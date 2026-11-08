Đây là bộ phim 18+ táo bạo nhất trong sự nghiệp của diễn viên đình đám này.

Vừa lên sóng không lâu, bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bộ phim được dự đoán là bom tấn năm 2026 vì có sự kết hợp của toàn tên tuổi kỳ cựu trong Kbiz như Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Ngay từ những tập đầu tiên, tác phẩm đã gây xôn xao với cảnh thân mật nóng bỏng giữa hai diễn viên chính Shin Min Ah và Ju Ji Hoon.

Cảnh nóng của Ju Ji Hoon và Shin Min Ah trong Hoàng Hậu Tái Hôn gây sốt.

Thế nhưng, cảnh nóng này vẫn chưa nhằm nhò gì so với những gì Ju Ji Hoon từng thể hiện trong quá khứ. Đặc biệt là khi nam diễn viên từng góp mặt trong Vương Triều Dục Vọng (tựa Anh: The Treacherous), một trong những bộ phim 18+ táo bạo bậc nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Tác phẩm gây choáng ngợp bởi mật độ cảnh nóng dày đặc, không chỉ vì độ nóng mà còn vì sự ám ảnh. Cụ thể, phim có tới 15 cảnh nóng với tổng thời lượng khoảng 34 phút, tương đương hơn một phần tư thời lượng (phim dài 2 tiếng 13 phút).

Tuy nhiên độ nóng của Hoàng Hậu Tái Hôn chưa nhằm nhò gì so với một tác phẩm khác của Ju Ji Hoon, đó là Vương Triều Dục Vọng.

Ra mắt năm 2015, Vương Triều Dục Vọng lấy bối cảnh triều đại Joseon dưới thời vua Yên Sơn Quân, một trong những vị quân vương khét tiếng tàn bạo trong lịch sử Hàn Quốc. Nội dung xoay quanh hai cha con gian thần Im Sa Hong và Im Sung Jae, những kẻ lợi dụng quyền lực để thao túng triều đình, đồng thời tuyển chọn hàng nghìn mỹ nữ từ khắp đất nước đưa vào cung phục vụ dục vọng của nhà vua.

Ju Ji Hoon đảm nhận vai đại gian thần quyền lực Im Sung Jae trong phim điện ảnh 18+ Vương Triều Dục Vọng.

Trong phim, Ju Ji Hoon đảm nhận vai Im Sung Jae, một gian thần đầy tham vọng, vừa là cánh tay đắc lực của hoàng đế, vừa che giấu những toan tính riêng. Nhân vật này bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, dục vọng và tình yêu khi gặp Dan Hee, cô gái mang trong mình mối thù với hoàng gia.

Dan Hee do Lim Ji Yeon thủ vai. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng khả năng diễn xuất táo bạo, nữ diễn viên mang đến hình tượng một người phụ nữ tưởng chừng yếu đuối nhưng thực chất vô cùng kiên cường, sẵn sàng bước vào chốn cung đình đầy hiểm nguy để thực hiện mục đích của mình.

Đảm nhận vai nữ chính là mỹ nhân xinh đẹp Lim Ji Yeon.

Ngoài ra, màn thể hiện của Kim Kang Woo trong vai vua Yên Sơn Quân cũng đặc biệt nổi bật. Nam diễn viên khắc họa một vị hoàng đế hoang dâm, bạo ngược, bị ám ảnh bởi thù hận và dục vọng, góp phần tái hiện một giai đoạn cung đình Joseon đầy đen tối, nơi những âm mưu chính trị và sự suy đồi đạo đức đan xen.

Vương Triều Dục Vọng

Ở thời điểm ra rạp vào năm 2015, phim gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì có quá nhiều phân cảnh 18+ bạo liệt và nhạy cảm, tác phẩm đã không thành công về mặt thương mại. Dù từng dẫn đầu doanh thu phòng vé Hàn Quốc, phim nhanh chóng bị Mad Max: Fury Road, Spy và The Chronicles of Evil vượt qua.

Được biết, với kinh phí sản xuất khoảng 7 tỷ won, Vương Triều Dục Vọng cần khoảng 2,5 triệu lượt ra rạp để đạt điểm hòa vốn. Tuy nhiên, phim chỉ thu hút 1,11 triệu lượt ra rạp mà thôi, đạt doanh thu khoảng 8,95 tỷ won.