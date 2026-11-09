Hoàng Hậu Tái Hôn bị bóc dùng đồ si giá rẻ Trung Quốc, netizen cười chê “phim Hàn xuống cấp đến thế sao?”

Mỗi ngày trôi qua là một drama xuất hiện bủa vây Hoàng Hậu Tái Hôn.

Vốn được kỳ vọng là bom tấn cung đình giả tưởng của Disney+, Hoàng Hậu Tái Hôn quy tụ dàn diễn viên hạng A gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Bộ phim cũng gây chú ý nhờ bối cảnh hoàng gia phương Tây xa hoa, những bộ lễ phục cầu kỳ và thế giới giả tưởng được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, càng lên sóng, tác phẩm càng phải đối mặt với nhiều lời chê bai về mức độ hoàn thiện. Từ trang phục bị nhận xét sến rện, tạo hình thiếu khí chất quý tộc đến kịch bản chưa đủ chiều sâu, giờ đây ngay cả những món trang sức nhỏ bé cũng trở thành đề tài khiến ê-kíp đau đầu.

Tranh cãi mới nhất bùng lên sau khi Disney+ công bố loạt ảnh quảng bá nhân vật Rashta do Lee Se Young thủ vai. Trong những hình ảnh này, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc váy xanh bạc hà có phần chân váy xòe rộng, mái tóc xoăn dài và diện mạo ngọt ngào như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tuy nhiên, cư dân mạng lại nhanh chóng chú ý đến chiếc vòng cổ đá đen mà cô đeo cùng bộ trang phục.

Theo Sports Chosun, phụ kiện này bị phát hiện có thiết kế gần như trùng khớp với một mẫu vòng cổ được bán trên các nền tảng thương mại điện tử giá rẻ của Trung Quốc như Pinduoduo và Temu. Những chi tiết như cách sắp xếp các viên đá đen, mặt dây chuyền hình giọt nước ở chính giữa đều có độ tương đồng cao. Đáng nói, món trang sức được đem ra so sánh chỉ có giá khoảng 2.000 won (35.000 đồng).

Cư dân mạng soi giá phụ kiện Hoàng Hậu Tái Hôn

Cộng đồng mạng Trung Quốc còn tiến hành đối chiếu nhiều món phụ kiện khác xuất hiện trong Hoàng Hậu Tái Hôn, từ vương miện, dây chuyền, khuyên tai đến trâm cài áo. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên Weibo, một chiếc trâm cài áo phong cách cổ điển đính ngọc trai bị cho là giống đạo cụ trong phim có giá khoảng 5,69 NDT (22.000 đồng); phụ kiện cài tóc hình vương miện đính đá có giá 14,8 NDT (56.000 đồng); bộ trang sức cô dâu gồm ba món được rao bán với giá 29,9 NDT (114.000 đồng).

Topic này nhanh chóng viral trên Weibo, đạt gần 20 triệu lượt đọc và hơn 1.000 lượt thảo luận chỉ trong 2 tiếng, đồng thời lọt bảng tìm kiếm nóng giải trí ngày 9/11. Một bộ phim được đầu tư quy mô lớn, lấy bối cảnh hoàng gia với những nhân vật sở hữu địa vị cao quý như Hoàng Hậu Tái Hôn, nay lại bị đặt cạnh những món phụ kiện bình dân khiến sự việc trở nên vô cùng khôi hài.

Cư dân mạng không ngần ngại mỉa mai chất lượng đạo cụ, cho rằng những món trang sức trông giống hàng nhựa, thiếu độ tinh xảo và chẳng thể hiện được sự xa hoa của hoàng thất. Một số người ví chúng với phụ kiện dùng trong các studio chụp ảnh cưới hoặc trang phục biểu diễn sân khấu. Thậm chí, có ý kiến đặt câu hỏi liệu một dự án được Disney+ quảng bá rầm rộ lại có thể tiết kiệm chi phí đến mức sử dụng những món đồ trông giống hàng mua vội trên các sàn thương mại điện tử hay không.

Đáng nói, bản thân chiếc váy xanh bạc hà của Lee Se Young cũng không thoát khỏi những lời chê bai. Các chi tiết hoa nổi, nơ và ren được bố trí dày đặc khiến tổng thể trang phục bị nhận xét rườm rà, thiếu sự thanh lịch và tinh tế. Thay vì toát lên khí chất của một nhân vật sống trong cung điện, bộ váy lại khiến người xem liên tưởng đến trang phục hóa trang giá rẻ. Nhan sắc của nữ diễn viên được khen ngợi, nhưng phần phối đồ lại trở thành điểm trừ đáng tiếc.

Phụ kiện, trang phục của Lee Se Young là bị soi nhiều nhất trong Hoàng Hậu Tái Hôn

Một số bình luận của netizen: - Phim Hàn xuống cấp đến thế này rồi sao. - Nhìn qua màn hình cũng thấy mấy món trang sức vô cùng giả trân. - Cũng chỉ là đạo cụ thôi mà, làm quá lên vậy. - Tui nghĩ các phim khác cũng sử dụng đồ giá rẻ như vậy thôi, nhưng phim này flex quá nên bị chửi mắng thậm tệ. - Thảo nào giống mấy món phụ kiện tui từng đặt mua.

Thực tế, đây không phải lần đầu Hoàng Hậu Tái Hôn vướng tranh cãi liên quan đến khâu lựa chọn đạo cụ. Ngay từ tháng 11/2025, khi Disney+ công bố những hình ảnh đầu tiên của dự án, bộ phim đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì một món huy chương xuất hiện trên trang phục của Ju Ji Hoon trong vai Hoàng đế Sovieshu. Những hình ảnh so sánh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến bộ phim bị chỉ trích vì thiếu cẩn trọng trong khâu nghiên cứu và lựa chọn đạo cụ.

Tất nhiên, việc một món phụ kiện có thiết kế giống sản phẩm bán trên Pinduoduo hay Temu không đồng nghĩa với việc ê-kíp chắc chắn đã mua chính món hàng đó để sử dụng trong phim. Hiện chưa có hóa đơn, thông tin đặt hàng hay xác nhận từ nhà sản xuất Hoàng Hậu Tái Hôn chứng minh điều này. Disney+ và Studio N cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về nghi vấn mới nhất. Tuy nhiên, vấn đề mà khán giả đặt ra không đơn thuần nằm ở xuất xứ của món trang sức, mà là chất liệu và độ chỉn chu của chúng khi xuất hiện trên màn ảnh. Với một tác phẩm đặt tham vọng tái hiện thế giới hoàng gia phương Tây, những chi tiết thiếu tinh xảo trong các cảnh quay cận rất dễ phá vỡ cảm giác xa hoa mà ê-kíp muốn xây dựng.