Sự trở lại của mỹ nhân này khiến cả cõi mạng chấn động.

Sawajiri Erika đang gây xôn xao cõi mạng trước thông tin cô chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ sau 7 năm vắng bóng. Cụ thể, tạp chí FLASH mới bất ngờ công bố những hình ảnh chụp Sawajiri Erika tại phim trường ở Tokyo vào cuối tháng 10. Theo nguồn tin, cô đang tham gia một bộ phim trinh thám quy mô lớn, dự kiến phát sóng tháng 1/2027.

FLASH công bố những hình ảnh của Sawajiri Erika trên phim trường.

Từ những thông tin được tiết lộ, nhiều khả năng tác phẩm này chính là Quý Ngài Bí Ẩn? (Mr.MYSTERY?), bộ phim do Yagira Yuya đóng chính, lên sóng TBS trong khung giờ vàng 21h Chủ nhật. Phim xoay quanh một nhân viên hỗ trợ nạn nhân thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, người có khả năng tìm ra sự thật bằng cách thấu hiểu tâm lý hung thủ.

Đặc biệt, mỗi tập phim sẽ xuất hiện một vị khách mời đảm nhận vai thủ phạm. Vì vậy, Sawajiri Erika được dự đoán sẽ góp mặt với một vai diễn như vậy. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên cô trở lại phim truyền hình thương mại kể từ Bạch Sắc Cự Tháp (Shiroi Kyoto) năm 2019.

Thông tin về màn comeback của Sawajiri Erika thực sự gây chấn động, bởi với hàng loạt scandal từng vướng phải, có thời điểm tưởng chừng cánh cửa showbiz đã hoàn toàn khép lại với nữ minh tinh.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Sawajiri Erika từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Nhật Bản. Sinh năm 1986, cô gây tiếng vang với bộ phim điện ảnh Pachigi! (2005), giành hàng loạt giải thưởng dành cho diễn viên mới, trong đó có giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản.

Đỉnh cao nhan sắc của nữ minh tinh.

Cũng trong năm 2005, Sawajiri Erika trở thành hiện tượng khắp châu Á nhờ bộ phim truyền hình Một Lít Nước Mắt (1 Litre of Tears). Vai diễn cô gái mắc bệnh hiểm nghèo đã lấy đi nước mắt của vô số khán giả, đưa tên tuổi cô lên hàng sao trẻ được săn đón bậc nhất. Những tác phẩm như Taiyou no Uta, First Class hay Helter Skelter tiếp tục chứng minh sức hút cùng khả năng biến hóa của nữ diễn viên.

Thế nhưng, sự nghiệp của Sawajiri Erika lại liên tục bị phủ bóng bởi scandal. Năm 2007, cô gây tranh cãi dữ dội vì thái độ lạnh lùng, trả lời cộc lốc tại buổi quảng bá phim Closed Note, khiến hình tượng ngọc nữ sụp đổ nghiêm trọng.

Vụ việc Sawajiri Erika bị babwst vì tàng trữ ma túy từng gây chấn động dư luận.

Đỉnh điểm là tháng 11/2019, Sawajiri Erika bị cảnh sát bắt giữ vì tàng trữ chất ma túy tổng hợp MDMA. Tháng 2/2020, cô bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo 3 năm. Scandal này khiến sự nghiệp gần như đóng băng. Thậm chí tại phiên tòa, nữ diễn viên từng tuyên bố không có ý định quay lại diễn xuất. Phải đến năm 2024, Sawajiri Erika mới tái xuất sân khấu với vở A Streetcar Named Desire.

Giờ đây dù đã bước sang tuổi 40, Sawajiri Erika vẫn khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, không hổ danh mỹ nhân từng được ví như quốc bảo nhan sắc của màn ảnh Nhật Bản. Gương mặt cuốn hút, sắc sảo và trẻ trung khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, không dám tin cô đã ở tuổi tứ tuần.

Sawajiri Erika vẫn quá đẹp ở tuổi 40.

Nhiều khán giả còn cảm thán rằng Sawajiri Erika không chỉ sở hữu nhan sắc trời ban mà dường như còn được Tổ nghề ưu ái. Bởi sau hàng loạt biến cố tưởng chừng đã chấm dứt sự nghiệp, cô vẫn có cơ hội vực dậy.

Chính vì vậy, người hâm mộ càng hy vọng nữ diễn viên sẽ biết trân trọng cơ hội quý giá này, tránh xa những ồn ào đời tư để một lần nữa tìm lại ánh hào quang từng thuộc về mình. Và biết đâu, sau màn chào sân bằng một vai khách mời, khán giả sẽ sớm được chứng kiến Sawajiri Erika tái xuất với tư cách nữ chính của một bộ phim truyền hình đình đám khác.