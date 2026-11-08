Signal 2 ấn định ngày lên sóng

Đài tvN vừa đưa ra thông báo chính thức về lịch phát sóng của Signal 2, khép lại thời gian dài trì hoãn.

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Tác phẩm sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 7/12, vào khung giờ 22h thứ Hai và thứ Ba hằng tuần. Quyết định này được đưa ra sau khi tvN cân nhắc những tranh cãi liên quan đến quá khứ của Cho Jin Woong, một trong những diễn viên chủ chốt của bộ phim. Trước đó, nam diễn viên vướng bê bối liên quan đến những hành vi sai phạm khi còn ở tuổi vị thành niên. Vụ việc khiến anh tuyên bố giải nghệ vào tháng 12/2025, đẩy số phận của Signal 2 vào tình thế khó xử dù quá trình ghi hình đã hoàn tất.

Trong thông cáo chí, tvN khẳng định nhà đài nghiêm túc tiếp nhận những ý kiến và lo ngại của khán giả. Đại diện nhà đài thừa nhận những sai phạm trong quá khứ của một thành viên thuộc dàn diễn viên là vấn đề không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, tvN cho rằng Signal 2 không phải thành quả của riêng bất kỳ cá nhân nào. Tác phẩm là kết quả từ quá trình lao động kéo dài của nhiều diễn viên, nhân viên hậu trường và đội ngũ sản xuất, từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Vì vậy, nhà đài mong muốn khán giả có sự phân biệt giữa việc đánh giá hành vi của một diễn viên với giá trị của bộ phim cũng như công sức của những người tham gia thực hiện.

Đài tvN đã thất bại trong việc dùng AI thay thế nhân vật do Cho Jin Woong nên đã quyết định giữ nguyên bộ phim (Ảnh: Yonhap)

Nhà đài cũng tiết lộ từng nghiên cứu nhiều phương án nhằm hạn chế sự xuất hiện của Cho Jin Woong trên màn ảnh. Ngoài việc chỉnh sửa các cảnh quay bằng công nghệ xử lý hình ảnh, ê-kíp còn thử nghiệm sử dụng AI để thay thế nhân vật do nam diễn viên đảm nhận nhưng kết quả không đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất. "Công nghệ hiện tại chưa thể tái hiện một cách tự nhiên biểu cảm, diễn xuất và sự tương tác giữa các nhân vật. Việc thay thế bằng AI còn có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch truyện và cảm xúc của người xem. Do đó, chúng tôi quyết định không áp dụng phương án này vào phiên bản phát sóng chính thức", đại diện tvN cho biết.

Trước những ý kiến trái chiều, tvN nhấn mạnh quyết định đưa Signal 2 lên sóng không đồng nghĩa với việc nhà đài bênh vực hay bao che cho sai phạm trong quá khứ của Cho Jin Woong. Đại diện nhà đài thừa nhận phương án hiện tại có thể chưa giải quyết được toàn bộ những băn khoăn từ công chúng, song họ cũng cần cân nhắc quyền lợi của khán giả đã chờ đợi bộ phim cùng những người góp sức hoàn thành dự án.

Signal 2 là phần tiếp theo của loạt phim trinh thám ăn khách Signal, từng tạo tiếng vang khi phát sóng vào năm 2016. Phần mới đánh dấu sự tái hợp của biên kịch Kim Eun Hee cùng các gương mặt quen thuộc như Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Cho Jin Woong. Bộ phim được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tvN.

Signal 2 gồm 8 tập, 2 tập đầu phát sóng vào ngày 7/12, tập 3 vào ngày 8/12. Các tập tiếp theo phát sóng vào tối thứ 2-3 hàng tuần.