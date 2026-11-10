Cảnh nóng của cặp chính phim Hoàng Hậu Tái Hôn thực sự quá táo bạo.

Vừa lên sóng được 4 tập đầu tiên, bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn đang gây sốt cõi mạng. Tác phẩm thu hút sự chú ý nhờ dàn sao hạng A gồm Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Trong đó, Ju Ji Hoon và Shin Min Ah hóa thân thành cặp vợ chồng Hoàng đế Sovieshu và Hoàng hậu Navier của Đế quốc phương Đông. Thế nhưng thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ju Ji Hoon và Shin Min Ah nên duyên trên màn ảnh.

Ju Ji Hoon và Shin Min Ah đóng vai một cặp vợ chồng trong Hoàng Hậu Tái Hôn.

Cách đây 17 năm, cả hai từng đóng vai một cặp tình nhân trong bộ phim điện ảnh Căn Bếp Khỏa Thân (The Naked Kitchen), ra mắt năm 2009. Trong tác phẩm này, Shin Min Ah vào vai Mo Rae, một phụ nữ trẻ đã kết hôn với Sang In (Kim Tae Woo), người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Trong khi đó, Ju Ji Hoon hóa thân thành Du Re, một đầu bếp tài năng, có tính cách phóng khoáng và vô cùng quyến rũ.

Trong một lần tình cờ gặp gỡ tại phòng triển lãm nghệ thuật, Mo Rae và Du Re nhanh chóng bị đối phương thu hút, để rồi phát sinh quan hệ ngoài hôn nhân. Trớ trêu thay, Du Re sau đó lại được chính chồng của Mo Rae mời về nhà để giúp anh mở nhà hàng, khiến cả ba rơi vào mối quan hệ tình cảm vô cùng phức tạp.

Còn cách đây 17 năm, họ từng là cặp tình nhân trong phim điện ảnh Căn Bếp Khỏa Thân.

Đáng chú ý, Ju Ji Hoon và Shin Min Ah có một cảnh 18+ cực kỳ nóng bỏng. Độ táo bạo của phân cảnh này thậm chí còn cao hơn nhiều so với cảnh thân mật giữa hai người trong Hoàng Hậu Tái Hôn. Cảnh quay không chỉ gây chú ý bởi những khoảnh khắc gần gũi đầy táo bạo mà còn bởi cách hai diễn viên thể hiện sự hấp dẫn mãnh liệt giữa bộ đôi nhân vật. Ju Ji Hoon còn từng tiết lộ rằng cảnh thân mật này được thực hiện bằng một cú máy dài khoảng 4 phút, đòi hỏi cả hai phải nhập vai hết sức nghiêm túc.

Phải thừa nhận rằng chemistry mà Ju Ji Hoon và Shin Min Ah tạo ra thực sự rất tốt. Dù khi ấy đều còn trẻ, cả hai đã thể hiện sự ăn ý bất ngờ, khiến những khoảnh khắc thân mật trở nên tự nhiên và đầy sức hút.

Bên cạnh đó, cũng phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho nhan sắc của Shin Min Ah. Nhiều khán giả vốn đã biết nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, nhưng đến cảnh 18+ này, sức quyến rũ và vóc dáng nóng bỏng của cô mới thực sự trở thành tâm điểm. Mỹ nhân sinh năm 1984 không chỉ đẹp xuất sắc mà còn sexy đến mức khó rời mắt, đúng là thắng đời 100-0.

Với cả Ju Ji Hoon và Shin Min Ah, đây đều là cảnh nóng bậc nhất sự nghiệp của họ.

Giờ đây khi nhìn lại, trong sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ của Shin Min Ah, đây có thể xem là cảnh thân mật táo bạo bậc nhất mà cô từng thực hiện trên màn ảnh. Còn với Ju Ji Hoon, phân cảnh trong Căn Bếp Khỏa Thân cũng thuộc hàng nóng bỏng nhất sự nghiệp nam diễn viên, bên cạnh màn kết hợp đầy táo bạo với Lim Ji Yeon trong bộ phim điện ảnh 18+ Vương Triều Dục Vọng (The Treacherous), ra mắt năm 2015.

Về bộ phim đang chiếu Hoàng Hậu Tái Hôn, phim kể về Navier, một hoàng hậu thông minh và hoàn hảo của Đế quốc Đông cung, nhưng bị người chồng là Hoàng đế Sovieshu phản bội để sủng ái nhân tình Rashta. Khi Sovieshu quyết định ly hôn để đưa người tình lên ngôi, Navier không hề cam chịu mà thẳng thắn chấp nhận ngay tại triều đình. Ngay lập tức, cô gây chấn động toàn thiên hạ bằng lời tuyên bố sẽ tái hôn với Heinrey (Lee Jong Suk), vị vua của Đế quốc Tây cung, người đã thầm yêu cô từ lâu. Trở thành hoàng hậu mới của vương quốc láng giềng, Navier bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực và khiến kẻ phản bội phải trả giá đắt.