Phim 18+ có Son Ye Jin thuộc top phim tệ nhất 2026

Tác phẩm của IU, Byeon Woo Seok bị đánh giá là tệ nhất trong năm 2026. Các phim truyền hình do Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Song Kang, Jisoo... cũng bị chê thậm tệ.

Mới đây, JoyNews24 tiến hành khảo sát 142 chuyên gia trong ngành, bao gồm nhân viên hiện tại của các công ty giải trí và phát sóng, nhà sản xuất nội dung, cũng như phóng viên giải trí để chọn ra 10 phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2026. Trong đó, có không ít dự án kinh phí lớn, dàn diễn viên nổi danh nhưng hiệu quả chiếu lại tệ hại.

Perfect Crown (Phu nhân đại quân thế kỷ 21) của đài MBC đứng đầu danh sách với 45 phiếu bình chọn trên tổng số 142 người tham gia khảo sát. Đây vốn là dự án lớn với kinh phí ước tính lên tới ước tính 30 tỷ won, được đầu tư cao về bối cảnh, trang phục, cùng sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu IU và Byeon Woo Seok, nhưng khi phát sóng, tác phẩm vướng tranh cãi xuyên tạc lịch sử.

Nội dung phim thiếu sức hấp dẫn, không hợp lý, hai diễn viên chính bị chê không đẹp đôi và diễn xuất thiếu sức thuyết phục.

Phim của IU và Son Ye Jin bị giới chuyên môn đánh giá tệ.

Đứng thứ hai trong danh sách Phim Hàn tệ nhất năm 2026 là bom tấn 18+ The Scandal do Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Nana đóng. Phim bị chê quá nhiều cảnh nóng thô tục không có ý nghĩa. Na Na gây tranh cãi với đôi môi bị bơm quá mức, không phù hợp với bối cảnh phim cổ trang. Son Ye Jin khiến khán giả khó hiểu vì sao khi làm mẹ cô lại nhận một dự án nhạy cảm như vậy.

Cùng nhận được 9 phiếu bình chọn bằng với The Scandal là Our Sticky Love của Jung Hae In và Ha Young. Phim bị đánh giá là có mô-típ lỗi thời với những tình tiết quen thuộc của phim Hàn 20 năm trước như mất trí nhớ, bí mật thân thế...

Danh sách phim tệ nhất năm 2026 của Hàn Quốc còn kéo dài với Four Hands, Two Sonatas (Song Kang, Lee Jun Young, Jang Gyu Ri) và Doctor Shin (Min Sun Hong, Baek Seo Ra, Ahn Woo Yeon) cùng nhận được 8 phiếu.

Four Hands, Two Sonatas gây tranh cãi với cái kết u ám, gây thất vọng. Nhân vật thiên tài piano Choi Jeong Yo (Lee Jun Young thủ vai) phải chịu tổn thương vĩnh viễn ở tay, mất đi sự nghiệp, trong khi những kẻ gây ra biến cố không nhận mức án tương xứng.

Doctor Shin nhận mức rating thấp 0,9% vì nội dung rối rắm, tình tiết chắp vá, nhảy cóc thiếu sự hợp lý khó theo dõi. Nam chính Shin Ju Shin (Jung Yi Chan) bị đánh giá ngoại hình kém sắc, khí chất kém thu hút, diễn xuất đơ như robot.

Nam chính Doctor Shin bị chê kém sắc, diễn đơ.

A Love Other Than Yours khiến khán giả khó chịu vì kịch bản gây ức chế, người liên tục gây chuyện, người còn lại phải xoa dịu đối phương rồi lo liệu hậu quả. Câu chuyện vốn muốn để khán giả nhìn vào những rạn nứt trong một tình yêu lâu năm, nhưng lại sa đà vào việc thử thách sức chịu đựng của một người bạn trai quá tốt bụng. Phim bị khán giả ghét bỏ, hội đồng đánh giá cũng bình chọn 6 phiếu cho tác phẩm này.

Các tác phẩm còn lại trong Top 10 phim Hàn Quốc tệ nhất năm 2026 là Boyfriend on Demand do Jisoo, Seo In Guk đóng chính. Jisoo bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất, kịch bản phim không thu hút.

Nữ hoàng phim truyền hình xứ Hàn Gong Hyo Jin cũng gây thất vọng với A Bona Fide Killer. Danh sách phim Hàn tệ nhất năm còn có Dream to You (Hwang In Youp, Lee Hyeri) và Love in Sync (Kim Myungsoo, Kang Min Ah).