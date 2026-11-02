Tưởng rằng đã chuẩn bị tinh thần cho một cái kết đẫm nước mắt của Ngọc Điệm Thu, khán giả vẫn không khỏi sốc nặng khi chứng kiến hàng loạt nhân vật chủ chốt lần lượt bỏ mạng.

Ngọc Điệm Thu đã chính thức đi đến hồi kết, nhưng thay vì cảm giác thỏa mãn sau hành trình dài theo dõi bộ phim, điều đọng lại trong lòng đông đảo khán giả lại là sự đau đớn, tiếc nuối và hụt hẫng. Ngay từ trước khi tập cuối lên sóng, nhiều người đã lờ mờ đoán được rằng một tác phẩm lấy bối cảnh dân quốc, mang màu sắc bi kịch như Ngọc Điệm Thu khó có thể khép lại bằng một cái kết viên mãn. Thế nhưng, không ai ngờ bộ phim lại có thể đưa sự mất mát lên đến mức gần như không chừa lại một ai.

Trong trận chiến tại Cổ Bắc Khẩu, Ngu Sưởng Hiên và Tiêu Bắc Thần cuối cùng cũng gạt bỏ những hiềm khích, ân oán trong quá khứ để cùng nhau chống lại kẻ thù. Những tranh chấp phe phái lúc này không còn quan trọng, bởi thứ cả hai muốn bảo vệ là lãnh thổ và đồng bào phía sau lưng mình. Tuy nhiên, chiến thắng trước quân địch cũng không thể ngăn được cái giá quá đắt mà các nhân vật phải trả.

Ở một tuyến truyện khác, Lan Khanh hy sinh để cứu đoàn nữ quyến Ngu gia khi họ bị quân Nhật chặn đường trên hành trình chạy nạn. Tận dụng những ân oán cũ để đánh lừa quân địch, cô giúp mọi người có cơ hội thoát thân. Nhưng khi kế hoạch bị phát hiện, Lan Khanh buộc phải liều mình chống trả. Cuối cùng, cô cùng chiếc xe lao xuống vực sâu, khép lại cuộc đời bằng sự hy sinh đầy đau đớn.

Và đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch ở tập cuối Ngọc Điệm Thu. Trong trận chiến bảo vệ Cổ Bắc Khẩu, Ngu Sưởng Hiên, Ngu Trọng Quyền, Cố Thụy Đồng, Lý Bá Nhân cùng nhiều nhân vật khác lần lượt ngã xuống. Mẹ Ngu Sưởng Hiên, Triệu Bảo Như và Cao Kiều đồng quy vu tận trong từ đường. Những nhân vật từng có số phận nhiều thăng trầm, những người từng khiến khán giả vừa yêu vừa ghét cũng không thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh. Đáng chú ý, ngay cả những công tử ăn chơi như Đặng Diệu Huy và Vu Minh Vĩ cũng chọn cách dùng thân mình chắn đạn pháo để bảo vệ người dân.

Kim gia cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ngu gia quân gần như bị xóa sổ, để lại một cái kết khiến người xem không khỏi nghẹn lòng. Hình ảnh Diệp Bình Quân cầm tờ báo đưa tin về sự hy sinh anh dũng của Ngu gia, đau đớn nhìn lại những gì đã mất, càng khiến không khí tập cuối trở nên nặng nề. Bộ phim khép lại bằng cảnh Diệp Bình Quân cùng con trai chơi đùa bên dòng sông, trong khi những ký ức về người xưa vẫn luôn hiện hữu. Không có màn đoàn tụ, chẳng có phép màu cứu rỗi, chỉ còn những người sống sót phải mang theo ký ức về một thời khói lửa và những người đã mãi mãi nằm xuống.

Kết thúc bi kịch của phim

Ngay sau khi tập cuối phát sóng, mạng xã hội nhanh chóng biến thành một "đại hội khóc than" của người xem. Nhiều khán giả thừa nhận bản thân đã chuẩn bị tâm lý cho một kết cục bi thảm, nhưng việc quá nhiều nhân vật cùng hy sinh trong thời lượng ngắn vẫn là cú sốc khó nuốt trôi. Không ít người bày tỏ sự phẫn uất với biên kịch, cho rằng bộ phim đã quá mạnh tay khi liên tục lấy đi những nhân vật mà khán giả dành nhiều tình cảm.

Dẫu gây ra không ít cảm giác hụt hẫng, cái kết của Ngọc Điệm Thu cũng cho thấy lựa chọn nhất quán của bộ phim khi đặt số phận cá nhân giữa bối cảnh chiến tranh và vận mệnh dân tộc. Những mất mát không đơn thuần nhằm tạo cú sốc cho người xem, mà còn nhấn mạnh sự tàn khốc của thời cuộc: khi non sông tan vỡ, không ai có thể thực sự đứng ngoài bi kịch. Chỉ có điều, với những khán giả đã đồng hành cùng các nhân vật suốt chặng đường dài, hiểu được dụng ý ấy không đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng chấp nhận lời chia tay đau đớn đến vậy.