh cùng phong thái mạnh mẽ giúp nam diễn viên được đánh giá là rất phù hợp với hình tượng thiếu soái dân quốc. Dù diễn xuất cũng vấp phải một số những ý kiến trái chiều ở một số phân cảnh bị cho là "dầu mỡ" khi cố tỏ ra lạnh lùng, ngạo mạn, Thừa Lỗi vẫn ghi điểm với những phân cảnh khắc họa cảm xúc nội tâm.

Có thể nói, Ngu Sưởng Hiên là một vai diễn giúp Thừa Lỗi gia tăng sức hút và nhận thêm nhiều sự chú ý. Với không ít người xem, cậu Năm Ngu thực sự là một hình mẫu chồng quốc dân gây nghiện. Vai diễn này tiếp tục giúp Thừa Lỗi khẳng định sức hút trong dòng phim ngôn tình, đồng thời nhận thêm nhiều tình cảm từ khán giả.