Lee Se Young hoang mang khi vào vai tiểu tam trong Hoàng Hậu Tái Hôn

Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc lý giải suy nghĩ và hành động của nhân vật.

Ảnh; Disney +

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lee Se Young đã chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt khi hóa thân thành Rashta trong bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn của Disney+. Rashta vốn là một nữ nô lệ bỏ trốn trước khi trở thành tình nhân của Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon). Sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn cuộc hôn nhân giữa Sovieshu và Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah), đồng thời đẩy mối quan hệ giữa các nhân vật vào những mâu thuẫn phức tạp.

Lee Se Young vào vai Rashta (Ảnh: Disney +)

Ban đầu, Lee Se Young cố gắng nhìn nhận Rashta từ góc độ của một cô gái có quá khứ bất hạnh, luôn khao khát thay đổi số phận. Nữ diễn viên cho rằng những hành động của Rashta phần nào xuất phát từ bản năng sinh tồn và mong muốn thoát khỏi cuộc sống khốn khó. "Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái rất ngây thơ, thông minh và đầy quyết tâm, chỉ muốn sống và tồn tại", Lee Se Young chia sẻ.

Nhưng càng tìm hiểu sâu về nhân vật, nữ diễn viên càng nhận ra Rashta không đơn giản như những gì cô hình dung ban đầu. Những lựa chọn và hành động của nhân vật dần vượt ra ngoài khả năng lý giải của cô, khiến quá trình nhập vai trở thành một thử thách tâm lý. "Cuối cùng, tôi nghĩ cô ấy là hiện thân của cái ác. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình không thể hoàn toàn hiểu được hành động của nhân vật mình đang thủ vai", nữ diễn viên thừa nhận.

Hành động của nhân vật vượt ngoài khả năng lý giải của Lee Se Young (Ảnh: Disney+)

Thay vì tiếp tục tìm cách biện minh cho Rashta, Lee Se Young quyết định thay đổi phương pháp diễn xuất. Cô lựa chọn chấp nhận những mặt tối trong tính cách nhân vật, ngay cả khi bản thân không thể đồng cảm với những quyết định của cô gái này. "Tôi ngừng cố gắng hiểu Rashta mà chỉ đơn giản là chấp nhận cô ấy. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút", Lee Se Young nói.

Nữ diễn viên còn tìm thấy một hướng tiếp cận khác đối với Rashta thông qua mối quan hệ giữa nhân vật này và Hoàng hậu Navier. Khi đọc phiên bản webtoon gốc, cô tình cờ bắt gặp một bình luận của độc giả đặt ra câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Rashta gặp Navier trước thay vì Sovieshu?". Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy đã khiến Lee Se Young suy nghĩ về một khả năng khác trong tâm lý nhân vật. Theo cô, nếu gặp Navier trong hoàn cảnh khác, Rashta có thể đã dành cho Hoàng hậu sự ngưỡng mộ thay vì xem là đối thủ. Từ đó, Lee Se Young bắt đầu xây dựng nhân vật với giả thuyết rằng Rashta không chỉ muốn có được vị trí của Navier mà còn có thể khao khát trở thành người giống Hoàng hậu. Nữ diễn viên thậm chí đặt câu hỏi liệu đằng sau sự ganh đua ấy có tồn tại một dạng tình cảm đặc biệt mà Rashta dành cho Navier hay không.

Lee Se Young nhận nhiều đánh giá tích cực khi vào vai Rashta (Ảnh: Disney +)

Cách nhìn nhận này giúp Lee Se Young khai thác thêm những khía cạnh phức tạp trong tâm lý của nhận vật. Nữ diễn viên cũng tiết lộ lý do cô quyết định tham gia Hoàng hậu tái hôn vì tin tưởng vào tài năng đạo diễn Cho Su Won cùng sự góp mặt của dàn sao đình đám gồm Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Shin Min Ah. Bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, xoay quanh cuộc đời của Navier, một Hoàng hậu tài giỏi phải đối diện với biến cố hôn nhân khi chồng cô, Hoàng đế Sovieshu, đưa Rashta vào cung. Tác phẩm đã gây sốt toàn cầu ngay sau khi phát sóng 4 tập đầu tiên